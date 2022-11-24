https://ria.ru/20221124/donbass-1834041067.html
Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Луганске
Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Луганске - РИА Новости, 24.11.2022
Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Луганске
Агитбригада "Русского радио" посетила госпиталь в Луганске. Артисты дали концерт, говорится в сообщении медиахолдинга "Русская медиагруппа". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:05
2022-11-24T19:05
2022-11-24T19:05
шоубиз
русское радио (радиостанция)
роман архипов
луганск
стаханов
"русская медиагруппа"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" посетила госпиталь в Луганске. Артисты дали концерт, говорится в сообщении медиахолдинга "Русская медиагруппа". Кроме ЮрКисса, в коллектив "Русского радио" входят певцы Елена Север, ВладиМир, Роман Архипов и группа "Земляне". Также артисты отправили гуманитарную помощь для военных в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу. 23 ноября артисты посетили Мелитополь, Они возложили цветы к вечному огню на главной площади города, а после дали там концерт. Исполнители также привезли гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобелье и другие необходимые вещи, подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русское радио (радиостанция), роман архипов, луганск, стаханов, "русская медиагруппа"
Шоубиз, Русское радио (радиостанция), Роман Архипов, Луганск, Стаханов, "Русская медиагруппа"
Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Луганске
Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Луганске и отправила гумпомощь в Стаханов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" посетила госпиталь в Луганске. Артисты дали концерт, говорится в сообщении медиахолдинга "Русская медиагруппа".
"Это очень трепетный момент, ком подступает к горлу. В сравнении с военными мы, артисты, можем сделать очень мало. Но очень хочется верить, что наша поддержка, наша музыка, наша вера в ребят, хоть немного помогут им в эти непростые дни, подарят веру и надежду, напомнят, что их любят и ждут", – сказал входящий в агитбригаду певец ЮрКисс.
Кроме ЮрКисса, в коллектив "Русского радио" входят певцы Елена Север, ВладиМир, Роман Архипов и группа "Земляне".
Также артисты отправили гуманитарную помощь для военных в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу.
23 ноября артисты посетили
Мелитополь, Они возложили цветы к вечному огню на главной площади города, а после дали там концерт.
Исполнители также привезли гуманитарную помощь для военных: средства личной гигиены, термобелье и другие необходимые вещи, подчеркнули в пресс-службе медиагруппы.