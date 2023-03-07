https://ria.ru/20230307/zaes-1856439947.html

Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС

Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.03.2023

Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС

Российские и иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС после ротации инспекторов МАГАТЭ. Ситуация на станции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:27

2023-03-07T17:27

2023-03-07T17:27

фото

в мире

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

магатэ

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Российские и иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС после ротации инспекторов МАГАТЭ. Ситуация на станции — в фотоленте Ria.ru.

энергодар

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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