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Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву - РИА Новости, 28.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:41 28.03.2023 (обновлено: 13:49 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/teatr-1861153572.html
Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву
Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву - РИА Новости, 28.03.2023
Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву
В МХТ имени Чехова вручили первую Премию Художественного театра в области искусств, учрежденную к его 125-летию. Почти во всех номинациях призы получили... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:41
2023-03-28T13:49
константин хабенский
светлана захарова
федор бондарчук
московский музей современного искусства
пермский театр оперы и балета
адель эдкинс
карен шахназаров
анна михалкова
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ имени Чехова вручили первую Премию Художественного театра в области искусств, учрежденную к его 125-летию. Почти во всех номинациях призы получили девушки, а одна из категорий и вовсе осталась без лауреата. О том, как прошла церемония, кто ее посетил и что получили творцы за победу, — в материале РИА Новости.Номинанты награды — молодые деятели искусств до 35 лет, заявившие о себе в 2022 году. По словам худрука МХТ Константина Хабенского, поддерживая такие таланты, помогают "себе увидеть картину того, что происходит сегодня".Интересно, что премия состоит из двух частей. Первая это статуэтка — уменьшенная копия горельефа "Пловец" работы Голубкиной, который украшает фасад театра.Вторая часть приза — победители в каждой номинации получат возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.Устроителям это удалось: действо запомнится надолго.Со сцены звучали треки Адель, в портретном фойе играл диджейский техно-микс. В коридорах звезды Федор Бондарчук, Светлана Захарова, Андрей Мерзликин и Александр Петров ходили рядом с номинантами, молодыми артистами и авторами.Также посетили церемонию Юрий Башмет, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и не только. Чиновники и бизнесмены: Владимир Толстой, Михаил Швыдкой, Татьяна Голикова — следили за церемонией вместе с блогерами, студентами, актерами и журналистами.Она добавила, что даже простое вхождение в список финалистов говорит о том, что автор или создатель достоин внимания.Самой неожиданной стала номинация "No comments": она была учреждена в последний момент и стала "вневозрастной". Приз вручили актеру МХТ, 89-летнему Станиславу Любшину."Ее будут получать люди, которые своей жизнью, делом, профессией, примером не нуждаются в том, чтобы их представляли и комментировали, вызывая на сцену", — пояснил Хабенский.Федор Бондарчук вручал награду в категории "Кино" и вспомнил о своей семье. Лауреатом стала Елизавета Ищенко за роль в сериале "Алиса не может ждать". Поддержать актрису пришла ее экранная мама, Анна Михалкова.Константин Хабенский наградил лауреата в категории "Театр" — Анастасию Белову из театра Моссовета за участие в постановке "БЕСприданница" Евгения Марчелли.Был и неожиданный итог голосования жюри. Предполагалось, что Алиса Прудникова назовет победителя в категории "Современное искусство". В ней были представлены Вова Перкин (выставка "День Утописта", галерея "Наковальня"), Джоли Алиен ("Сухая крапива", Московский музей современного искусства) и Евгений Музалевский ("Как поймать мотылька?", Музей-квартира Набокова).Но она заявила, что эксперты решили не присуждать первый приз в этой категории, поскольку "зрелищности" недостаточно для того, чтобы определить лучшего. Поэтому лауреата выберут из номинантов следующей премии.В категории "Опера" отметили меццо-сопрано Наталию Ляскову за партию Юдит в постановке "Замок герцога Синяя Борода" Пермского театра оперы и балета.Светлана Захарова объявила победителя в категории "Балет", ею стала Елизавета Кокорева (заглавная партия в "Сильфиде" Большого театра).В категории "Литература" победителем стала Ася Володина (роман "Протагонист"), в "Классической музыке" отметили арфистку Софью Кипрскую, а в "Современной классической музыке" — Романа Жаурова.
https://ria.ru/20230325/teatr-1860422999.html
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2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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константин хабенский, светлана захарова, федор бондарчук, московский музей современного искусства, пермский театр оперы и балета, адель эдкинс, карен шахназаров, анна михалкова, большой театр, евгений марчелли, театр имени моссовета
Константин Хабенский, Светлана Захарова, Федор Бондарчук, Московский музей современного искусства, Пермский театр оперы и балета, Адель Эдкинс, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Большой театр, Евгений Марчелли, Театр имени Моссовета, Культура
Ходченкова, Козловский, Бондарчук: зачем звезды и бомонд съехались в Москву

Ходченкова, Козловский, Бондарчук, Михалкова: зачем звезды и бомонд съехались в Москву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Ходченкова на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актриса Светлана Ходченкова на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ имени Чехова вручили первую Премию Художественного театра в области искусств, учрежденную к его 125-летию. Почти во всех номинациях призы получили девушки, а одна из категорий и вовсе осталась без лауреата. О том, как прошла церемония, кто ее посетил и что получили творцы за победу, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Елизавета Ищенко, получившая приз в номинации "Кино" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса Елизавета Ищенко, получившая приз в номинации Кино на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актриса Елизавета Ищенко, получившая приз в номинации "Кино" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Хлынина после окончания премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса Юлия Хлынина после окончания премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актриса Юлия Хлынина после окончания премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актриса Елизавета Ищенко, получившая приз в номинации "Кино" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
Актриса Юлия Хлынина после окончания премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3
Номинанты награды — молодые деятели искусств до 35 лет, заявившие о себе в 2022 году. По словам худрука МХТ Константина Хабенского, поддерживая такие таланты, помогают "себе увидеть картину того, что происходит сегодня".
«

"Так как у нас не хватает времени увидеть все, мы доверяем экспертам, которые ездят по городам, театрам, выставкам и "приносят" своих номинантов, – пояснил худрук. – А члены жюри уже выбирают лауреатов. Мы не хотим "разрыв шаблонов", мы хотим зарождения еще одной новой традиции".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский объявляет победителя в номинации "Театр" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский объявляет победителя в номинации Театр на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский объявляет победителя в номинации "Театр" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Интересно, что премия состоит из двух частей. Первая это статуэтка — уменьшенная копия горельефа "Пловец" работы Голубкиной, который украшает фасад театра.
«

"Это молодой человек, который борется с морской стихией. Получилось созвучно тому, как молодые творцы сегодня пытаются выплыть, выжить и заявить о себе", — считает Хабенский.

Вторая часть приза — победители в каждой номинации получат возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.
«

"Нам важно, чтобы премия прошла "вкусно", ярко, по-молодежному", — сказал перед церемонией Хабенский.

Устроителям это удалось: действо запомнится надолго.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" и композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации Балет и композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации Современная академическая музыка на премии Художественного театра МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" и композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТанцовщик, хореограф Ильдар Гайнутдинов на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Танцовщик, хореограф Ильдар Гайнутдинов на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Танцовщик, хореограф Ильдар Гайнутдинов на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации Балет на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Евгений Водолазкин объявляет победителя в номинации "Литература" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Писатель Евгений Водолазкин объявляет победителя в номинации Литература на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Писатель Евгений Водолазкин объявляет победителя в номинации "Литература" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Зудина на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса Марина Зудина на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актриса Марина Зудина на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" и композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 5
Танцовщик, хореограф Ильдар Гайнутдинов на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 5
Артистка балета Елизавета Кокорева, получившая приз в номинации "Балет" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 5
Писатель Евгений Водолазкин объявляет победителя в номинации "Литература" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 5
Актриса Марина Зудина на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 5
Со сцены звучали треки Адель, в портретном фойе играл диджейский техно-микс. В коридорах звезды Федор Бондарчук, Светлана Захарова, Андрей Мерзликин и Александр Петров ходили рядом с номинантами, молодыми артистами и авторами.
Также посетили церемонию Юрий Башмет, Карен Шахназаров, Анна Михалкова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и не только. Чиновники и бизнесмены: Владимир Толстой, Михаил Швыдкой, Татьяна Голикова — следили за церемонией вместе с блогерами, студентами, актерами и журналистами.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Михалкова на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса Анна Михалкова на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актриса Анна Михалкова на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

Генеральный директор ФГУП Киноконцерн Мосфильм Карен Шахназаров на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртистка балета Светлана Захарова объявляет победителя в номинации "Балет" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Артистка балета Светлана Захарова объявляет победителя в номинации Балет на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Артистка балета Светлана Захарова объявляет победителя в номинации "Балет" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСоветник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и дирижер Юрий Башмет (слева направо) на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и дирижер Юрий Башмет на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и дирижер Юрий Башмет (слева направо) на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Петров на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Актер Александр Петров на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актер Александр Петров на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5
Актриса Анна Михалкова на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 5

Генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 5
Артистка балета Светлана Захарова объявляет победителя в номинации "Балет" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 5
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, актер Станислав Любшин и дирижер Юрий Башмет (слева направо) на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 5
Актер Александр Петров на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 5
«

"Нужно смотреть и следить за номинантами, как дальше будет развиваться их творческая судьба", — поделилась в кулуарах балерина Светлана Захарова перед церемонией.

Она добавила, что даже простое вхождение в список финалистов говорит о том, что автор или создатель достоин внимания.
Самой неожиданной стала номинация "No comments": она была учреждена в последний момент и стала "вневозрастной". Приз вручили актеру МХТ, 89-летнему Станиславу Любшину.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Станислав Любшин, получивший приз в номинации "Без комментариев" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актер Станислав Любшин, получивший приз в номинации Без комментариев на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Станислав Любшин, получивший приз в номинации "Без комментариев" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
"Ее будут получать люди, которые своей жизнью, делом, профессией, примером не нуждаются в том, чтобы их представляли и комментировали, вызывая на сцену", — пояснил Хабенский.
Федор Бондарчук вручал награду в категории "Кино" и вспомнил о своей семье.
«

"Честь стоять на сцене, на которой служила твоя мама, училась в школе-студии МХАТ моя жена, которая сидит там, на галерке", — сказал Бондарчук.

Лауреатом стала Елизавета Ищенко за роль в сериале "Алиса не может ждать". Поддержать актрису пришла ее экранная мама, Анна Михалкова.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКинорежиссер Федор Бондарчук объявляет победителя в номинации "Кино" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Кинорежиссер Федор Бондарчук объявляет победителя в номинации Кино на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер Федор Бондарчук объявляет победителя в номинации "Кино" на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Константин Хабенский наградил лауреата в категории "Театр" — Анастасию Белову из театра Моссовета за участие в постановке "БЕСприданница" Евгения Марчелли.
Был и неожиданный итог голосования жюри. Предполагалось, что Алиса Прудникова назовет победителя в категории "Современное искусство". В ней были представлены Вова Перкин (выставка "День Утописта", галерея "Наковальня"), Джоли Алиен ("Сухая крапива", Московский музей современного искусства) и Евгений Музалевский ("Как поймать мотылька?", Музей-квартира Набокова).
Но она заявила, что эксперты решили не присуждать первый приз в этой категории, поскольку "зрелищности" недостаточно для того, чтобы определить лучшего. Поэтому лауреата выберут из номинантов следующей премии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Белова, получившая приз в номинации "Театр" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Актриса Анастасия Белова, получившая приз в номинации Театр на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Актриса Анастасия Белова, получившая приз в номинации "Театр" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

Композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации Современная академическая музыка на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисательница Ася Володина, получившая приз в номинации "Литература" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
Писательница Ася Володина, получившая приз в номинации Литература на премии Художественного театра в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Писательница Ася Володина, получившая приз в номинации "Литература" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актриса Анастасия Белова, получившая приз в номинации "Театр" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Композитор Роман Жауров, получивший приз в номинации "Современная академическая музыка" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Писательница Ася Володина, получившая приз в номинации "Литература" на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
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В категории "Опера" отметили меццо-сопрано Наталию Ляскову за партию Юдит в постановке "Замок герцога Синяя Борода" Пермского театра оперы и балета.
Светлана Захарова объявила победителя в категории "Балет", ею стала Елизавета Кокорева (заглавная партия в "Сильфиде" Большого театра).
В категории "Литература" победителем стала Ася Володина (роман "Протагонист"), в "Классической музыке" отметили арфистку Софью Кипрскую, а в "Современной классической музыке" — Романа Жаурова.
Актеры Павел Ворожцов и Артем Быстров в сцене из спектакля Далекая Радуга - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ
25 марта, 06:30
 
КультураКонстантин ХабенскийСветлана ЗахароваФедор БондарчукМосковский музей современного искусстваПермский театр оперы и балетаАдель ЭдкинсКарен ШахназаровАнна МихалковаБольшой театрЕвгений МарчеллиТеатр имени Моссовета
 
 
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