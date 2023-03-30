https://ria.ru/20230330/uzi-1861860676.html

Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики

Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики - РИА Новости, 30.03.2023

Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики

Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследований. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии?

2023-03-30T14:52

2023-03-30T14:52

2023-03-30T18:13

мы все умрём. но это не точно

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Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследования. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии? audio/mpeg

Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследования. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии? audio/mpeg

Как колебания микропузырьков могут улучшить диагностику бесплодия рассказала кандидат химических наук, руководитель молодежной группы РНФ, научный сотрудник лаборатории Биофотоники центра Фотоники Полина Рудаковская.О том, можно ли услышать свет, мы рассказывали в эпизоде "Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?". Что такое метаматериалы, возможно ли создать плащ невидимку, и как передавать информацию с помощью света мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Полина РудаковскаяЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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