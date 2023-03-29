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В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 29.03.2023
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12:54 29.03.2023 (обновлено: 13:01 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/putin-1861514580.html
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в обозримом графике контактов российского лидера Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:54
2023-03-29T13:01
магатэ
энергодар
россия
рафаэль гросси
владимир путин
днепр (город)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в обозримом графике контактов российского лидера Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не запланировано.Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции"Нет, пока в обозримом графике таких контактов нет. Он на постоянной связи находится со своими визави, председателями "Росатома", с другими коллегами, эти контакты продолжаются", - завил Песков журналистам.В настоящее время гендиректор МАГАТЭ находится с рабочим визитом на территории ЗАЭС, его сопровождает руководство станции и ответственный технический персонал. Ситуация в городе остается спокойной.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции.Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.
https://ria.ru/20230323/zaes-1859990554.html
https://ria.ru/20230314/zaes-1857819255.html
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магатэ, энергодар, россия, рафаэль гросси, владимир путин, днепр (город), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
МАГАТЭ, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Днепр (город), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Гросси

Песков сообщил, что контактов Путина и Гросси в обозримом будущем не запланировано

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока в обозримом графике контактов российского лидера Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не запланировано.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в город Энергодар и на территорию Запорожской атомной электростанции
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС
23 марта, 11:31
"Нет, пока в обозримом графике таких контактов нет. Он на постоянной связи находится со своими визави, председателями "Росатома", с другими коллегами, эти контакты продолжаются", - завил Песков журналистам.
В настоящее время гендиректор МАГАТЭ находится с рабочим визитом на территории ЗАЭС, его сопровождает руководство станции и ответственный технический персонал. Ситуация в городе остается спокойной.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Балицкий заявил о постоянном обстреле окрестностей ЗАЭС со стороны ВСУ
14 марта, 16:20
Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Как поясняли в МАГАТЭ, Гросси отправится на ЗАЭС, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам гендиректор отмечал, что он планирует оценить обстановку и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в сложных обстоятельствах. Он заявлял также, что продолжает работать над предложением по защите станции.
Как ранее заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24", Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ в ходе его предстоящего визита на станцию.
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам снаряд РСЗУ Ураган на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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1 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
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2 из 13
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Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
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3 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

Журналисты изучают снаряд на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
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4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

Журналист снимает на смартфон повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
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8 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
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9 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
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10 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

Журналист фотографирует повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
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11 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

Демонстрация осколков снарядов и других предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
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12 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

Демонстрация предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 13

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
МАГАТЭЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиВладимир ПутинДнепр (город)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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