https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html

Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы

Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы - РИА Новости, 24.06.2022

Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы

Новые результаты и перспективы изучения уникального археологического памятника обсудили специалисты в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:00

2022-06-24T09:00

2022-06-24T09:00

наука

алексей воронцов

владимир гриценко

россия

российская академия наук

археология

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новые результаты и перспективы изучения уникального археологического памятника обсудили специалисты в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие, приуроченное к 467-ой годовщине сражения, прошло на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.Весенний сезон исследований, по словам ученых, оказался очень плодотворным: к почти трем тысячам ранее обнаруженных артефактов археологи добавили еще полторы тысячи находок."Мокрая и холодная весна в центральной России для нас оказалось очень и очень неплохой, потому что проводимость металлоискателей в сырой среде выше, а трава растет хуже. Благодаря этому такая масса находок была сделана на тех же местах, на которых мы ходили и в прошлом году", — сообщил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Вновь обнаруженные артефакты, как объяснили специалисты, детализируют не только картину сражения, но и весь комплекс научных данных об эпохе. Найденные элементы вооружения и брони за счет точной датировки послужат своего рода эталоном при изучении другого археологического материала.Находки этого года уже поставили перед специалистами ряд интересных проблем в изучении военных технологий прошлого. Так, ученые отметили большое число отломанных наконечников сабельных клинков, которые, вероятно, специально были сделаны так, чтобы оставаться в теле при нанесении колющего удара.Кроме того, к двум уже найденным перекрестиям сабель без клинка добавились еще несколько, что, по словам археологов, создает интересную тенденцию: в письменных источниках нет никаких данных о том, что это — массовый дефект или предусмотренная конструкцией особенность."Помимо самого боя мы видим еще и вопросы, связанные с передвижением войск, с постановкой лагеря. Кроме предметов вооружения есть много предметов для обслуживания войск — косы, мотыги, которыми, может, копали укрепления, топоры и десятки клинов от топоров", — отметил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.Все обнаруженные артефакты фиксируются на трехмерной карте, которая позволяет точнее восстановить ход боя. Благодаря масштабности и высокому техническому уровню работы в Судбищах позволяют накопить передовой исследовательский опыт, отметили специалисты."Мы проводим исследования с применением самых новых технологий — это и лидарная съемка, и электроразведка, и магниторазведка. Мы можем выявить потенциально интересные места, где при раскопках могут быть обнаружены фортификационные сооружения, захоронения", — рассказала директор фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.Задача, стоящая перед реставраторами, историками и музейными специалистами, выходит за рамки изучения отдельной битвы, подчеркнули участники пресс-конференции. По их мнению, археологическое наследие Судбищ должно послужить популяризации науки и отечественной истории.Масштабные исследовательские работы стали возможны благодаря поддержке Фонда развития науки и культуры "Таволга". Генеральным партнером выступил А.В. Лушников и концерн "Калашников".Судбищенская битва состоялась 24-25 июня 1555 года между русским отрядом под командованием воеводы Шереметева и превосходящим в два-три раза войском крымчаков во главе с ханом Девлет-Гиреем.

https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html

https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html

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алексей воронцов, владимир гриценко, россия, российская академия наук, археология, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, общество