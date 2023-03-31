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Бежавшие из России Брежнева и Лобода. Где они сейчас и чем занимаются? - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
15:13 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/brezhneva-1861853787.html
Бежавшие из России Брежнева и Лобода. Где они сейчас и чем занимаются?
Бежавшие из России Брежнева и Лобода. Где они сейчас и чем занимаются? - РИА Новости, 31.03.2023
Бежавшие из России Брежнева и Лобода. Где они сейчас и чем занимаются?
Многие украинские артисты десятилетиями выступали в России. Они получали награды и собирали стадионы. После начала спецоперации некоторые из них поддержали... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:13
2023-03-31T15:13
шоубиз
светлана лобода
вера брежнева
константин меладзе
россия
украина
латвия
знаменитости
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Многие украинские артисты десятилетиями выступали в России. Они получали награды и собирали стадионы. После начала спецоперации некоторые из них поддержали родину и начали позволять себе негативные высказывания в адрес страны, где они получили деньги, славу и миллионы поклонников. В их числе оказались певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева. О том, где они сейчас и чем занимаются, рассказываем в этом материале.Мысленно со своим народом: Светлана Лобода переживает за Украину, но живет в ЛитвеВ начале прошлого года Светлана Лобода сбежала за границу. Она показательно публиковала кадры с Украины в своей соцсети. Артистка отправляла соотечественникам гуманитарную помощь и высказывалась против спецоперации. Певица отмечала, что у нее нет российского гражданства, хотя она добилась большой популярности именно в России.После побега за границу Лобода проговорилась, что проживает в Латвии. Затем она анонсировала гастроли в Европе и США. Певица начала выходить на сцену с украинским флагом и даже добавила в репертуар несколько песен на родном языке, но в основном продолжила петь на русском.За рубежом экс-участница группы "ВИА Гра" продолжила гастролировать. Правда, за границей шоу Лободы проходят не так успешно, как бы ей этого хотелось. По информации СМИ, она попала в список нежелательных лиц в Литве. Позже певица назвала информацию ложной. Тем не менее у нее по разным причинам отменили концерты в Вильнюсе и Таллине.Сейчас нет точной информации о местонахождении Светланы. Ранее в своей соцсети она делилась кадрами с Украины и из Европы примерно в одно и то же время.Стала украинской певицей: Вера Брежнева изменила жизненный курсВ прошлом году Вера Брежнева, которая несколько лет назад отказалась называть себя украинской певицей, сбежала в Европу. Она была популярна: получала награды в России, снималась в кино и не раз признавалась одной из самых сексуальных женщин нашей страны.Песни артистки, записанные в тандеме с супругом Константином Меладзе, занимали вершины хит-парадов. Однако в прошлом году она, как и Лобода, осудила спецоперацию и начала активно поддерживать родину.В начале прошлого года Брежнева некоторое время занималась волонтерской работой в Польше — она собирала гуманитарную помощь для земляков (о чем рассказывала в своей соцсети), но на Украину так и не вернулась.Прошлым летом Брежнева начала записывать новые композиции в Латвии, а позже отправилась с мужем в Милан.После переезда за границу Брежнева неоднократно сталкивалась с критикой российских слушателей и соотечественников. В декабре она выпустила песню на украинском языке, реакция на которую оказалась неоднозначной. Некоторые земляки предложили артистке вернуться на родину, если она считает себя настоящим патриотом.Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что Вера Брежнева не проживает с супругом. Артистка давно не выкладывает совместные фотографии с Константином Меладзе, но слухи эти никак не комментирует.Кто еще из украинских звезд не поддержал спецоперациюКроме Веры Брежневой и Светланы Лободы, спецоперацию не поддержали исполнители Макс Барских, София Ротару и Андрей Данилко. Они отказались от гастролей в России и начали активно поддерживать Украину. Однако, по информации ряда СМИ, некоторые артисты готовы изменить своим принципам ради частных корпоративов.
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светлана лобода, вера брежнева, константин меладзе, россия, украина, латвия, знаменитости
Шоубиз, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Константин Меладзе, Россия, Украина, Латвия, Знаменитости
Бежавшие из России Брежнева и Лобода. Где они сейчас и чем занимаются?

Бежавшие из России певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода. Чем они занимаются за границей?

© РИА НовостиВера Брежнева и Светлана Лобода
Вера Брежнева и Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Многие украинские артисты десятилетиями выступали в России. Они получали награды и собирали стадионы. После начала спецоперации некоторые из них поддержали родину и начали позволять себе негативные высказывания в адрес страны, где они получили деньги, славу и миллионы поклонников. В их числе оказались певицы Светлана Лобода и Вера Брежнева. О том, где они сейчас и чем занимаются, рассказываем в этом материале.

Мысленно со своим народом: Светлана Лобода переживает за Украину, но живет в Литве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Светлана Лобода
В начале прошлого года Светлана Лобода сбежала за границу. Она показательно публиковала кадры с Украины в своей соцсети. Артистка отправляла соотечественникам гуманитарную помощь и высказывалась против спецоперации. Певица отмечала, что у нее нет российского гражданства, хотя она добилась большой популярности именно в России.
После побега за границу Лобода проговорилась, что проживает в Латвии. Затем она анонсировала гастроли в Европе и США. Певица начала выходить на сцену с украинским флагом и даже добавила в репертуар несколько песен на родном языке, но в основном продолжила петь на русском.
За рубежом экс-участница группы "ВИА Гра" продолжила гастролировать. Правда, за границей шоу Лободы проходят не так успешно, как бы ей этого хотелось. По информации СМИ, она попала в список нежелательных лиц в Литве. Позже певица назвала информацию ложной. Тем не менее у нее по разным причинам отменили концерты в Вильнюсе и Таллине.
Сейчас нет точной информации о местонахождении Светланы. Ранее в своей соцсети она делилась кадрами с Украины и из Европы примерно в одно и то же время.

Стала украинской певицей: Вера Брежнева изменила жизненный курс

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВера Брежнева на презентации клипа
Вера Брежнева на презентации клипа - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вера Брежнева на презентации клипа
В прошлом году Вера Брежнева, которая несколько лет назад отказалась называть себя украинской певицей, сбежала в Европу. Она была популярна: получала награды в России, снималась в кино и не раз признавалась одной из самых сексуальных женщин нашей страны.
Песни артистки, записанные в тандеме с супругом Константином Меладзе, занимали вершины хит-парадов. Однако в прошлом году она, как и Лобода, осудила спецоперацию и начала активно поддерживать родину.
В начале прошлого года Брежнева некоторое время занималась волонтерской работой в Польше — она собирала гуманитарную помощь для земляков (о чем рассказывала в своей соцсети), но на Украину так и не вернулась.
Прошлым летом Брежнева начала записывать новые композиции в Латвии, а позже отправилась с мужем в Милан.
После переезда за границу Брежнева неоднократно сталкивалась с критикой российских слушателей и соотечественников. В декабре она выпустила песню на украинском языке, реакция на которую оказалась неоднозначной. Некоторые земляки предложили артистке вернуться на родину, если она считает себя настоящим патриотом.
Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что Вера Брежнева не проживает с супругом. Артистка давно не выкладывает совместные фотографии с Константином Меладзе, но слухи эти никак не комментирует.

Кто еще из украинских звезд не поддержал спецоперацию

Кроме Веры Брежневой и Светланы Лободы, спецоперацию не поддержали исполнители Макс Барских, София Ротару и Андрей Данилко. Они отказались от гастролей в России и начали активно поддерживать Украину. Однако, по информации ряда СМИ, некоторые артисты готовы изменить своим принципам ради частных корпоративов.
Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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ШоубизСветлана ЛободаВера БрежневаКонстантин МеладзеРоссияУкраинаЛатвияЗнаменитости
 
 
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