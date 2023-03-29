https://ria.ru/20230329/putin-1861514580.html

В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси

В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 29.03.2023

В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в обозримом графике контактов российского лидера Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:54

2023-03-29T12:54

2023-03-29T13:01

магатэ

энергодар

россия

рафаэль гросси

владимир путин

днепр (город)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в обозримом графике контактов российского лидера Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не запланировано.Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции"Нет, пока в обозримом графике таких контактов нет. Он на постоянной связи находится со своими визави, председателями "Росатома", с другими коллегами, эти контакты продолжаются", - завил Песков журналистам.В настоящее время гендиректор МАГАТЭ находится с рабочим визитом на территории ЗАЭС, его сопровождает руководство станции и ответственный технический персонал. Ситуация в городе остается спокойной.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции.Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.

https://ria.ru/20230323/zaes-1859990554.html

https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html

энергодар

россия

днепр (город)

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магатэ, энергодар, россия, рафаэль гросси, владимир путин, днепр (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс