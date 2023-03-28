https://ria.ru/20230328/afrika-1861221519.html
Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт
Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023
Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт
Стратегия России в Африке должна быть рассчитана на ежедневную и точечную работу, учитывающую специфику стран континента, для того, чтобы сотрудничество с ними... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:21
2023-03-28T13:21
2023-03-28T13:21
африка
россия
москва
виктор садовничий
олег озеров
совет федерации рф
российская академия наук
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стратегия России в Африке должна быть рассчитана на ежедневную и точечную работу, учитывающую специфику стран континента, для того, чтобы сотрудничество с ними было успешным, сказала директор Института Африки РАН, член президиума РАН Ирина Абрамова. "Самое главное, об этом говорят абсолютно все представители африканского континента - я практически в ежедневном режиме встречаюсь и с послами, и с представителями диаспоры, министерств африканских государств. Они говорят, что в мире проводится очень много саммитов: саммит США-Африка, Китай-Африка, Турция- Африка и тому подобное" , - заявила она в ходе онлайн-семинара "Роль Африканского континента в глобальной политике. "Год Африки" в России", организованного Российским советом по международным делам (РСМД). Африканцы отдают должное саммиту с Россией, однако при этом отмечают, что если Москва хочет достичь успеха в этом направлении, то работа со странами континента должна быть ежедневной, указала Абрамова. "Это не должна быть работа от саммита к саммиту... Они очень боятся, что когда пройдет саммит, то опять наступит период затишья. Поэтому очень важно понимать, что наша стратегия в Африке должна быть рассчитана не только на проведение мероприятий, которые, конечно, очень важны, но и на ежедневную постоянную работу, причем очень точечную, потому что страны Африки все разные и одна единая повестка, которая может быть предложена континенту, в то же время должна учитывать специфику каждой отдельной страны", - подчеркнула эксперт. В последние годы Россия активно наращивает сотрудничество со странами Африки. В октябре 2019 года в Сочи прошел первый в истории саммит "Россия-Африка". При этом в Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка", основной темой дискуссии станет многополярный мир. В работе конференции приняли участие представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции приняли более 40 делегаций из большинства стран Африки. Они обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. На июль 2023 года в Петербурге запланирован второй саммит "Россия-Африка". Особое внимание на втором саммите "Россия-Африка" будет уделено образованию, так как Россия и Африка готовятся к новому технологическому рывку, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Как ранее заявлял ректор МГУ Виктор Садовничий, около 27 тысяч студентов из стран Африки учатся в вузах в России, из них более 5 тысяч - за счет федерального бюджета в рамках квоты правительства РФ. При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что образовательный и научный диалог России и Африки несомненно будет развиваться на основе доверия и взаимоуважения с учетом принципов "интернационализации, демократизма и гуманизма в наших двусторонних многовекторных отношений".
https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html
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африка, россия, москва, виктор садовничий, олег озеров, совет федерации рф, российская академия наук
Африка, Россия, Москва, Виктор Садовничий, Олег Озеров, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
Работа России со странами Африки должна быть точечной, считает эксперт
Эксперт Абрамова: работа России со странами Африки должна быть ежедневной и точечной
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стратегия России в Африке должна быть рассчитана на ежедневную и точечную работу, учитывающую специфику стран континента, для того, чтобы сотрудничество с ними было успешным, сказала директор Института Африки РАН, член президиума РАН Ирина Абрамова.
"Самое главное, об этом говорят абсолютно все представители африканского континента - я практически в ежедневном режиме встречаюсь и с послами, и с представителями диаспоры, министерств африканских государств. Они говорят, что в мире проводится очень много саммитов: саммит США-Африка, Китай-Африка, Турция- Африка и тому подобное" , - заявила она в ходе онлайн-семинара "Роль Африканского континента в глобальной политике. "Год Африки" в России", организованного Российским советом по международным делам (РСМД).
Путин рассказал о подготовке к июльскому саммиту "Россия — Африка"
Африканцы отдают должное саммиту с Россией, однако при этом отмечают, что если Москва
хочет достичь успеха в этом направлении, то работа со странами континента должна быть ежедневной, указала Абрамова.
"Это не должна быть работа от саммита к саммиту... Они очень боятся, что когда пройдет саммит, то опять наступит период затишья. Поэтому очень важно понимать, что наша стратегия в Африке должна быть рассчитана не только на проведение мероприятий, которые, конечно, очень важны, но и на ежедневную постоянную работу, причем очень точечную, потому что страны Африки все разные и одна единая повестка, которая может быть предложена континенту, в то же время должна учитывать специфику каждой отдельной страны", - подчеркнула эксперт.
В последние годы Россия активно наращивает сотрудничество со странами Африки. В октябре 2019 года в Сочи
прошел первый в истории саммит "Россия-Африка".
При этом в Москве 19-20 марта прошла вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка", основной темой дискуссии станет многополярный мир.
Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками
В работе конференции приняли участие представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации
, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции приняли более 40 делегаций из большинства стран Африки. Они обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
На июль 2023 года в Петербурге
запланирован второй саммит "Россия-Африка". Особое внимание на втором саммите "Россия-Африка" будет уделено образованию, так как Россия и Африка готовятся к новому технологическому рывку, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров
. Как ранее заявлял ректор МГУ Виктор Садовничий
, около 27 тысяч студентов из стран Африки учатся в вузах в России, из них более 5 тысяч - за счет федерального бюджета в рамках квоты правительства РФ. При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что образовательный и научный диалог России и Африки несомненно будет развиваться на основе доверия и взаимоуважения с учетом принципов "интернационализации, демократизма и гуманизма в наших двусторонних многовекторных отношений".
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