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Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери - РИА Новости, 03.04.2023
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Шоубиз
 
19:26 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/maksim-1862747263.html
Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери
Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери - РИА Новости, 03.04.2023
Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери
Директор МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал РИА Новости о самочувствии певицы после концерта в Твери, прошедшего первого апреля. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:26
2023-04-03T19:26
шоубиз
макsим (марина абросимова)
знаменитости
здоровье
звезды
тверь
ижевск
нижний новгород
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Директор МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал РИА Новости о самочувствии певицы после концерта в Твери, прошедшего первого апреля. Ранее зрителей, которые были на выступлении знаменитости, встревожило состояние артистки. По их словам, она "еле стояла на сцене" и плохо попадала в ноты. Поклонники призвали в Сети отменить ее тур, чтобы МакSим сохранила здоровье и набралась сил. В беседе с РИА Новости Назаров отказался прокомментировать информацию о будущих выступлениях артистки и возможность их отмены. Пока все они стоят в афишах. Ближайшее запланировано на девятое апреля в Ижевске. Сама МакSим пока не отреагировала на произошедшее. Осенью прошлого года Марина Абросимова объявила о переносе своего концерта в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Летом 2021 года МакSим оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Она была несколько недель в искусственной коме. Артистку также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два месяца она пришла в сознание и вскоре ее выписали.
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макsим (марина абросимова), знаменитости, здоровье, звезды, тверь, ижевск, нижний новгород
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Знаменитости, Здоровье, звезды, Тверь, Ижевск, Нижний Новгород
Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери

Директор МакSим Павел Назаров рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Директор МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал РИА Новости о самочувствии певицы после концерта в Твери, прошедшего первого апреля.
«

"Все в порядке, все хорошо", – отметил собеседник агентства.

Ранее зрителей, которые были на выступлении знаменитости, встревожило состояние артистки. По их словам, она "еле стояла на сцене" и плохо попадала в ноты.
Поклонники призвали в Сети отменить ее тур, чтобы МакSим сохранила здоровье и набралась сил.
В беседе с РИА Новости Назаров отказался прокомментировать информацию о будущих выступлениях артистки и возможность их отмены. Пока все они стоят в афишах. Ближайшее запланировано на девятое апреля в Ижевске.
Сама МакSим пока не отреагировала на произошедшее.
Осенью прошлого года Марина Абросимова объявила о переносе своего концерта в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине.
Летом 2021 года МакSим оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Она была несколько недель в искусственной коме. Артистку также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два месяца она пришла в сознание и вскоре ее выписали.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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ШоубизМакSим (Марина Абросимова)ЗнаменитостиЗдоровьезвездыТверьИжевскНижний Новгород
 
 
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