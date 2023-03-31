Лучшие фото РИА Новости, март 2023 года

Модели демонстрируют одежду из коллекции Ирины Степановой "Небеса" на Volga Fashion Week в Москве.
Модели демонстрируют одежду из коллекции Ирины Степановой "Небеса" на Volga Fashion Week в Москве.
Участники акции в Симферополе, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, разворачивают огромный триколор на площадке перед зданием Госсовета республики.
Участники акции в Симферополе, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, разворачивают огромный триколор на площадке перед зданием Госсовета республики.
Участник акции протеста против пенсионной реформы в Париже.
Участник акции протеста против пенсионной реформы в Париже.
Пожар на акции протеста против пенсионной реформы в Париже.
Пожар на акции протеста против пенсионной реформы в Париже.
Спортсмены во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" в Новосибирске.
Спортсмены во время гонки на чемпионате и первенстве России по парусному спорту в классе "Зимний виндсерфинг" в Новосибирске.
Мозаика с изображением рыбы в оформлении станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метро.
Мозаика с изображением рыбы в оформлении станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метро.
Пушка 2С5 "Гиацинт-С" ведет огонь на Донецком направлении.
Пушка 2С5 "Гиацинт-С" ведет огонь на Донецком направлении.
Участник соревнований на Кубок главы Петропавловска-Камчатского городского округа по сноуборду и фристайлу.
Участник соревнований на Кубок главы Петропавловска-Камчатского городского округа по сноуборду и фристайлу.
Владимир Путин знакомится с работой тренажера для пилотов вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ.
Владимир Путин знакомится с работой тренажера для пилотов вертолета Ми-171А2 на авиазаводе в Улан-Удэ.
Девушки гуляют по парку в Москве.
Курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко проходит боевую подготовку в Костроме.
Курсантка Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко проходит боевую подготовку в Костроме.
Арина Аверина выступает на гала-шоу по художественной гимнастике "Гран-при Москвы — 2023".
Арина Аверина выступает на гала-шоу по художественной гимнастике "Гран-при Москвы — 2023".
Вертолет Ми-8 у спускаемого аппарата корабля "Союз МС-22", приземлившегося в районе казахстанского города Жезказган.
Вертолет Ми-8 у спускаемого аппарата корабля "Союз МС-22", приземлившегося в районе казахстанского города Жезказган.
Выступление спортсменов на праздновании Навруза в Баку.
Выступление спортсменов на праздновании Навруза в Баку.
Российский военнослужащий возле реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО.
Российский военнослужащий возле реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО.
Гость на творческом вечере, приуроченном к открытию нового здания и 35-летию со дня основания Новосибирского городского драматического театра.
Гость на творческом вечере, приуроченном к открытию нового здания и 35-летию со дня основания Новосибирского городского драматического театра.
Спортсменки за кулисами на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсменки за кулисами на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.
Сотрудники пожарно-десантной службы Новосибирской базы авиационной охраны лесов во время воздушной тренировки по десантированию с вертолета МИ-8.
Сотрудники пожарно-десантной службы Новосибирской базы авиационной охраны лесов во время воздушной тренировки по десантированию с вертолета МИ-8.
Владимир Путин и Си Цзиньпин после российско-китайских переговоров в Москве.
Владимир Путин и Си Цзиньпин после российско-китайских переговоров в Москве.
Люди катаются на коньках во время акции "Ночь на катке" в московском Парке Горького.
Люди катаются на коньках во время акции "Ночь на катке" в московском Парке Горького.
Участницы конкурса красоты "Мисс Минск — 2023".
Актеры в сцене из спектакля Андрея Гончарова "Далекая Радуга" на сцене Московского художественного театра имени Чехова.
Актеры в сцене из спектакля Андрея Гончарова "Далекая Радуга" на сцене Московского художественного театра имени Чехова.
Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Спортсмены готовятся к выступлению на Кубке Новосибирска по бодибилдингу.
Участник ежегодных соревнований по подледной рыбалке на мормышку в акватории Красноярского водохранилища достает из лунки пойманного ельца.
Участник ежегодных соревнований по подледной рыбалке на мормышку в акватории Красноярского водохранилища достает из лунки пойманного ельца.
Гонки на оленьих упряжках в рамках Международного чемпионата по оленеводству в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии.
Гонки на оленьих упряжках в рамках Международного чемпионата по оленеводству в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии.
Девушка на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Гостином дворе.
Девушка на международной выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Гостином дворе.
Строительство станции "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена.
Строительство станции "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена.
Снегопад во Владивостоке.
Евгения Медведева и Федор Федотов выступают в ледовом шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе" в Санкт-Петербурге.
Евгения Медведева и Федор Федотов выступают в ледовом шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе" в Санкт-Петербурге.
Девушка стоит на горе Челтер-Кая в Крыму.
Девушка стоит на горе Челтер-Кая в Крыму.