https://ria.ru/20220212/biofotonika-1772306852.html
"Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?
"Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника? - РИА Новости, 12.02.2022
"Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?
Биофотоника — сегодня название этой области науки в непрофессиональной среде встречается редко, но скоро все может измениться. "Мы отправляем свет и слушаем звук" — возможно ли услышать свет, и как это помогает находить опухоли на ранних стадиях? В каких случаях введение пациенту вещество должно поглощать свет, а в каких излучать его?
2022-02-12T12:00
2022-02-12T12:00
2022-02-12T12:00
мы все умрём. но это не точно
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"Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?
Биофотоника — сегодня название этой области науки в непрофессиональной среде встречается редко, но скоро все может измениться. "Мы отправляем свет и слушаем звук" — возможно ли услышать свет, и как это помогает находить опухоли на ранних стадиях? В каких случаях введение пациенту вещество должно поглощать свет, а в каких излучать его?
audio/mpeg
"Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?
Биофотоника — сегодня название этой области науки в непрофессиональной среде встречается редко, но скоро все может измениться. "Мы отправляем свет и слушаем звук" — возможно ли услышать свет, и как это помогает находить опухоли на ранних стадиях? В каких случаях введение пациенту вещество должно поглощать свет, а в каких излучать его?
audio/mpeg
На персонифицированную медицину и постоянный мониторинг возлагают большие надежды — это должно сильно увеличить качество медицинского обслуживания. Но за счет чего это качество надеются обеспечить? Об этом рассказал профессор Центра фотоники и фотонных технологий Сколковского института науки и технологий Дмитрий Александрович Горин.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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"Сделать кислород убийцей раковой клетки": что такое биофотоника?
Биофотоника — сегодня название этой области науки в непрофессиональной среде встречается редко, но скоро все может измениться. "Мы отправляем свет и слушаем звук" — возможно ли услышать свет, и как это помогает находить опухоли на ранних стадиях? В каких случаях введение пациенту вещество должно поглощать свет, а в каких излучать его?