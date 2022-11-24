Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Луганске

"Это очень трепетный момент, ком подступает к горлу. В сравнении с военными мы, артисты, можем сделать очень мало. Но очень хочется верить, что наша поддержка, наша музыка, наша вера в ребят, хоть немного помогут им в эти непростые дни, подарят веру и надежду, напомнят, что их любят и ждут", – сказал входящий в агитбригаду певец ЮрКисс.