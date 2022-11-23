https://ria.ru/20221123/kontsert-1833805511.html

В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"

В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио" - РИА Новости, 23.11.2022

В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"

Концерт агитбригады "Русского радио", в которую вошли Елена Север, группа "Земляне" и другие, прошел в Мелитополе в среду, затем артисты отправятся в Луганск,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:03

2022-11-23T23:03

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роман архипов

мелитополь

луганск

владимир

"русская медиагруппа"

шоубиз

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Концерт агитбригады "Русского радио", в которую вошли Елена Север, группа "Земляне" и другие, прошел в Мелитополе в среду, затем артисты отправятся в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской медиагруппы"."Сегодня состоялся концерт агитбригады "Русского радио" в Мелитополе. Артисты также возложили цветы к вечному огню в центре города. Завтра они отправятся в Луганск, где дадут два концерта", - говорится в сообщении.Отмечается, что в агитбригаду вошли Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов и группа "Земляне"."Завтра артисты отправятся в Луганск. В 13.00 они дадут концерт в госпитале в Стаханово, а в 17.00 – в госпитале Луганске", - добавляется в сообщении.Исполнители также привезли гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобелье и другие необходимые вещи, подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.

https://ria.ru/20221110/donbass-1830506950.html

мелитополь

луганск

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

роман архипов, мелитополь, луганск, владимир, "русская медиагруппа"