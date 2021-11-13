https://ria.ru/20211113/foton-1758801876.html
Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?
Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет? - РИА Новости, 13.11.2021
Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?
"Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность?
2021-11-13T12:00
2021-11-13T12:00
2021-11-13T15:28
мы все умрём. но это не точно
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Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?
"Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность?
audio/mpeg
Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?
"Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность?
audio/mpeg
Эксперт эпизода: Аркадий Шипулин — профессор Сколтеха, заместитель директора Центра по фотонике и квантовым материалам.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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подкаст, технологии, интернет, wi-fi, вооружение, наука, открытия - риа наука, сколковский институт науки и технологий, электроника, наука и инновации, наука в университете, университетская наука, аудио
12:00 13.11.2021 (обновлено: 15:28 13.11.2021)
Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?
"Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность?