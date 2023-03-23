https://ria.ru/20230323/konflikt-1859933086.html

СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт

СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт

Между Германией и Францией разгорелся конфликт из-за разногласий по вопросу запрета автомобилей с ДВС и ядерной энергетики, пишет издание Politico. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T06:31

2023-03-23T06:31

2023-03-23T11:22

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германия

франция

олаф шольц

роберта метсола

евросоюз

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еврокомиссия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Между Германией и Францией разгорелся конфликт из-за разногласий по вопросу запрета автомобилей с ДВС и ядерной энергетики, пишет издание Politico.Как отмечается в материале, в четверг и пятницу в Брюсселе пройдет встреча лидеров ЕС, на которой будет обсуждаться экономическая конкурентоспособность блока и поддержка Украины, однако конфликт Берлина и Парижа грозит нарушить ход переговоров.Ранее Германия вместе с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями, что спровоцировало "скандал". Так, Берлин настаивает на исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили его просьбу.Это вызвало резкую критику со стороны Франции, которая, в свою очередь, добивается включения атомной энергетики в список "чистых" технологий Евросоюза, что спровоцировало негодование уже со стороны Германии, пишет Politico.При этом давление правительства Олафа Шольца, куда входят немецкие "зеленые", на Еврокомиссию, которая понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС, "особенно разозлило Париж".Как отмечает издание, в начале недели председатель Европарламента Роберта Метсола в письме Совету ЕС выразила протест из-за попыток Германии "в последнюю минуту" изменить согласованное блоком законодательство в сфере автотранспорта.При этом госсекретарь Германии по делам Евросоюза Анна Люрманн выразила надежду, что стремление Берлина повлиять на законодательство ЕС не побудит другие страны попытаться повторить его действия для защиты своих национальных интересов.

https://ria.ru/20230317/katastrofa-1858494110.html

https://ria.ru/20230309/ekonomika-1856834209.html

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в мире, германия, франция, олаф шольц, роберта метсола, евросоюз, европарламент, еврокомиссия