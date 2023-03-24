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Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных - РИА Новости, 24.03.2023
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Шоубиз
 
20:13 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/agitbrigada-1860473742.html
Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных
Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных - РИА Новости, 24.03.2023
Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных
Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военнослужащих в Москве и Санкт-Петербурге в этот четверг, сообщается в пресс-релизе "Русской... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:13
2023-03-24T20:13
шоубиз
москва
санкт-петербург
"русская медиагруппа"
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военнослужащих в Москве и Санкт-Петербурге в этот четверг, сообщается в пресс-релизе "Русской медиагруппы". В столице мероприятие состоялось на сцене ФКУ "Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка". Для врачей и проходящих лечение солдат дала концерт Виктория Дайнеко. В Санкт-Петербурге на сцене клуба Военно-медицинской академии выступили группы "Земляне" и Burito, исполнители ВладиМир и Роман Архипов. Стас Пьеха, который не смог присоединиться к мероприятию из-за болезни, записал для зрителей видеообращение. Ведущими вечера стали Елена Север и ЮрКисс. Они также исполнили несколько композиций. Артисты, которые выступили в Северной столице, привезли с собой гуманитарную помощь. Они собрали ее на собственные средства. Помимо этого, музыканты подарили Военно-медицинской Академии оборудование для караоке. По словам ЮрКисса, для него было важно выступить перед участниками спецоперации. После начала СВО агитбригада "Русского радио" неоднократно выступала перед военнослужащими и передавала им гуманитарную помощь. Прошлой осенью артисты выступили в Мелитополе. Затем они дали концерт в Луганске.
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москва, санкт-петербург, "русская медиагруппа"
Шоубиз, Москва, Санкт-Петербург, "Русская медиагруппа"
Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных

Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных в Москве и Санкт-Петербурге

© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа" Выступление группы "Земляне" на благотворительном концерте
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Медиахолдинг "Русская медиагруппа"
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военнослужащих в Москве и Санкт-Петербурге в этот четверг, сообщается в пресс-релизе "Русской медиагруппы".
В столице мероприятие состоялось на сцене ФКУ "Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка". Для врачей и проходящих лечение солдат дала концерт Виктория Дайнеко.
В Санкт-Петербурге на сцене клуба Военно-медицинской академии выступили группы "Земляне" и Burito, исполнители ВладиМир и Роман Архипов. Стас Пьеха, который не смог присоединиться к мероприятию из-за болезни, записал для зрителей видеообращение. Ведущими вечера стали Елена Север и ЮрКисс. Они также исполнили несколько композиций.
Артисты, которые выступили в Северной столице, привезли с собой гуманитарную помощь. Они собрали ее на собственные средства. Помимо этого, музыканты подарили Военно-медицинской Академии оборудование для караоке.
По словам ЮрКисса, для него было важно выступить перед участниками спецоперации.
«
"Наша семья сразу приняла четкое решение – поддержать свою страну. Сделать концерт в Военно-медицинской академии, привезти гуманитарную помощь – первое, что мы должны были сделать. Для меня одно из самых ответственных выступлений – именно перед такой аудиторией: героями, которые помогают своей стране, когда это наиболее необходимо", – поделился исполнитель.
После начала СВО агитбригада "Русского радио" неоднократно выступала перед военнослужащими и передавала им гуманитарную помощь. Прошлой осенью артисты выступили в Мелитополе. Затем они дали концерт в Луганске.
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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