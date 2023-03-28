Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ имени Чехова вручили первую Премию Художественного театра в области искусств, учрежденную к его 125-летию. Почти во всех номинациях призы получили девушки, а одна из категорий и вовсе осталась без лауреата. О том, как прошла церемония, кто ее посетил и что получили творцы за победу, — в материале РИА Новости.Номинанты награды — молодые деятели искусств до 35 лет, заявившие о себе в 2022 году. По словам худрука МХТ Константина Хабенского, поддерживая такие таланты, помогают "себе увидеть картину того, что происходит сегодня".Интересно, что премия состоит из двух частей. Первая это статуэтка — уменьшенная копия горельефа "Пловец" работы Голубкиной, который украшает фасад театра.Вторая часть приза — победители в каждой номинации получат возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.Устроителям это удалось: действо запомнится надолго.Со сцены звучали треки Адель, в портретном фойе играл диджейский техно-микс. В коридорах звезды Федор Бондарчук, Светлана Захарова, Андрей Мерзликин и Александр Петров ходили рядом с номинантами, молодыми артистами и авторами.Также посетили церемонию Юрий Башмет, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и не только. Чиновники и бизнесмены: Владимир Толстой, Михаил Швыдкой, Татьяна Голикова — следили за церемонией вместе с блогерами, студентами, актерами и журналистами.Она добавила, что даже простое вхождение в список финалистов говорит о том, что автор или создатель достоин внимания.Самой неожиданной стала номинация "No comments": она была учреждена в последний момент и стала "вневозрастной". Приз вручили актеру МХТ, 89-летнему Станиславу Любшину."Ее будут получать люди, которые своей жизнью, делом, профессией, примером не нуждаются в том, чтобы их представляли и комментировали, вызывая на сцену", — пояснил Хабенский.Федор Бондарчук вручал награду в категории "Кино" и вспомнил о своей семье. Лауреатом стала Елизавета Ищенко за роль в сериале "Алиса не может ждать". Поддержать актрису пришла ее экранная мама, Анна Михалкова.Константин Хабенский наградил лауреата в категории "Театр" — Анастасию Белову из театра Моссовета за участие в постановке "БЕСприданница" Евгения Марчелли.Был и неожиданный итог голосования жюри. Предполагалось, что Алиса Прудникова назовет победителя в категории "Современное искусство". В ней были представлены Вова Перкин (выставка "День Утописта", галерея "Наковальня"), Джоли Алиен ("Сухая крапива", Московский музей современного искусства) и Евгений Музалевский ("Как поймать мотылька?", Музей-квартира Набокова).Но она заявила, что эксперты решили не присуждать первый приз в этой категории, поскольку "зрелищности" недостаточно для того, чтобы определить лучшего. Поэтому лауреата выберут из номинантов следующей премии.В категории "Опера" отметили меццо-сопрано Наталию Ляскову за партию Юдит в постановке "Замок герцога Синяя Борода" Пермского театра оперы и балета.Светлана Захарова объявила победителя в категории "Балет", ею стала Елизавета Кокорева (заглавная партия в "Сильфиде" Большого театра).В категории "Литература" победителем стала Ася Володина (роман "Протагонист"), в "Классической музыке" отметили арфистку Софью Кипрскую, а в "Современной классической музыке" — Романа Жаурова.
константин хабенский, светлана захарова, федор бондарчук, московский музей современного искусства, пермский театр оперы и балета, адель эдкинс, карен шахназаров, анна михалкова, большой театр, евгений марчелли, театр имени моссовета
Константин Хабенский, Светлана Захарова, Федор Бондарчук, Московский музей современного искусства, Пермский театр оперы и балета, Адель Эдкинс, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Большой театр, Евгений Марчелли, Театр имени Моссовета, Культура
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ имени Чехова вручили первую Премию Художественного театра в области искусств, учрежденную к его 125-летию. Почти во всех номинациях призы получили девушки, а одна из категорий и вовсе осталась без лауреата. О том, как прошла церемония, кто ее посетил и что получили творцы за победу, — в материале РИА Новости.
Номинанты награды — молодые деятели искусств до 35 лет, заявившие о себе в 2022 году. По словам худрука МХТ Константина Хабенского, поддерживая такие таланты, помогают "себе увидеть картину того, что происходит сегодня".
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"Так как у нас не хватает времени увидеть все, мы доверяем экспертам, которые ездят по городам, театрам, выставкам и "приносят" своих номинантов, – пояснил худрук. – А члены жюри уже выбирают лауреатов. Мы не хотим "разрыв шаблонов", мы хотим зарождения еще одной новой традиции".
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" и композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" и композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Со сцены звучали треки Адель, в портретном фойе играл диджейский техно-микс. В коридорах звезды Федор Бондарчук, Светлана Захарова, Андрей Мерзликин и Александр Петров ходили рядом с номинантами, молодыми артистами и авторами.
Также посетили церемонию Юрий Башмет, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и не только. Чиновники и бизнесмены: Владимир Толстой, Михаил Швыдкой, Татьяна Голикова — следили за церемонией вместе с блогерами, студентами, актерами и журналистами.
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и дирижер Юрий Башмет (слева направо) на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и дирижер Юрий Башмет (слева направо) на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Кинорежиссер Федор Бондарчук объявляет победителя в номинации "Кино" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Константин Хабенский наградил лауреата в категории "Театр" — Анастасию Белову из театра Моссовета за участие в постановке "БЕСприданница" Евгения Марчелли.
Был и неожиданный итог голосования жюри. Предполагалось, что Алиса Прудникова назовет победителя в категории "Современное искусство". В ней были представлены Вова Перкин (выставка "День Утописта", галерея "Наковальня"), Джоли Алиен ("Сухая крапива", Московский музей современного искусства) и Евгений Музалевский ("Как поймать мотылька?", Музей-квартира Набокова).
Но она заявила, что эксперты решили не присуждать первый приз в этой категории, поскольку "зрелищности" недостаточно для того, чтобы определить лучшего. Поэтому лауреата выберут из номинантов следующей премии.
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