https://ria.ru/20230403/maksim-1862747263.html

Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери

Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери - РИА Новости, 03.04.2023

Директор МакSим рассказал о самочувствии певицы после концерта в Твери

Директор МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал РИА Новости о самочувствии певицы после концерта в Твери, прошедшего первого апреля. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:26

2023-04-03T19:26

2023-04-03T19:26

шоубиз

макsим (марина абросимова)

знаменитости

здоровье

звезды

тверь

ижевск

нижний новгород

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Директор МакSим (Марина Абросимова) Павел Назаров рассказал РИА Новости о самочувствии певицы после концерта в Твери, прошедшего первого апреля. Ранее зрителей, которые были на выступлении знаменитости, встревожило состояние артистки. По их словам, она "еле стояла на сцене" и плохо попадала в ноты. Поклонники призвали в Сети отменить ее тур, чтобы МакSим сохранила здоровье и набралась сил. В беседе с РИА Новости Назаров отказался прокомментировать информацию о будущих выступлениях артистки и возможность их отмены. Пока все они стоят в афишах. Ближайшее запланировано на девятое апреля в Ижевске. Сама МакSим пока не отреагировала на произошедшее. Осенью прошлого года Марина Абросимова объявила о переносе своего концерта в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Летом 2021 года МакSим оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Она была несколько недель в искусственной коме. Артистку также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя два месяца она пришла в сознание и вскоре ее выписали.

https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html

тверь

ижевск

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макsим (марина абросимова), знаменитости, здоровье, звезды, тверь, ижевск, нижний новгород