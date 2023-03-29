https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html
Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ
Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ
В Генеральную прокуратуру поступила просьба проверить певца Валерия Меладзе на причастность к финансированию украинской армии, сообщает RT. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:39
2023-03-29T11:39
2023-03-29T12:50
шоубиз
генеральная прокуратура рф
валерий меладзе
россия
дубай
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Генеральную прокуратуру поступила просьба проверить певца Валерия Меладзе на причастность к финансированию украинской армии, сообщает RT. Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что гастроли музыканта в России ограничены, однако он активно выступает за рубежом. Активист напомнил, что Меладзе не раз критически высказывался о спецоперации, а в январе на корпоративе в Дубае ответил на лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме предложили лишить его званий и российского гражданства. Хотя артист еще в прошлом году заявил, что приостанавливает музыкальную карьеру, он все же продолжал выступать в России. Но на фоне его скандального высказывания появляются сообщения об отмене концертов в разных городах. Так, сорвался майский тур Меладзе по Сибири.Сам певец уверял, что ни к кому не испытывает ненависти и "готов отдать все силы" для примирения между братскими народами.
https://ria.ru/20230327/meladze-1860881180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, валерий меладзе, россия, дубай, вооруженные силы украины, звезды, знаменитости
Шоубиз, Генеральная прокуратура РФ, Валерий Меладзе, Россия, Дубай, Вооруженные силы Украины, звезды, Знаменитости
Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ
Генпрокуратуру попросили проверить Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ