https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html

Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023

Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ

В Генеральную прокуратуру поступила просьба проверить певца Валерия Меладзе на причастность к финансированию украинской армии, сообщает RT. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:39

2023-03-29T11:39

2023-03-29T12:50

шоубиз

генеральная прокуратура рф

валерий меладзе

россия

дубай

вооруженные силы украины

звезды

знаменитости

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Генеральную прокуратуру поступила просьба проверить певца Валерия Меладзе на причастность к финансированию украинской армии, сообщает RT. Обращение направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что гастроли музыканта в России ограничены, однако он активно выступает за рубежом. Активист напомнил, что Меладзе не раз критически высказывался о спецоперации, а в январе на корпоративе в Дубае ответил на лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме предложили лишить его званий и российского гражданства. Хотя артист еще в прошлом году заявил, что приостанавливает музыкальную карьеру, он все же продолжал выступать в России. Но на фоне его скандального высказывания появляются сообщения об отмене концертов в разных городах. Так, сорвался майский тур Меладзе по Сибири.Сам певец уверял, что ни к кому не испытывает ненависти и "готов отдать все силы" для примирения между братскими народами.

https://ria.ru/20230327/meladze-1860881180.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

генеральная прокуратура рф, валерий меладзе, россия, дубай, вооруженные силы украины, звезды, знаменитости