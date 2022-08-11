https://ria.ru/20220811/loboda-1808840742.html
Лобода сорвала свой концерт в Таллине
Лобода сорвала свой концерт в Таллине - РИА Новости, 11.08.2022
Лобода сорвала свой концерт в Таллине
Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:34
2022-08-11T12:34
2022-08-11T12:34
шоубиз
знаменитости
светлана лобода
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156162/48/1561624811_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3fdcfc664816bc60fd5bf3946d50eee2.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за невыполнения пунктов технического райдера.Она добавила, что приобретенные ранее билеты можно будет обменять на новую дату – 28 октября.После перерыва в творческой деятельности артистка решила возобновить регулярные выступления, но не в России. Недавно вместе с Максом Барским она приехала на корпоратив в США, где исполнила хиты на русском языке.
https://ria.ru/20220811/khamatova-1808817464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156162/48/1561624811_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_cc073d4c018a30815c46d5079443b098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Светлана Лобода, Шоу-бизнес
Лобода сорвала свой концерт в Таллине
Светлана Лобода сорвала свой концерт в Таллине из-за технического райдера