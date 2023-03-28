https://ria.ru/20230328/bali-1861288522.html

Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове

Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове - РИА Новости, 28.03.2023

Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове

Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования "маленькой Москвы" – района с... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:19

2023-03-28T16:19

2023-03-28T16:19

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования "маленькой Москвы" – района с исключительно русской диаспорой, передает портал Bali Wake News. "С точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определенные общины", – приводит портал слова главы офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу. Он подчеркнул, что информация про "маленькую Москву", циркулировавшая в новостях, была искажена из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц изначально являлись граждане Индонезии, а постояльцами и арендаторами – россияне. "В этом дачном поселке действительно преобладают граждане России, которые снимают там комнаты и виллы, мы проверили их документы и убедились, что все в порядке. А местные жители решили, что недвижимость принадлежит гражданам России и напрасно запаниковали", – добавил Напитупулу. Ранее сообщалось, что жители округа Южная Кута на Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество туристов из России арендовали гостиницы и якобы не соглашались следовать местным нормам и обычаям. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия