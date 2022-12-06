https://ria.ru/20221206/loboda-1836588135.html
Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе
Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе - РИА Новости, 06.12.2022
Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе
Светлана Лобода заявила, что подаст в суд на концертную площадку Compensa в Вильнюсе из-за отмены ее выступления. Причиной отказа в проведении мероприятия... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:20
2022-12-06T11:20
2022-12-06T11:20
шоубиз
светлана лобода
литва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Светлана Лобода заявила, что подаст в суд на концертную площадку Compensa в Вильнюсе из-за отмены ее выступления. Причиной отказа в проведении мероприятия послужила информация о возможном внесении певицы в список нежелательных в Литве лиц. Видео с пресс-конференции артистки транслировалось на литовском телеканале TV3.Также певица пояснила суть конфликта с властями страны. По словам знаменитости, организаторы концертов в литовских городах Паневежис, Шяуляй, Клайпеда и Вильнюс остановили продажу билетов. Мероприятие в Вильнюсе удалось перенести на другую площадку в короткий срок. Также она пожаловалась на зал Compensa, который не предоставил официального документа об отмене ее выступления. Ранее в СМИ появилась информация, что литовские власти внесли артистку в список нежелательных лиц из-за "неясной" позиции по отношению к СВО. Через несколько дней МИД Литвы сообщил об отсутствии оснований для запрета ее выступлений.Ранее Лобода сорвала свой концерт в Таллине. Причиной послужила невозможность осуществления технического райдера.
https://ria.ru/20220801/loboda-1806361849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана лобода, литва
Шоубиз, Светлана Лобода, Литва
Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку в Вильнюсе
Певица Лобода подаст в суд на отменившую ее концерт площадку Compensa в Вильнюсе
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Светлана Лобода заявила, что подаст в суд на концертную площадку Compensa в Вильнюсе из-за отмены ее выступления. Причиной отказа в проведении мероприятия послужила информация о возможном внесении певицы в список нежелательных в Литве лиц.
Видео с пресс-конференции артистки транслировалось
на литовском телеканале TV3.
"Сейчас мои адвокаты готовят иск, и после концерта с завтрашнего дня мы будем подавать на площадку Compensa в суд", – сообщила знаменитость.
Также певица пояснила суть конфликта с властями страны.
"Сотрудники министерства культуры сделали заявление, что я могу стать нежелательной персоной в Литве. Мои адвокаты написали официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию. На следующий день мы получили официальное письмо от министерства культуры, что они разобрались и к нам вопросов никаких нет", – пожаловалась исполнительница.
По словам знаменитости, организаторы концертов в литовских городах Паневежис, Шяуляй, Клайпеда и Вильнюс остановили продажу билетов. Мероприятие в Вильнюсе удалось перенести на другую площадку в короткий срок.
Также она пожаловалась на зал Compensa, который не предоставил официального документа об отмене ее выступления.
"Compensa незаконно запретила нам проводить концерт на их площадке, не прислав никакого официального опровержения и того, что они запрещают нам официально. Но устно, на словах они сказали: "Мы не хотели бы, чтобы вы проводили концерт на нашей площадке". Огромное количество билетов было продано", – поделилась певица.
Ранее в СМИ появилась информация, что литовские власти внесли артистку в список нежелательных лиц из-за "неясной" позиции по отношению к СВО. Через несколько дней МИД Литвы сообщил об отсутствии оснований для запрета ее выступлений.
Ранее Лобода сорвала
свой концерт в Таллине. Причиной послужила невозможность осуществления технического райдера.