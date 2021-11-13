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Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?

Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет? - РИА Новости, 13.11.2021

Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет?

"Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность?

2021-11-13T12:00

2021-11-13T12:00

2021-11-13T15:28

мы все умрём. но это не точно

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Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет? "Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность? audio/mpeg

Мирная и военная сила света: что такое фотоника, и как она нас спасет? "Фотоника изменила фундаментальные аспекты понимания настолько, что пришлось переписывать учебник": что такое Фотоника, и почему ее считают главной наукой ближайшего будущего? Можно ли создать "плащ-невидимку" и невидимый танк? Как с помощью света передают информацию, сможет Li-fi заменить Wi-fi, что такое "метаматериалы" и в чем их уникальность? audio/mpeg

Эксперт эпизода: Аркадий Шипулин — профессор Сколтеха, заместитель директора Центра по фотонике и квантовым материалам.Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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