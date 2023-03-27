https://ria.ru/20230327/nauka-1860124569.html

Российский реконструктор впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы

Российский реконструктор впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы - РИА Новости, 27.03.2023

Российский реконструктор впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы

Первый артефакт из более чем 4 тыс., обнаруженных на месте Судбищенской битвы 1555 года, воссоздал тульский реконструктор, руководитель военно-исторического... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:00

2023-03-27T09:00

2023-03-27T09:00

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Первый артефакт из более чем 4 тыс., обнаруженных на месте Судбищенской битвы 1555 года, воссоздал тульский реконструктор, руководитель военно-исторического клуба "Сварга", многолетний участник и эксперт военно-исторического фестиваля "Куликово поле" Владимир Терехов. Об особенностях оружия РИА Новости рассказал сам мастер.Оригинальный артефакт, найденный археологами в орловской земле осенью 2021 года, Терехов, по его словам, увидел в новостной заметке и сразу решил воспроизвести в своей мастерской.Обратившись к археологам Российской академии наук, реконструктор получил фото и технический рисунок с размерами оружия. Работа, по словам мастера, оказалась довольно сложной и заняла около 40 часов. Как подчеркнул реконструктор, реплика топора не является оружием, так как не заточена и не посажена на рукоять."Определить, был ли это русский или татарский топор, наверняка пока что нельзя, так как оружие сходной формы встречалось и на Руси, и в Крыму. Принадлежал топор, скорее всего, не простому воину, но и не очень знатному, так как он не имеет деталей из драгоценных металлов", – объяснил Терехов.Судбищенская битва состоялась 24–25 июня 1555 года между русским отрядом под командованием воеводы Шереметева и превосходящим в два-три раза войском крымчаков. По словам археологов, оригинал воссозданного топора был найден в поле перед русским лагерем, который представлял собой небольшое временное укрепление в лесистом овраге на берегу реки Любовши. Крымчаки около суток безуспешно пытались взять лагерь штурмом, применяя даже артиллерию, однако были вынуждены отступить обратно на юг, отказавшись от похода на Тулу.В планах реконструктора воспроизвести еще несколько образцов оружия с поля Судбищенской битвы, которые помогут историкам лучше понять комплекс вооружений той эпохи.Место Судбищенского сражения было обнаружено в апреле 2021 года в Орловской области археологами и дайверами проекта 1xpedition.

https://ria.ru/20221214/sabli-1837899866.html

https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html

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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, археология, тула, орловская область, российская академия наук, россия