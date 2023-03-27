https://ria.ru/20230327/forum-1861033109.html
Представители 17 стран приняли участие в работе форума "Здоровое общество"
Представители 17 стран приняли участие в работе форума "Здоровое общество" - РИА Новости, 27.03.2023
Представители 17 стран приняли участие в работе форума "Здоровое общество"
Форум "Здоровое общество" завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Он впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. В работе форума... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:18
2023-03-27T18:18
2023-03-27T18:18
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
россия
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евразийский экономический союз
совет федерации рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Форум "Здоровое общество" завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Он впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. В работе форума поучаствовали около 800 человек из 57 регионов России и 17 стран, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".Площадку Форума посетили восемь иностранных официальных делегаций из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.Кроме того, в рамках форума впервые прошел саммит министров здравоохранения стран СНГ.Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Здоровое общество". Зачитал приветствие министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед началом пленарного заседания.Среди российских официальных лиц в работе форума приняли участие: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Дмитрий Кобицкий, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин и другие.Приветствия в адрес участников направили зампредседателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Среди участников – вице-губернаторы по социальной политике, региональные министры здравоохранения, представители НКО и бизнеса, главные врачи, ректоры и преподаватели вузов, руководители Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС, а также эксперты Минздрава России и подведомственных организаций, включая НМИЦ.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел пленарное заседание с участием министров и замминистров стран СНГ. Он отметил важность пациентоориентированного подхода в медицине и необходимость цифровой трансформации отрасли здравоохранения."Когда мы говорим об ориентации системы здравоохранения на человека, по сути дела, мы говорим о блоке, сопровождающем человека на жизненном пути. Три ключевых этапа: формируем здоровье, сохраняем здоровье и поддерживаем качество жизни на разных этапах жизненного пути. Цифровая трансформация здравоохранения – приоритетность практически всех стран, сегодня выступающих. В том числе акценты сделаны на первичном звене, инфраструктуре, внедрении инноваций и научных разработок, содержании в доступности для пациентов рынка лекарственных препаратов и качества медицинской продукции", - приводятся в сообщении слова Мурашко.В свою очередь, министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян выразила благодарность за организацию форума и за возможность встретиться и обсудить актуальные вызовы здравоохранения и пути их решения.Она также представила шаги, которые предпринимает правительство Республики Армения для улучшения системы здравоохранения, а также видение развития систем здравоохранения путем международного сотрудничества, в частности в рамках СНГ и ЕАЭС.Кроме того, министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич заявил, что повестка форума и состав экспертов вызывают восхищение. "У нас есть общая база, и, действительно, в рамках союзного государства у нас фактически идентифицированы все наши совместные шаги в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. Чем шире охват нашего совместного взаимодействия, тем более мы сильны, тем более сильны ресурсно, в том числе вырабатывая наиболее успешные общие шаги", - сказал Пиневич.Для участников форума "Здоровое общество" были организованы экскурсии в медицинские, образовательные и научные центры. Также состоялись выезды на передовые фармацевтические производства.Организаторами форума "Здоровое общество" выступили проект фонда Росконгресс "Здоровое общество" и министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум состоялся при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, правительства Ленинградской области и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
https://ria.ru/20230125/pmef-2023-1847396680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", россия, снг, евразийский экономический союз, совет федерации рф, здоровье - общество
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Россия, СНГ, Евразийский экономический союз, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Форум "Здоровое общество" завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Он впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. В работе форума поучаствовали около 800 человек из 57 регионов России и 17 стран, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Площадку Форума посетили восемь иностранных официальных делегаций из Азербайджана
, Армении
, Казахстана
, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Сербии
, Таджикистана
, Узбекистана
.
Кроме того, в рамках форума впервые прошел саммит министров здравоохранения стран СНГ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
направил приветствие участникам и гостям форума "Здоровое общество". Зачитал приветствие министр здравоохранения России Михаил Мурашко
перед началом пленарного заседания.
Среди российских официальных лиц в работе форума приняли участие: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, зампредседателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Галина Карелова
, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Дмитрий Кобицкий, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович
, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова
, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин
и другие.
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Приветствия в адрес участников направили зампредседателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
.
Среди участников – вице-губернаторы по социальной политике, региональные министры здравоохранения, представители НКО и бизнеса, главные врачи, ректоры и преподаватели вузов, руководители Росздравнадзора
и Федерального фонда ОМС, а также эксперты Минздрава России и подведомственных организаций, включая НМИЦ.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел пленарное заседание с участием министров и замминистров стран СНГ. Он отметил важность пациентоориентированного подхода в медицине и необходимость цифровой трансформации отрасли здравоохранения.
"Когда мы говорим об ориентации системы здравоохранения на человека, по сути дела, мы говорим о блоке, сопровождающем человека на жизненном пути. Три ключевых этапа: формируем здоровье, сохраняем здоровье и поддерживаем качество жизни на разных этапах жизненного пути. Цифровая трансформация здравоохранения – приоритетность практически всех стран, сегодня выступающих. В том числе акценты сделаны на первичном звене, инфраструктуре, внедрении инноваций и научных разработок, содержании в доступности для пациентов рынка лекарственных препаратов и качества медицинской продукции", - приводятся в сообщении слова Мурашко.
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В свою очередь, министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян выразила благодарность за организацию форума и за возможность встретиться и обсудить актуальные вызовы здравоохранения и пути их решения.
«
"Сегодня как никогда мы понимаем, что вопросы общественного здравоохранения, улучшение благополучия населения наших стран требуют всестороннего сотрудничества и ни одна страна в отдельности не в состоянии решать проблемы здравоохранения в одиночку. Поэтому мы очень ценим инициативу собраться здесь, в Северной столице России, и обсудить наиболее важные для нас вопросы", - сказала Аванесян.
Она также представила шаги, которые предпринимает правительство Республики Армения для улучшения системы здравоохранения, а также видение развития систем здравоохранения путем международного сотрудничества, в частности в рамках СНГ и ЕАЭС
.
Кроме того, министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич заявил, что повестка форума и состав экспертов вызывают восхищение. "У нас есть общая база, и, действительно, в рамках союзного государства у нас фактически идентифицированы все наши совместные шаги в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. Чем шире охват нашего совместного взаимодействия, тем более мы сильны, тем более сильны ресурсно, в том числе вырабатывая наиболее успешные общие шаги", - сказал Пиневич.
«
"На выставочном пространстве Форума были представлены инновационные разработки российских компаний. Также посетители могли ознакомиться с работами финалистов Всероссийского фотоконкурса "Медики на работе". Организатором конкурса выступил Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России", - говорится в пресс-релизе.
Для участников форума "Здоровое общество" были организованы экскурсии в медицинские, образовательные и научные центры. Также состоялись выезды на передовые фармацевтические производства.
Организаторами форума "Здоровое общество" выступили проект фонда Росконгресс "Здоровое общество" и министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум состоялся при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, правительства Ленинградской области и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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