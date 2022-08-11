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Лобода сорвала свой концерт в Таллине - РИА Новости, 11.08.2022
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Шоубиз
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Лобода сорвала свой концерт в Таллине
Лобода сорвала свой концерт в Таллине - РИА Новости, 11.08.2022
Лобода сорвала свой концерт в Таллине
Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:34
2022-08-11T12:34
шоубиз
знаменитости
светлана лобода
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за невыполнения пунктов технического райдера.Она добавила, что приобретенные ранее билеты можно будет обменять на новую дату – 28 октября.После перерыва в творческой деятельности артистка решила возобновить регулярные выступления, но не в России. Недавно вместе с Максом Барским она приехала на корпоратив в США, где исполнила хиты на русском языке.
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знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Светлана Лобода, Шоу-бизнес
12:34 11.08.2022
 
Лобода сорвала свой концерт в Таллине

Светлана Лобода сорвала свой концерт в Таллине из-за технического райдера

© Lindemann OfficialКадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
© Lindemann Official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине, который должен был пройти 12 августа. В социальных сетях певица заявила, что решение было принято из-за невыполнения пунктов технического райдера.

"Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера", – написала артистка.

Она добавила, что приобретенные ранее билеты можно будет обменять на новую дату – 28 октября.

"Новая дата концерта – 28 октября! Все раннее приобретенные билеты действительны!" – заключила Лобода.

После перерыва в творческой деятельности артистка решила возобновить регулярные выступления, но не в России. Недавно вместе с Максом Барским она приехала на корпоратив в США, где исполнила хиты на русском языке.
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