https://ria.ru/20230327/forum-1861033109.html

Представители 17 стран приняли участие в работе форума "Здоровое общество"

Представители 17 стран приняли участие в работе форума "Здоровое общество" - РИА Новости, 27.03.2023

Представители 17 стран приняли участие в работе форума "Здоровое общество"

Форум "Здоровое общество" завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Он впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. В работе форума... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:18

2023-03-27T18:18

2023-03-27T18:18

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Форум "Здоровое общество" завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Он впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. В работе форума поучаствовали около 800 человек из 57 регионов России и 17 стран, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".Площадку Форума посетили восемь иностранных официальных делегаций из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.Кроме того, в рамках форума впервые прошел саммит министров здравоохранения стран СНГ.Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума "Здоровое общество". Зачитал приветствие министр здравоохранения России Михаил Мурашко перед началом пленарного заседания.Среди российских официальных лиц в работе форума приняли участие: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Дмитрий Кобицкий, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин и другие.Приветствия в адрес участников направили зампредседателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Среди участников – вице-губернаторы по социальной политике, региональные министры здравоохранения, представители НКО и бизнеса, главные врачи, ректоры и преподаватели вузов, руководители Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС, а также эксперты Минздрава России и подведомственных организаций, включая НМИЦ.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел пленарное заседание с участием министров и замминистров стран СНГ. Он отметил важность пациентоориентированного подхода в медицине и необходимость цифровой трансформации отрасли здравоохранения."Когда мы говорим об ориентации системы здравоохранения на человека, по сути дела, мы говорим о блоке, сопровождающем человека на жизненном пути. Три ключевых этапа: формируем здоровье, сохраняем здоровье и поддерживаем качество жизни на разных этапах жизненного пути. Цифровая трансформация здравоохранения – приоритетность практически всех стран, сегодня выступающих. В том числе акценты сделаны на первичном звене, инфраструктуре, внедрении инноваций и научных разработок, содержании в доступности для пациентов рынка лекарственных препаратов и качества медицинской продукции", - приводятся в сообщении слова Мурашко.В свою очередь, министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян выразила благодарность за организацию форума и за возможность встретиться и обсудить актуальные вызовы здравоохранения и пути их решения.Она также представила шаги, которые предпринимает правительство Республики Армения для улучшения системы здравоохранения, а также видение развития систем здравоохранения путем международного сотрудничества, в частности в рамках СНГ и ЕАЭС.Кроме того, министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич заявил, что повестка форума и состав экспертов вызывают восхищение. "У нас есть общая база, и, действительно, в рамках союзного государства у нас фактически идентифицированы все наши совместные шаги в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ. Чем шире охват нашего совместного взаимодействия, тем более мы сильны, тем более сильны ресурсно, в том числе вырабатывая наиболее успешные общие шаги", - сказал Пиневич.Для участников форума "Здоровое общество" были организованы экскурсии в медицинские, образовательные и научные центры. Также состоялись выезды на передовые фармацевтические производства.Организаторами форума "Здоровое общество" выступили проект фонда Росконгресс "Здоровое общество" и министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум состоялся при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, правительства Ленинградской области и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

https://ria.ru/20230125/pmef-2023-1847396680.html

https://ria.ru/20220620/afrika-1796723066.html

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Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", россия, снг, евразийский экономический союз, совет федерации рф, здоровье - общество