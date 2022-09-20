В новых сериалах Колокольников стал Князем Тьмы, Михалкова — матерью

СОЧИ, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Юрий Колокольников превратился в Князя Тьмы в сериале "Конец света", Анна Михалкова стала неоднозначной матерью в "Алиса не может ждать". Оба проекта, которые рассказывают в том числе о проблемах родителей и детей, показали на фестивале "Новый сезон" на "Розе Хутор".Темный лорд из ЧертановоГлавный герой сериала "Конец света" — кассир магазина "Шестерочка" из Чертаново. К нему приходит Князь Тьмы (Колокольников) и заявляет, что он — его отец. У нового родителя амбиционные планы: устроить апокалипсис с помощью отпрыска (Семен Трескунов).Но у главного героя другие заботы: выживание в маленькой квартирке с матерью (Полина Кутепова), замкнутой сестрой и пожилой бабушкой. Он ищет съемную квартиру, чтобы переехать туда со своей девушкой. Усложняется все тем, что он пытается не попасться полицейским, которые разыскивают Темного лорда.В итоге на экране — смесь комедийных, а иногда абсурдных, ситуаций, которые происходят с каждым, и драматических моментов, заставляющих рефлексировать.Отдельная заслуга проекта — Колокольников в главной роли. Его Князь Тьмы получился эпатажным, игривым и устрашающих одновременно. Можно смело сказать, что зло давно не было столь харизматичным на экране."Выбрать актера на главную роль было мучением, мы его долго искали, — поясняет Нелидов. — У нас были примеры голливудских актеров, которые играли похожую роль, начиная с Роберта де Ниро. Колокольников подошел фактурой. Он придумал для себя эпатажный образ, который в начале, может быть, кого-то из зрителей будет раздражать, но к нему быстро привыкаешь".Чтобы сгладить неточности, создатели консультировались с богословами и теоретиками по теме киноленты.Сериал получился многослойным. В нем затрагиваются проблемы семейных отношений, буллинга в школе, криминальных происшествий и не только. Фантастическому главному герою придется выстраивать простые человеческие отношения с родственниками, бороться с бытовухой и ревнивой подопечной (Ксения Раппопорт), чтобы получить желаемое.Проект выйдет на КиноПоиске осенью.Скрытый диагнозДругой сериал о непростых отношениях с семьей — "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Это драма о хрупкости взросления, страхе одиночества и том, как важно родительское внимание.Главная героиня Алиса (Лиза Ищенко) — подросток, узнает, что ее мать (Анна Михалкова) несколько лет скрывала от нее диагноз дочери: по прогнозам врачей, Алиса скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, Алиса бросает школу и решает резко повзрослеть: она разработала "бизнес-план", решив заработать "легкие" деньги, став дорогой содержанкой, а затем уехать.Но быстро становится ясно: родительская стратегия притворяться, что все в порядке, — провальная, как и подростковые иллюзии, которые исчезнут после столкновения с реальностью. Это история о том, что у каждого должен быть выбор и об ответственности, которая лежит на родителях.Удачным получился тандем Михалковой и Ищенко (сыгравшей Алису). Опека матери выглядит особенно сомнительной на фоне мудрой сосредоточенности дочери.Благодаря диалогам ситуации выглядят очень настоящими реальными. Кроме того, бытовые сцены заставляют сопереживать, а саундтрек — настраивает на нужный лад.Сериал "Алиса не может ждать" выйдет 27 октября на Start.
СОЧИ, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Юрий Колокольников превратился в Князя Тьмы в сериале "Конец света", Анна Михалкова стала неоднозначной матерью в "Алиса не может ждать". Оба проекта, которые рассказывают в том числе о проблемах родителей и детей, показали на фестивале "Новый сезон" на "Розе Хутор".
Темный лорд из Чертаново
Главный герой сериала "Конец света" — кассир магазина "Шестерочка" из Чертаново. К нему приходит Князь Тьмы (Колокольников) и заявляет, что он — его отец. У нового родителя амбиционные планы: устроить апокалипсис с помощью отпрыска (Семен Трескунов).
Но у главного героя другие заботы: выживание в маленькой квартирке с матерью (Полина Кутепова), замкнутой сестрой и пожилой бабушкой. Он ищет съемную квартиру, чтобы переехать туда со своей девушкой. Усложняется все тем, что он пытается не попасться полицейским, которые разыскивают Темного лорда.
"Сюжет не нов: в Голливуде много проектов, в той или иной степени перекликающихся с нашим, но нам хотелось перенести сюжет в российскую реальность, — рассказал РИА Новости продюсер Дмитрий Нелидов. — Ведь у нас свои проблемы, жилищные условия, отношения. Нам хотелось окунуть главного героя в маленькую квартирку в Чертаново и посмотреть, что из этого выйдет".
В итоге на экране — смесь комедийных, а иногда абсурдных, ситуаций, которые происходят с каждым, и драматических моментов, заставляющих рефлексировать.
Отдельная заслуга проекта — Колокольников в главной роли. Его Князь Тьмы получился эпатажным, игривым и устрашающих одновременно. Можно смело сказать, что зло давно не было столь харизматичным на экране.
"Выбрать актера на главную роль было мучением, мы его долго искали, — поясняет Нелидов. — У нас были примеры голливудских актеров, которые играли похожую роль, начиная с Роберта де Ниро. Колокольников подошел фактурой. Он придумал для себя эпатажный образ, который в начале, может быть, кого-то из зрителей будет раздражать, но к нему быстро привыкаешь".
Чтобы сгладить неточности, создатели консультировались с богословами и теоретиками по теме киноленты.
Сериал получился многослойным. В нем затрагиваются проблемы семейных отношений, буллинга в школе, криминальных происшествий и не только. Фантастическому главному герою придется выстраивать простые человеческие отношения с родственниками, бороться с бытовухой и ревнивой подопечной (Ксения Раппопорт), чтобы получить желаемое.
Другой сериал о непростых отношениях с семьей — "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Это драма о хрупкости взросления, страхе одиночества и том, как важно родительское внимание.
Главная героиня Алиса (Лиза Ищенко) — подросток, узнает, что ее мать (Анна Михалкова) несколько лет скрывала от нее диагноз дочери: по прогнозам врачей, Алиса скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, Алиса бросает школу и решает резко повзрослеть: она разработала "бизнес-план", решив заработать "легкие" деньги, став дорогой содержанкой, а затем уехать.
Но быстро становится ясно: родительская стратегия притворяться, что все в порядке, — провальная, как и подростковые иллюзии, которые исчезнут после столкновения с реальностью. Это история о том, что у каждого должен быть выбор и об ответственности, которая лежит на родителях.
"Думаю, однозначных персонажей не существует, — считает Анна Михалкова. — Любой человек — сложное сочетание иногда довольно противоречивых качеств, и моя героиня не исключение. Она, конечно, сильная женщина, которая все тянет на себе и пытается решить в одиночку проблемы детей и мужа".
Удачным получился тандем Михалковой и Ищенко (сыгравшей Алису). Опека матери выглядит особенно сомнительной на фоне мудрой сосредоточенности дочери.
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