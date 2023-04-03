https://ria.ru/20230403/masterskaya-1862630756.html

Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова

Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова - РИА Новости, 03.04.2023

Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова

Скульптурная мастерская находится на первом этаже дома на Васильевском острове, где, предположительно, арендовала квартиру Дарья Трепова, по одной из версий... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:17

2023-04-03T13:17

2023-04-03T19:29

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

россия

васильевский остров

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Скульптурная мастерская находится на первом этаже дома на Васильевском острове, где, предположительно, арендовала квартиру Дарья Трепова, по одной из версий передавшая в петербургском кафе статуэтку военкору Владлену Татарскому незадолго до взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Всего в доме на 4-й линии Васильевского острова, который находится минутах в пяти ходьбы от кафе, где погиб Татарский, три этажа. На первом расположена скульптурная мастерская, арендовать же можно жилые помещения на втором этаже и рисовальные студии на третьем. Как рассказал РИА Новости мужчина, представившийся художником Павлом, помещения на третьем этаже любят арендовать "творческие личности, потому что там очень творческая атмосфера". Также на первом этаже организован склад для хранения различных гипсовых скульптур. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20230403/tatarskiy-1862619737.html

https://ria.ru/20230403/ubiystvo-1862614892.html

санкт-петербург

россия

васильевский остров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова 2023-04-03T13:17 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, россия, васильевский остров, следственный комитет россии (ск рф)