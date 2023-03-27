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Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023
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03:11 27.03.2023 (обновлено: 03:20 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/magate-1860807310.html
Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время
Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023
Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время
Новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:11
2023-03-27T03:20
в мире
россия
москва
энергодар
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
сергей шойгу
запорожская аэс
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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Думаю, это вполне реально", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона в ближайшее время пригласить Гросси в Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС и других актуальных тем. "Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", - добавил постпред РФ. Последний визит Гросси в Москву, в ходе которого он обсудил с российской стороной ситуацию вокруг ЗАЭС, прошел в начале февраля. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html
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россия
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в мире, россия, москва, энергодар, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Москва, Энергодар, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время

Ульянов: новый визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Думаю, это вполне реально", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона в ближайшее время пригласить Гросси в Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС и других актуальных тем.
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"Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", - добавил постпред РФ.
Последний визит Гросси в Москву, в ходе которого он обсудил с российской стороной ситуацию вокруг ЗАЭС, прошел в начале февраля.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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В миреРоссияМоскваЭнергодарРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Сергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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