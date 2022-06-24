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Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы - РИА Новости, 24.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html
Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы
Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы - РИА Новости, 24.06.2022
Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы
Новые результаты и перспективы изучения уникального археологического памятника обсудили специалисты в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:00
2022-06-24T09:00
наука
алексей воронцов
владимир гриценко
россия
российская академия наук
археология
что не найдешь в учебнике
социальный навигатор
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новые результаты и перспективы изучения уникального археологического памятника обсудили специалисты в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие, приуроченное к 467-ой годовщине сражения, прошло на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.Весенний сезон исследований, по словам ученых, оказался очень плодотворным: к почти трем тысячам ранее обнаруженных артефактов археологи добавили еще полторы тысячи находок."Мокрая и холодная весна в центральной России для нас оказалось очень и очень неплохой, потому что проводимость металлоискателей в сырой среде выше, а трава растет хуже. Благодаря этому такая масса находок была сделана на тех же местах, на которых мы ходили и в прошлом году", — сообщил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.Вновь обнаруженные артефакты, как объяснили специалисты, детализируют не только картину сражения, но и весь комплекс научных данных об эпохе. Найденные элементы вооружения и брони за счет точной датировки послужат своего рода эталоном при изучении другого археологического материала.Находки этого года уже поставили перед специалистами ряд интересных проблем в изучении военных технологий прошлого. Так, ученые отметили большое число отломанных наконечников сабельных клинков, которые, вероятно, специально были сделаны так, чтобы оставаться в теле при нанесении колющего удара.Кроме того, к двум уже найденным перекрестиям сабель без клинка добавились еще несколько, что, по словам археологов, создает интересную тенденцию: в письменных источниках нет никаких данных о том, что это — массовый дефект или предусмотренная конструкцией особенность."Помимо самого боя мы видим еще и вопросы, связанные с передвижением войск, с постановкой лагеря. Кроме предметов вооружения есть много предметов для обслуживания войск — косы, мотыги, которыми, может, копали укрепления, топоры и десятки клинов от топоров", — отметил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.Все обнаруженные артефакты фиксируются на трехмерной карте, которая позволяет точнее восстановить ход боя. Благодаря масштабности и высокому техническому уровню работы в Судбищах позволяют накопить передовой исследовательский опыт, отметили специалисты."Мы проводим исследования с применением самых новых технологий — это и лидарная съемка, и электроразведка, и магниторазведка. Мы можем выявить потенциально интересные места, где при раскопках могут быть обнаружены фортификационные сооружения, захоронения", — рассказала директор фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.Задача, стоящая перед реставраторами, историками и музейными специалистами, выходит за рамки изучения отдельной битвы, подчеркнули участники пресс-конференции. По их мнению, археологическое наследие Судбищ должно послужить популяризации науки и отечественной истории.Масштабные исследовательские работы стали возможны благодаря поддержке Фонда развития науки и культуры "Таволга". Генеральным партнером выступил А.В. Лушников и концерн "Калашников".Судбищенская битва состоялась 24-25 июня 1555 года между русским отрядом под командованием воеводы Шереметева и превосходящим в два-три раза войском крымчаков во главе с ханом Девлет-Гиреем.
https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html
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алексей воронцов, владимир гриценко, россия, российская академия наук, археология, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, общество
09:00 24.06.2022
 

Полтысячи лет под землей. Ученые нашли новые артефакты известной битвы

© РИА Новости / Владимир ТрефиловНательный крест
Нательный крест - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Новые результаты и перспективы изучения уникального археологического памятника обсудили специалисты в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие, приуроченное к 467-ой годовщине сражения, прошло на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.
Весенний сезон исследований, по словам ученых, оказался очень плодотворным: к почти трем тысячам ранее обнаруженных артефактов археологи добавили еще полторы тысячи находок.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
"Мокрая и холодная весна в центральной России для нас оказалось очень и очень неплохой, потому что проводимость металлоискателей в сырой среде выше, а трава растет хуже. Благодаря этому такая масса находок была сделана на тех же местах, на которых мы ходили и в прошлом году", — сообщил ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.
Вновь обнаруженные артефакты, как объяснили специалисты, детализируют не только картину сражения, но и весь комплекс научных данных об эпохе. Найденные элементы вооружения и брони за счет точной датировки послужат своего рода эталоном при изучении другого археологического материала.

"Работы нового сезона показали неисчерпаемый потенциал этого замечательного памятника. Судбищенское сражение, с одной стороны известно, но, с другой стороны, на какое-то время выпало из поля зрения. Археология позволяет оживить, дать совершенно новую информацию об этом периоде, о котором у нас есть немало письменных источников", — заявил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Находки этого года уже поставили перед специалистами ряд интересных проблем в изучении военных технологий прошлого. Так, ученые отметили большое число отломанных наконечников сабельных клинков, которые, вероятно, специально были сделаны так, чтобы оставаться в теле при нанесении колющего удара.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
1 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
2 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
3 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
4 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
5 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
6 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНовые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
7 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
1 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
2 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
3 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
4 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
5 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
6 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
7 из 8
Новые артефакты раскопок на месте Судбищенской битвы. Находки первой половины 2022 года
© РИА Новости / Владимир Трефилов
8 из 8
Накладка на ремень
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Кроме того, к двум уже найденным перекрестиям сабель без клинка добавились еще несколько, что, по словам археологов, создает интересную тенденцию: в письменных источниках нет никаких данных о том, что это — массовый дефект или предусмотренная конструкцией особенность.
"Помимо самого боя мы видим еще и вопросы, связанные с передвижением войск, с постановкой лагеря. Кроме предметов вооружения есть много предметов для обслуживания войск — косы, мотыги, которыми, может, копали укрепления, топоры и десятки клинов от топоров", — отметил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.
Все обнаруженные артефакты фиксируются на трехмерной карте, которая позволяет точнее восстановить ход боя. Благодаря масштабности и высокому техническому уровню работы в Судбищах позволяют накопить передовой исследовательский опыт, отметили специалисты.
Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября 2021, 09:00Наука
Поля славы и скорби. Как и зачем археологи ищут места древних сражений?
"Мы проводим исследования с применением самых новых технологий — это и лидарная съемка, и электроразведка, и магниторазведка. Мы можем выявить потенциально интересные места, где при раскопках могут быть обнаружены фортификационные сооружения, захоронения", — рассказала директор фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.
Задача, стоящая перед реставраторами, историками и музейными специалистами, выходит за рамки изучения отдельной битвы, подчеркнули участники пресс-конференции. По их мнению, археологическое наследие Судбищ должно послужить популяризации науки и отечественной истории.

"Археологическое наследие вызывает живой интерес у разных слоев общества. Планов и задач на этот сезон у нас много, в том числе и по представлению первых результатов, хотя, конечно, полноценные выставочные проекты еще впереди", — сообщил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Масштабные исследовательские работы стали возможны благодаря поддержке Фонда развития науки и культуры "Таволга". Генеральным партнером выступил А.В. Лушников и концерн "Калашников".
Судбищенская битва состоялась 24-25 июня 1555 года между русским отрядом под командованием воеводы Шереметева и превосходящим в два-три раза войском крымчаков во главе с ханом Девлет-Гиреем.
Археологические находки - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 09:00Наука
Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах
 
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