https://ria.ru/20230328/afrika-1861221519.html

Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт

Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023

Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт

Стратегия России в Африке должна быть рассчитана на ежедневную и точечную работу, учитывающую специфику стран континента, для того, чтобы сотрудничество с ними... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:21

2023-03-28T13:21

2023-03-28T13:21

африка

россия

москва

виктор садовничий

олег озеров

совет федерации рф

российская академия наук

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стратегия России в Африке должна быть рассчитана на ежедневную и точечную работу, учитывающую специфику стран континента, для того, чтобы сотрудничество с ними было успешным, сказала директор Института Африки РАН, член президиума РАН Ирина Абрамова. "Самое главное, об этом говорят абсолютно все представители африканского континента - я практически в ежедневном режиме встречаюсь и с послами, и с представителями диаспоры, министерств африканских государств. Они говорят, что в мире проводится очень много саммитов: саммит США-Африка, Китай-Африка, Турция- Африка и тому подобное" , - заявила она в ходе онлайн-семинара "Роль Африканского континента в глобальной политике. "Год Африки" в России", организованного Российским советом по международным делам (РСМД). Африканцы отдают должное саммиту с Россией, однако при этом отмечают, что если Москва хочет достичь успеха в этом направлении, то работа со странами континента должна быть ежедневной, указала Абрамова. "Это не должна быть работа от саммита к саммиту... Они очень боятся, что когда пройдет саммит, то опять наступит период затишья. Поэтому очень важно понимать, что наша стратегия в Африке должна быть рассчитана не только на проведение мероприятий, которые, конечно, очень важны, но и на ежедневную постоянную работу, причем очень точечную, потому что страны Африки все разные и одна единая повестка, которая может быть предложена континенту, в то же время должна учитывать специфику каждой отдельной страны", - подчеркнула эксперт. В последние годы Россия активно наращивает сотрудничество со странами Африки. В октябре 2019 года в Сочи прошел первый в истории саммит "Россия-Африка". При этом в Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка", основной темой дискуссии станет многополярный мир. В работе конференции приняли участие представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции приняли более 40 делегаций из большинства стран Африки. Они обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. На июль 2023 года в Петербурге запланирован второй саммит "Россия-Африка". Особое внимание на втором саммите "Россия-Африка" будет уделено образованию, так как Россия и Африка готовятся к новому технологическому рывку, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Как ранее заявлял ректор МГУ Виктор Садовничий, около 27 тысяч студентов из стран Африки учатся в вузах в России, из них более 5 тысяч - за счет федерального бюджета в рамках квоты правительства РФ. При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что образовательный и научный диалог России и Африки несомненно будет развиваться на основе доверия и взаимоуважения с учетом принципов "интернационализации, демократизма и гуманизма в наших двусторонних многовекторных отношений".

https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html

https://ria.ru/20230320/afrika-1859076698.html

https://ria.ru/20230320/afrika-1859195972.html

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африка, россия, москва, виктор садовничий, олег озеров, совет федерации рф, российская академия наук