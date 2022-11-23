https://ria.ru/20221123/kontsert-1833805511.html
В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"
В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио" - РИА Новости, 23.11.2022
В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"
Концерт агитбригады "Русского радио", в которую вошли Елена Север, группа "Земляне" и другие, прошел в Мелитополе в среду, затем артисты отправятся в Луганск,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:03
2022-11-23T23:03
2022-11-23T23:52
роман архипов
мелитополь
луганск
владимир
"русская медиагруппа"
шоубиз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Концерт агитбригады "Русского радио", в которую вошли Елена Север, группа "Земляне" и другие, прошел в Мелитополе в среду, затем артисты отправятся в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской медиагруппы"."Сегодня состоялся концерт агитбригады "Русского радио" в Мелитополе. Артисты также возложили цветы к вечному огню в центре города. Завтра они отправятся в Луганск, где дадут два концерта", - говорится в сообщении.Отмечается, что в агитбригаду вошли Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов и группа "Земляне"."Завтра артисты отправятся в Луганск. В 13.00 они дадут концерт в госпитале в Стаханово, а в 17.00 – в госпитале Луганске", - добавляется в сообщении.Исполнители также привезли гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобелье и другие необходимые вещи, подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"
Концерт агитбригады "Русского радио" в Мелитополе
2022-11-23T23:03
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман архипов, мелитополь, луганск, владимир, "русская медиагруппа"
Роман Архипов, Мелитополь, Луганск, Владимир, "Русская медиагруппа", Шоубиз
23:03 23.11.2022 (обновлено: 23:52 23.11.2022)
В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"
Концерт агитбригады "Русского радио" с участием группы "Земляне" прошел в Мелитополе
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Концерт агитбригады "Русского радио", в которую вошли Елена Север, группа "Земляне" и другие, прошел в Мелитополе в среду, затем артисты отправятся в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской медиагруппы".
"Сегодня состоялся концерт агитбригады "Русского радио" в Мелитополе. Артисты также возложили цветы к вечному огню в центре города. Завтра они отправятся в Луганск, где дадут два концерта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в агитбригаду вошли Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир
, Роман Архипов
и группа "Земляне".
"Завтра артисты отправятся в Луганск. В 13.00 они дадут концерт в госпитале в Стаханово, а в 17.00 – в госпитале Луганске", - добавляется в сообщении.
Исполнители также привезли гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобелье и другие необходимые вещи, подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.