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Лучшие фото РИА Новости, март 2023 года - РИА Новости, 31.03.2023
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11:08 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/foto-1861891224.html
Лучшие фото РИА Новости, март 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, март 2023 года - РИА Новости, 31.03.2023
Лучшие фото РИА Новости, март 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.03.2023
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фото
москва
мода
евгения медведева
санкт-петербург
спорт
гостиный двор
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
москва
санкт-петербург
владивосток
новосибирск
красноярский край
нерюнгринский район
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Лучшие фото РИА Новости, март 2023 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Модели демонстрируют одежду из коллекции Ирины Степановой "Небеса" на Volga Fashion Week в Москве.

Модели демонстрируют одежду из коллекции Небеса дизайнера Ирины Степановой в рамках Volga Fashion Week в Москве

Модели демонстрируют одежду из коллекции Ирины Степановой "Небеса" на Volga Fashion Week в Москве.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Участники акции в Симферополе, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, разворачивают огромный триколор на площадке перед зданием Госсовета республики.

Участники акции, посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией на площадке перед Государственным Советом Республики Крым

Участники акции в Симферополе, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, разворачивают огромный триколор на площадке перед зданием Госсовета республики.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 35
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанк

Участник акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

Акция протеста против пенсионной реформы в Париже

Участник акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

© РИА Новости / Евгений Полойко
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3 из 35
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанк

Пожар на акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

Пожар на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже

Пожар на акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

© РИА Новости / Евгений Полойко
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4 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Спортсмены во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" в Новосибирске.

Спортсмены во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе Зимний виндсерфинг на акватории Обского водохранилища в районе парка отдыха Звезда в Новосибирске

Спортсмены во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мозаика с изображением рыбы в оформлении станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метро.

Мозаика с изображением рыбы в оформлении станции Нагатинский затон Большой кольцевой линии Московского метро

Мозаика с изображением рыбы в оформлении станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метро.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Пушка 2С5 "Гиацинт-С" ведет огонь на Донецком направлении.

Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО

Пушка 2С5 "Гиацинт-С" ведет огонь на Донецком направлении.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 35
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Участник соревнований на Кубок главы Петропавловска-Камчатского городского округа по сноуборду и фристайлу.

Участник фестиваля зимних видов спорта Снежный путь в Петропавловске-Камчатском

Участник соревнований на Кубок главы Петропавловска-Камчатского городского округа по сноуборду и фристайлу.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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8 из 35
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин знакомится с работой тренажера для пилотов вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ.

Президент РФ Владимир Путин в тренажере вертолета Ми-171А2 в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода

Владимир Путин знакомится с работой тренажера для пилотов вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ.

© РИА Новости / POOL
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9 из 35
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Девушки гуляют по парку в Москве.

Девушки гуляют в парке в Москве

Девушки гуляют по парку в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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10 из 35
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко проходит боевую подготовку в Костроме.

Девушка-курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (РХБЗ) проходит боевую подготовку на учебно-тактическом поле академии в Костроме

Курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко проходит боевую подготовку в Костроме.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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11 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Арина Аверина выступает на гала-шоу по художественной гимнастике "Гран-при Москвы — 2023".

Арина Аверина выступает на гала-шоу по художественной гимнастике Гран-при Москвы – 2023

Арина Аверина выступает на гала-шоу по художественной гимнастике "Гран-при Москвы — 2023".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 35
© Роскосмос | Перейти в медиабанк

Вертолет Ми-8 у спускаемого аппарата корабля "Союз МС-22", приземлившегося в районе казахстанского города Жезказган.

Вертолет Ми-8 у спускаемого аппарата беспилотного корабля Союз МС-22, приземлившегося в районе казахстанского города Жезказган

Вертолет Ми-8 у спускаемого аппарата корабля "Союз МС-22", приземлившегося в районе казахстанского города Жезказган.

© Роскосмос
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13 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники 15-го фестиваля Холи Мела в Москве.
Участники 15-го фестиваля Холи Мела в Москве
Участники 15-го фестиваля Холи Мела в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 35
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Выступление спортсменов на праздновании Навруза в Баку.

Выступление спортсменов на праздновании новруза в Баку

Выступление спортсменов на праздновании Навруза в Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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15 из 35
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий возле реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО.

Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в южном секторе СВО

Российский военнослужащий возле реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО.

© РИА Новости / РИА Новости
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16 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гость на творческом вечере, приуроченном к открытию нового здания и 35-летию со дня основания Новосибирского городского драматического театра.

Гость на творческом вечере, приуроченном к открытию нового здания и 35-летию со дня основания Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева в Новосибирске

Гость на творческом вечере, приуроченном к открытию нового здания и 35-летию со дня основания Новосибирского городского драматического театра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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17 из 35
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкДевушка у фонтана в Театральном сквере в Мариуполе.
Девушка у фонтана в Театральном сквере в Мариуполе
Девушка у фонтана в Театральном сквере в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Сухов
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18 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Спортсменки за кулисами на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсменки за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции

Спортсменки за кулисами на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарно-десантной службы Новосибирской базы авиационной охраны лесов во время воздушной тренировки по десантированию с вертолета МИ-8.

Участники основного состава пожарно-десантной службы ГАУ НСО Новосибирская база авиационной охраны лесов во время воздушной тренировки по десантированию с использованием спускового устройства с вертолета МИ-8 на вертолетной площадке возле села Барлак в Новосибирской области

Сотрудники пожарно-десантной службы Новосибирской базы авиационной охраны лесов во время воздушной тренировки по десантированию с вертолета МИ-8.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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21 из 35
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Си Цзиньпин после российско-китайских переговоров в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Москве

Владимир Путин и Си Цзиньпин после российско-китайских переговоров в Москве.

© РИА Новости / Павел Быркин
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22 из 35
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПередача стенгазеты с письмами от российских школьников бойцам на передовой в Южном секторе СВО.
Передача стенгазеты с письмами от российских школьников бойцам на передовой в Южном секторе СВО
Передача стенгазеты с письмами от российских школьников бойцам на передовой в Южном секторе СВО.
© РИА Новости / РИА Новости
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23 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Люди катаются на коньках во время акции "Ночь на катке" в московском Парке Горького.

Люди катаются на катке во время акции Ночь на катке в Парке Горького в Москве

Люди катаются на коньках во время акции "Ночь на катке" в московском Парке Горького.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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24 из 35
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Участницы конкурса красоты "Мисс Минск — 2023".

Участницы конкурса красоты Мисс Минск - 2023 во Дворце Республики в Минске

Участницы конкурса красоты "Мисс Минск — 2023".

© РИА Новости / Виктор Толочко
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25 из 35
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Актеры в сцене из спектакля Андрея Гончарова "Далекая Радуга" на сцене Московского художественного театра имени Чехова.

Актеры в сцене из спектакля Далёкая Радуга в постановке режиссера Андрея Гончарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова

Актеры в сцене из спектакля Андрея Гончарова "Далекая Радуга" на сцене Московского художественного театра имени Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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26 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

Спортсмены за кулисами во время подготовки к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу в доме культуры им. Октябрьской революции

Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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27 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрохожие в Театральном сквере в Новосибирске.
Прохожие в Театральном сквере в Новосибирске
Прохожие в Театральном сквере в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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28 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Участник ежегодных соревнований по подледной рыбалке на мормышку в акватории Красноярского водохранилища достает из лунки пойманного ельца.

Участник ежегодных открытых соревнований по подлёдной рыбалке на одну мормышку достаёт из лунки пойманного ельца в акватории Красноярского водохранилища

Участник ежегодных соревнований по подледной рыбалке на мормышку в акватории Красноярского водохранилища достает из лунки пойманного ельца.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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29 из 35
© РИА Новости / Роман Зарышнюк | Перейти в медиабанк

Гонки на оленьих упряжках в рамках Международного чемпионата по оленеводству в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии.

Участники гонок на оленьих упряжках, которые проходят в рамках международного чемпионата по традиционному оленеводству в Якутии

Гонки на оленьих упряжках в рамках Международного чемпионата по оленеводству в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии.

© РИА Новости / Роман Зарышнюк
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30 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Девушка на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Гостином дворе.

Девушка на международной выставке Современный спорт. Инновации и перспективы в рамках спортивного форума Мы вместе. Спорт в Гостином дворе

Девушка на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Гостином дворе.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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31 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Строительство станции "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена.

Рабочие на строительстве станции Улица Генерала Тюленева Троицкой линии Московского метрополитена

Строительство станции "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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32 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Снегопад во Владивостоке.

Люди во время снегопада во Владивостоке

Снегопад во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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33 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Евгения Медведева и Федор Федотов выступают в ледовом шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе" в Санкт-Петербурге.

Фигуристы Евгения Медведева и Федор Федотов выступают в ледовом шоу Ледниковый период. Снова вместе в постановке режиссера Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге

Евгения Медведева и Федор Федотов выступают в ледовом шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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34 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Девушка стоит на горе Челтер-Кая в Крыму.

Девушка на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму, где находится пещерный монастырь Челтер-Мармара

Девушка стоит на горе Челтер-Кая в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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