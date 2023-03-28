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Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове
Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове - РИА Новости, 28.03.2023
Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове
Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования "маленькой Москвы" – района с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:19
2023-03-28T16:19
2023-03-28T16:19
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования "маленькой Москвы" – района с исключительно русской диаспорой, передает портал Bali Wake News. "С точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определенные общины", – приводит портал слова главы офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу. Он подчеркнул, что информация про "маленькую Москву", циркулировавшая в новостях, была искажена из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц изначально являлись граждане Индонезии, а постояльцами и арендаторами – россияне. "В этом дачном поселке действительно преобладают граждане России, которые снимают там комнаты и виллы, мы проверили их документы и убедились, что все в порядке. А местные жители решили, что недвижимость принадлежит гражданам России и напрасно запаниковали", – добавил Напитупулу. Ранее сообщалось, что жители округа Южная Кута на Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество туристов из России арендовали гостиницы и якобы не соглашались следовать местным нормам и обычаям. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, бали, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали, Индонезия
Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове
Минюст Индонезии опроверг информацию о существовании "маленькой Москвы" на Бали
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на курортном острове Бали признаков существования "маленькой Москвы" – района с исключительно русской диаспорой, передает портал Bali Wake News.
"С точки зрения министерства юстиции и прав человека, на Бали нет иностранных деревень, просто есть места, которые входят в категорию частных территорий, где преобладают определенные общины", – приводит портал слова главы офиса минюста на Бали Ангиата Напитупулу.
Он подчеркнул, что информация про "маленькую Москву", циркулировавшая в новостях, была искажена из-за недопонимания. Владельцами вилл и гостиниц изначально являлись граждане Индонезии, а постояльцами и арендаторами – россияне.
"В этом дачном поселке действительно преобладают граждане России, которые снимают там комнаты и виллы, мы проверили их документы и убедились, что все в порядке. А местные жители решили, что недвижимость принадлежит гражданам России и напрасно запаниковали", – добавил Напитупулу.
Ранее сообщалось, что жители округа Южная Кута на Бали обратились
в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где большое количество туристов из России арендовали гостиницы и якобы не соглашались следовать местным нормам и обычаям.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил
отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала
с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии