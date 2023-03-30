Рейтинг@Mail.ru
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 30.03.2023 (обновлено: 18:13 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/uzi-1861860676.html
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики - РИА Новости, 30.03.2023
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики
Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследований. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии?
2023-03-30T14:52
2023-03-30T18:13
мы все умрём. но это не точно
подкаст
наука
химия
биохимия
медицина
сколковский институт науки и технологий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861860534_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_d4a6d52c53174ca41cb254b6de1ea484.jpg
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики
Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследования. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии?
audio/mpeg
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики
Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследования. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии?
audio/mpeg
Как колебания микропузырьков могут улучшить диагностику бесплодия рассказала кандидат химических наук, руководитель молодежной группы РНФ, научный сотрудник лаборатории Биофотоники центра Фотоники Полина Рудаковская.О том, можно ли услышать свет, мы рассказывали в эпизоде "Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?". Что такое метаматериалы, возможно ли создать плащ невидимку, и как передавать информацию с помощью света мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Полина РудаковскаяЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег Чижов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861860534_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_6a397f22b247221b0036b2ba782bb52d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, наука, химия, биохимия, медицина, аудио, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, технологии
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Химия, биохимия, Медицина, Сколковский институт науки и технологий, Российская академия наук, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, Технологии
Мы все умрём. Но это не точно

Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики

Мы все умрём. Но это не точно
Пятьдесят оттенков серого: как повысить эффективность УЗИ-диагностики
Вчера, 14:52
Читать ria.ru в
Несмотря на все преимущества УЗИ перед другими способами диагностики, результат этого метода во многом зависит от опыта врача. Контрастные агенты могут кардинально увеличить эффективность ультразвуковых исследований. Что такое микропузырьки, и какие свойства позволят использовать их не только для диагностики, но и терапии?
Как колебания микропузырьков могут улучшить диагностику бесплодия рассказала кандидат химических наук, руководитель молодежной группы РНФ, научный сотрудник лаборатории Биофотоники центра Фотоники Полина Рудаковская.
О том, можно ли услышать свет, мы рассказывали в эпизоде "Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?".
Что такое метаматериалы, возможно ли создать плащ невидимку, и как передавать информацию с помощью света мы рассказывали в эпизоде "Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?".
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Эксперт эпизода: Полина Рудаковская

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Олег Чижов
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаукаХимиябиохимияМедицинаСколковский институт науки и технологийРоссийская академия наукУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновацииТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала