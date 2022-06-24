Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новые результаты и перспективы изучения уникального археологического памятника обсудили специалисты в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие, приуроченное к 467-ой годовщине сражения, прошло на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.
Весенний сезон исследований, по словам ученых, оказался очень плодотворным: к почти трем тысячам ранее обнаруженных артефактов археологи добавили еще полторы тысячи находок.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
"Мокрая и холодная весна в центральной России для нас оказалось очень и очень неплохой, потому что проводимость металлоискателей в сырой среде выше, а трава растет хуже. Благодаря этому такая масса находок была сделана на тех же местах, на которых мы ходили и в прошлом году", — сообщил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
Вновь обнаруженные артефакты, как объяснили специалисты, детализируют не только картину сражения, но и весь комплекс научных данных об эпохе. Найденные элементы вооружения и брони за счет точной датировки послужат своего рода эталоном при изучении другого археологического материала.
"Работы нового сезона показали неисчерпаемый потенциал этого замечательного памятника. Судбищенское сражение, с одной стороны известно, но, с другой стороны, на какое-то время выпало из поля зрения. Археология позволяет оживить, дать совершенно новую информацию об этом периоде, о котором у нас есть немало письменных источников", — заявил директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Находки этого года уже поставили перед специалистами ряд интересных проблем в изучении военных технологий прошлого. Так, ученые отметили большое число отломанных наконечников сабельных клинков, которые, вероятно, специально были сделаны так, чтобы оставаться в теле при нанесении колющего удара.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
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Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
2 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
3 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
4 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
5 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
6 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
7 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
1 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
2 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
3 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
4 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
5 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
6 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
7 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Кроме того, к двум уже найденным перекрестиям сабель без клинка добавились еще несколько, что, по словам археологов, создает интересную тенденцию: в письменных источниках нет никаких данных о том, что это — массовый дефект или предусмотренная конструкцией особенность.
"Помимо самого боя мы видим еще и вопросы, связанные с передвижением войск, с постановкой лагеря. Кроме предметов вооружения есть много предметов для обслуживания войск — косы, мотыги, которыми, может, копали укрепления, топоры и десятки клинов от топоров", — отметил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.
Все обнаруженные артефакты фиксируются на трехмерной карте, которая позволяет точнее восстановить ход боя. Благодаря масштабности и высокому техническому уровню работы в Судбищах позволяют накопить передовой исследовательский опыт, отметили специалисты.
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"Мы проводим исследования с применением самых новых технологий — это и лидарная съемка, и электроразведка, и магниторазведка. Мы можем выявить потенциально интересные места, где при раскопках могут быть обнаружены фортификационные сооружения, захоронения", — рассказала директор фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.
Задача, стоящая перед реставраторами, историками и музейными специалистами, выходит за рамки изучения отдельной битвы, подчеркнули участники пресс-конференции. По их мнению, археологическое наследие Судбищ должно послужить популяризации науки и отечественной истории.
"Археологическое наследие вызывает живой интерес у разных слоев общества. Планов и задач на этот сезон у нас много, в том числе и по представлению первых результатов, хотя, конечно, полноценные выставочные проекты еще впереди", — сообщил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
Масштабные исследовательские работы стали возможны благодаря поддержке Фонда развития науки и культуры "Таволга". Генеральным партнером выступил А.В. Лушников и концерн "Калашников".
Судбищенская битва состоялась 24-25 июня 1555 года между русским отрядом под командованием воеводы Шереметева и превосходящим в два-три раза войском крымчаков во главе с ханом Девлет-Гиреем.
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