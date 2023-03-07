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Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.03.2023
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17:27 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/zaes-1856439947.html
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.03.2023
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС
Российские и иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС после ротации инспекторов МАГАТЭ. Ситуация на станции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:27
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фото
в мире
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
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Российские и иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС после ротации инспекторов МАГАТЭ. Ситуация на станции — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ

Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС

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Российские и иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС после ротации инспекторов МАГАТЭ. Ситуация на станции — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам снаряд РСЗУ Ураган на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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1 из 13
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Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
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2 из 13
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Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
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Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

Журналисты изучают снаряд на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
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4 из 13
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Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
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5 из 13
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Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
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Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
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7 из 13
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По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

Журналист снимает на смартфон повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
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8 из 13
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В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
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9 из 13
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Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
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10 из 13
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Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

Журналист фотографирует повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

Демонстрация осколков снарядов и других предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
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По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

Демонстрация предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
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ФотоВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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