Рейтинг@Mail.ru
В новых сериалах Колокольников стал Князем Тьмы, Михалкова — матерью - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220920/serialy-1818048474.html
В новых сериалах Колокольников стал Князем Тьмы, Михалкова — матерью
В новых сериалах Колокольников стал Князем Тьмы, Михалкова — матерью - РИА Новости, 20.09.2022
В новых сериалах Колокольников стал Князем Тьмы, Михалкова — матерью
Юрий Колокольников превратился в Князя Тьмы в сериале "Конец света", Анна Михалкова стала неоднозначной матерью в "Алиса не может ждать". Оба проекта, которые... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:58
2022-09-20T13:58
культура
новости культуры
кинофестиваль
анна михалкова
юрий колокольников
роза хутор
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818029659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b279289887864071763be75d8a663c3.jpg
СОЧИ, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Юрий Колокольников превратился в Князя Тьмы в сериале "Конец света", Анна Михалкова стала неоднозначной матерью в "Алиса не может ждать". Оба проекта, которые рассказывают в том числе о проблемах родителей и детей, показали на фестивале "Новый сезон" на "Розе Хутор".Темный лорд из ЧертановоГлавный герой сериала "Конец света" — кассир магазина "Шестерочка" из Чертаново. К нему приходит Князь Тьмы (Колокольников) и заявляет, что он — его отец. У нового родителя амбиционные планы: устроить апокалипсис с помощью отпрыска (Семен Трескунов).Но у главного героя другие заботы: выживание в маленькой квартирке с матерью (Полина Кутепова), замкнутой сестрой и пожилой бабушкой. Он ищет съемную квартиру, чтобы переехать туда со своей девушкой. Усложняется все тем, что он пытается не попасться полицейским, которые разыскивают Темного лорда.В итоге на экране — смесь комедийных, а иногда абсурдных, ситуаций, которые происходят с каждым, и драматических моментов, заставляющих рефлексировать.Отдельная заслуга проекта — Колокольников в главной роли. Его Князь Тьмы получился эпатажным, игривым и устрашающих одновременно. Можно смело сказать, что зло давно не было столь харизматичным на экране."Выбрать актера на главную роль было мучением, мы его долго искали, — поясняет Нелидов. — У нас были примеры голливудских актеров, которые играли похожую роль, начиная с Роберта де Ниро. Колокольников подошел фактурой. Он придумал для себя эпатажный образ, который в начале, может быть, кого-то из зрителей будет раздражать, но к нему быстро привыкаешь".Чтобы сгладить неточности, создатели консультировались с богословами и теоретиками по теме киноленты.Сериал получился многослойным. В нем затрагиваются проблемы семейных отношений, буллинга в школе, криминальных происшествий и не только. Фантастическому главному герою придется выстраивать простые человеческие отношения с родственниками, бороться с бытовухой и ревнивой подопечной (Ксения Раппопорт), чтобы получить желаемое.Проект выйдет на КиноПоиске осенью.Скрытый диагнозДругой сериал о непростых отношениях с семьей — "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Это драма о хрупкости взросления, страхе одиночества и том, как важно родительское внимание.Главная героиня Алиса (Лиза Ищенко) — подросток, узнает, что ее мать (Анна Михалкова) несколько лет скрывала от нее диагноз дочери: по прогнозам врачей, Алиса скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, Алиса бросает школу и решает резко повзрослеть: она разработала "бизнес-план", решив заработать "легкие" деньги, став дорогой содержанкой, а затем уехать.Но быстро становится ясно: родительская стратегия притворяться, что все в порядке, — провальная, как и подростковые иллюзии, которые исчезнут после столкновения с реальностью. Это история о том, что у каждого должен быть выбор и об ответственности, которая лежит на родителях.Удачным получился тандем Михалковой и Ищенко (сыгравшей Алису). Опека матери выглядит особенно сомнительной на фоне мудрой сосредоточенности дочери.Благодаря диалогам ситуации выглядят очень настоящими реальными. Кроме того, бытовые сцены заставляют сопереживать, а саундтрек — настраивает на нужный лад.Сериал "Алиса не может ждать" выйдет 27 октября на Start.
https://ria.ru/20220919/film-1817789515.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818029659_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63af367634904c75efaf7a69d58248ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кинофестиваль, анна михалкова, юрий колокольников, роза хутор, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, кинофестиваль, Анна Михалкова, Юрий Колокольников, Роза Хутор, Кино и сериалы, что посмотреть
11:58 20.09.2022 (обновлено: 13:58 20.09.2022)
 
В новых сериалах Колокольников стал Князем Тьмы, Михалкова — матерью

Юрий Колокольников и Анна Михалкова сыграли в необычных сериалах "Нового сезона"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Конец света"
Кадр из сериала Конец света
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Юрий Колокольников превратился в Князя Тьмы в сериале "Конец света", Анна Михалкова стала неоднозначной матерью в "Алиса не может ждать". Оба проекта, которые рассказывают в том числе о проблемах родителей и детей, показали на фестивале "Новый сезон" на "Розе Хутор".

Темный лорд из Чертаново

Главный герой сериала "Конец света" — кассир магазина "Шестерочка" из Чертаново. К нему приходит Князь Тьмы (Колокольников) и заявляет, что он — его отец. У нового родителя амбиционные планы: устроить апокалипсис с помощью отпрыска (Семен Трескунов).
Но у главного героя другие заботы: выживание в маленькой квартирке с матерью (Полина Кутепова), замкнутой сестрой и пожилой бабушкой. Он ищет съемную квартиру, чтобы переехать туда со своей девушкой. Усложняется все тем, что он пытается не попасться полицейским, которые разыскивают Темного лорда.

"Сюжет не нов: в Голливуде много проектов, в той или иной степени перекликающихся с нашим, но нам хотелось перенести сюжет в российскую реальность, — рассказал РИА Новости продюсер Дмитрий Нелидов. — Ведь у нас свои проблемы, жилищные условия, отношения. Нам хотелось окунуть главного героя в маленькую квартирку в Чертаново и посмотреть, что из этого выйдет".

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Герои сериала "Конец света"

Кадр из сериала Конец света
1 из 2

Герои сериала "Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Конец света"
Кадр из сериала Конец света
2 из 2
Кадр из сериала "Конец света"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 2

Герои сериала "Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 2
Кадр из сериала "Конец света"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
В итоге на экране — смесь комедийных, а иногда абсурдных, ситуаций, которые происходят с каждым, и драматических моментов, заставляющих рефлексировать.
Отдельная заслуга проекта — Колокольников в главной роли. Его Князь Тьмы получился эпатажным, игривым и устрашающих одновременно. Можно смело сказать, что зло давно не было столь харизматичным на экране.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Конец света"
Кадр из сериала Конец света
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Кадр из сериала "Конец света"
"Выбрать актера на главную роль было мучением, мы его долго искали, — поясняет Нелидов. — У нас были примеры голливудских актеров, которые играли похожую роль, начиная с Роберта де Ниро. Колокольников подошел фактурой. Он придумал для себя эпатажный образ, который в начале, может быть, кого-то из зрителей будет раздражать, но к нему быстро привыкаешь".
Чтобы сгладить неточности, создатели консультировались с богословами и теоретиками по теме киноленты.
Сериал получился многослойным. В нем затрагиваются проблемы семейных отношений, буллинга в школе, криминальных происшествий и не только. Фантастическому главному герою придется выстраивать простые человеческие отношения с родственниками, бороться с бытовухой и ревнивой подопечной (Ксения Раппопорт), чтобы получить желаемое.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

"Конец света"

Кадр из сериала Конец света
1 из 2

"Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Сцена из сериала "Конец света"

Кадр из сериала Конец света
2 из 2

Сцена из сериала "Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 2

"Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 2

Сцена из сериала "Конец света"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Проект выйдет на КиноПоиске осенью.

Скрытый диагноз

Другой сериал о непростых отношениях с семьей — "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой. Это драма о хрупкости взросления, страхе одиночества и том, как важно родительское внимание.
Главная героиня Алиса (Лиза Ищенко) — подросток, узнает, что ее мать (Анна Михалкова) несколько лет скрывала от нее диагноз дочери: по прогнозам врачей, Алиса скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, Алиса бросает школу и решает резко повзрослеть: она разработала "бизнес-план", решив заработать "легкие" деньги, став дорогой содержанкой, а затем уехать.
© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Алиса не может ждать"
Кадр из сериала Алиса не может ждать
© Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Алиса не может ждать"
Но быстро становится ясно: родительская стратегия притворяться, что все в порядке, — провальная, как и подростковые иллюзии, которые исчезнут после столкновения с реальностью. Это история о том, что у каждого должен быть выбор и об ответственности, которая лежит на родителях.
"Думаю, однозначных персонажей не существует, — считает Анна Михалкова. — Любой человек — сложное сочетание иногда довольно противоречивых качеств, и моя героиня не исключение. Она, конечно, сильная женщина, которая все тянет на себе и пытается решить в одиночку проблемы детей и мужа".
Удачным получился тандем Михалковой и Ищенко (сыгравшей Алису). Опека матери выглядит особенно сомнительной на фоне мудрой сосредоточенности дочери.
© Онлайн-кинотеатр START

Герои сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
1 из 5

Герои сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

"Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
2 из 5

"Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

Сериал "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
3 из 5

Сериал "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

Персонажи сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
4 из 5

Персонажи сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
© Онлайн-кинотеатр START

Героиня сериала "Алиса не может ждать"

Кадр из сериала Алиса не может ждать
5 из 5

Героиня сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
1 из 5

Герои сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
2 из 5

"Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
3 из 5

Сериал "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
4 из 5

Персонажи сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
5 из 5

Героиня сериала "Алиса не может ждать"

© Онлайн-кинотеатр START
Благодаря диалогам ситуации выглядят очень настоящими реальными. Кроме того, бытовые сцены заставляют сопереживать, а саундтрек — настраивает на нужный лад.
Сериал "Алиса не может ждать" выйдет 27 октября на Start.
Кадр из фильма Голиаф
19 сентября, 11:15Культура
Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля открыл смотр "Новый сезон"
 
КультураНовости культурыкинофестивальАнна МихалковаЮрий КолокольниковРоза ХуторКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала