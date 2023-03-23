Рейтинг@Mail.ru
СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 23.03.2023 (обновлено: 11:22 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/konflikt-1859933086.html
СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт
СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт
Между Германией и Францией разгорелся конфликт из-за разногласий по вопросу запрета автомобилей с ДВС и ядерной энергетики, пишет издание Politico. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T06:31
2023-03-23T11:22
в мире
германия
франция
олаф шольц
роберта метсола
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399e41d23f4ab27bd1ea106861978faf.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Между Германией и Францией разгорелся конфликт из-за разногласий по вопросу запрета автомобилей с ДВС и ядерной энергетики, пишет издание Politico.Как отмечается в материале, в четверг и пятницу в Брюсселе пройдет встреча лидеров ЕС, на которой будет обсуждаться экономическая конкурентоспособность блока и поддержка Украины, однако конфликт Берлина и Парижа грозит нарушить ход переговоров.Ранее Германия вместе с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями, что спровоцировало "скандал". Так, Берлин настаивает на исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили его просьбу.Это вызвало резкую критику со стороны Франции, которая, в свою очередь, добивается включения атомной энергетики в список "чистых" технологий Евросоюза, что спровоцировало негодование уже со стороны Германии, пишет Politico.При этом давление правительства Олафа Шольца, куда входят немецкие "зеленые", на Еврокомиссию, которая понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС, "особенно разозлило Париж".Как отмечает издание, в начале недели председатель Европарламента Роберта Метсола в письме Совету ЕС выразила протест из-за попыток Германии "в последнюю минуту" изменить согласованное блоком законодательство в сфере автотранспорта.При этом госсекретарь Германии по делам Евросоюза Анна Люрманн выразила надежду, что стремление Берлина повлиять на законодательство ЕС не побудит другие страны попытаться повторить его действия для защиты своих национальных интересов.
https://ria.ru/20230317/katastrofa-1858494110.html
https://ria.ru/20230309/ekonomika-1856834209.html
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_280b81aff5766f96d4a39fe1c9630939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, олаф шольц, роберта метсола, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Германия, Франция, Олаф Шольц, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
СМИ: между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт

Politico: между ФРГ и Францией разгорелся конфликт из-за автомобилей и ядерной энергетики

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Между Германией и Францией разгорелся конфликт из-за разногласий по вопросу запрета автомобилей с ДВС и ядерной энергетики, пишет издание Politico.
Как отмечается в материале, в четверг и пятницу в Брюсселе пройдет встреча лидеров ЕС, на которой будет обсуждаться экономическая конкурентоспособность блока и поддержка Украины, однако конфликт Берлина и Парижа грозит нарушить ход переговоров.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Во Франции заявили о катастрофических последствиях разрыва связей с Россией
17 марта, 09:48
Ранее Германия вместе с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями, что спровоцировало "скандал". Так, Берлин настаивает на исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу, что пошло бы на пользу немецкой автомобильной промышленности, однако в Европарламенте уже дважды отклонили его просьбу.
Это вызвало резкую критику со стороны Франции, которая, в свою очередь, добивается включения атомной энергетики в список "чистых" технологий Евросоюза, что спровоцировало негодование уже со стороны Германии, пишет Politico.
При этом давление правительства Олафа Шольца, куда входят немецкие "зеленые", на Еврокомиссию, которая понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС, "особенно разозлило Париж".
Как отмечает издание, в начале недели председатель Европарламента Роберта Метсола в письме Совету ЕС выразила протест из-за попыток Германии "в последнюю минуту" изменить согласованное блоком законодательство в сфере автотранспорта.
При этом госсекретарь Германии по делам Евросоюза Анна Люрманн выразила надежду, что стремление Берлина повлиять на законодательство ЕС не побудит другие страны попытаться повторить его действия для защиты своих национальных интересов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Орбан предсказал появление в Европе нового экономического центра
9 марта, 17:47
 
В миреГерманияФранцияОлаф ШольцРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала