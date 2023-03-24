https://ria.ru/20230324/agitbrigada-1860473742.html

Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных

Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных - РИА Новости, 24.03.2023

Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военных

Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военнослужащих в Москве и Санкт-Петербурге в этот четверг, сообщается в пресс-релизе "Русской... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:13

2023-03-24T20:13

2023-03-24T20:13

шоубиз

москва

санкт-петербург

"русская медиагруппа"

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Агитбригады "Русского радио" дали концерты в поддержку военнослужащих в Москве и Санкт-Петербурге в этот четверг, сообщается в пресс-релизе "Русской медиагруппы". В столице мероприятие состоялось на сцене ФКУ "Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка". Для врачей и проходящих лечение солдат дала концерт Виктория Дайнеко. В Санкт-Петербурге на сцене клуба Военно-медицинской академии выступили группы "Земляне" и Burito, исполнители ВладиМир и Роман Архипов. Стас Пьеха, который не смог присоединиться к мероприятию из-за болезни, записал для зрителей видеообращение. Ведущими вечера стали Елена Север и ЮрКисс. Они также исполнили несколько композиций. Артисты, которые выступили в Северной столице, привезли с собой гуманитарную помощь. Они собрали ее на собственные средства. Помимо этого, музыканты подарили Военно-медицинской Академии оборудование для караоке. По словам ЮрКисса, для него было важно выступить перед участниками спецоперации. После начала СВО агитбригада "Русского радио" неоднократно выступала перед военнослужащими и передавала им гуманитарную помощь. Прошлой осенью артисты выступили в Мелитополе. Затем они дали концерт в Луганске.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

москва, санкт-петербург, "русская медиагруппа"