https://ria.ru/20230327/magate-1860807310.html

Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время

Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023

Визит гендиректора МАГАТЭ в Россию может состояться в ближайшее время

Новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:11

2023-03-27T03:11

2023-03-27T03:20

в мире

россия

москва

энергодар

рафаэль гросси

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сергей шойгу

запорожская аэс

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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Думаю, это вполне реально", - сказал Ульянов, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона в ближайшее время пригласить Гросси в Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС и других актуальных тем. "Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", - добавил постпред РФ. Последний визит Гросси в Москву, в ходе которого он обсудил с российской стороной ситуацию вокруг ЗАЭС, прошел в начале февраля. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html

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россия

москва

энергодар

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в мире, россия, москва, энергодар, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ