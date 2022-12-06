https://ria.ru/20221206/loboda-1836588135.html

Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе

Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе - РИА Новости, 06.12.2022

Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе

Светлана Лобода заявила, что подаст в суд на концертную площадку Compensa в Вильнюсе из-за отмены ее выступления. Причиной отказа в проведении мероприятия... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:20

2022-12-06T11:20

2022-12-06T11:20

шоубиз

светлана лобода

литва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Светлана Лобода заявила, что подаст в суд на концертную площадку Compensa в Вильнюсе из-за отмены ее выступления. Причиной отказа в проведении мероприятия послужила информация о возможном внесении певицы в список нежелательных в Литве лиц. Видео с пресс-конференции артистки транслировалось на литовском телеканале TV3.Также певица пояснила суть конфликта с властями страны. По словам знаменитости, организаторы концертов в литовских городах Паневежис, Шяуляй, Клайпеда и Вильнюс остановили продажу билетов. Мероприятие в Вильнюсе удалось перенести на другую площадку в короткий срок. Также она пожаловалась на зал Compensa, который не предоставил официального документа об отмене ее выступления. Ранее в СМИ появилась информация, что литовские власти внесли артистку в список нежелательных лиц из-за "неясной" позиции по отношению к СВО. Через несколько дней МИД Литвы сообщил об отсутствии оснований для запрета ее выступлений.Ранее Лобода сорвала свой концерт в Таллине. Причиной послужила невозможность осуществления технического райдера.

https://ria.ru/20220801/loboda-1806361849.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

светлана лобода, литва