https://ria.ru/20220811/loboda-1808840742.html

Лобода сорвала свой концерт в Таллине

Лобода сорвала свой концерт в Таллине - РИА Новости, 11.08.2022

Лобода сорвала свой концерт в Таллине

Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:34

2022-08-11T12:34

2022-08-11T12:34

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светлана лобода

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за невыполнения пунктов технического райдера.Она добавила, что приобретенные ранее билеты можно будет обменять на новую дату – 28 октября.После перерыва в творческой деятельности артистка решила возобновить регулярные выступления, но не в России. Недавно вместе с Максом Барским она приехала на корпоратив в США, где исполнила хиты на русском языке.

https://ria.ru/20220811/khamatova-1808817464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес