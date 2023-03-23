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В "Роскино" назвали причину ухода Инны Шалыто с поста гендиректора - РИА Новости, 23.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:47 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kino-1859974545.html
В "Роскино" назвали причину ухода Инны Шалыто с поста гендиректора
В "Роскино" назвали причину ухода Инны Шалыто с поста гендиректора - РИА Новости, 23.03.2023
В "Роскино" назвали причину ухода Инны Шалыто с поста гендиректора
Инна Шалыто покинула пост генерального директора "Роскино" по личным обстоятельствам, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:47
2023-03-23T10:47
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роскино
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Инна Шалыто покинула пост генерального директора "Роскино" по личным обстоятельствам, сообщили в пресс-службе организации. "(Инна Шалыто) ушла по личным обстоятельствам", — сказали в пресс-службе. ВРИО гендиректора назначено ее первый заместитель Екатерина Наумова. Шалыто возглавляла "Роскино" с 28 апреля 2022 года. За это время она переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки стран СНГ, государств Азии, в том числе Ближнего Востока, а также Северной Африки. За время руководства Шалыто компания организовала Дни российского кино Russian Film Festival, которые прошли в 19 странах. Кроме того, получили развитие образовательные инициативы — был запущен образовательный бренд ROSKINO Academy и реализована программа семинаров для российских кинематографистов.На днях по собственному желанию должность директора Пушкинского музея покинула Марина Лошак. На ее место назначили Елизавету Лихачеву, возглавлявшую Музей архитектуры имени Щусева. Лошак была директором Пушкинского музея в течение десяти лет. По ее словам, это "достойный срок". "Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее", — комментировала Марина Девовна. В Музее архитектуры Елизавета Лихачева пришла в 2006. Пост его директора она заняла в 2017 году. Ранее она высказалась о своем уходе из институции.
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новости культуры, роскино
Культура, Новости культуры, Роскино
В "Роскино" назвали причину ухода Инны Шалыто с поста гендиректора

Инна Шалыто покинула пост гендиректора "Роскино" по личным обстоятельствам

© Фото : Conference PointИнна Шалыто
Инна Шалыто - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Conference Point
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Инна Шалыто покинула пост генерального директора "Роскино" по личным обстоятельствам, сообщили в пресс-службе организации.
"(Инна Шалыто) ушла по личным обстоятельствам", — сказали в пресс-службе.
ВРИО гендиректора назначено ее первый заместитель Екатерина Наумова.
Шалыто возглавляла "Роскино" с 28 апреля 2022 года. За это время она переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки стран СНГ, государств Азии, в том числе Ближнего Востока, а также Северной Африки.
За время руководства Шалыто компания организовала Дни российского кино Russian Film Festival, которые прошли в 19 странах. Кроме того, получили развитие образовательные инициативы — был запущен образовательный бренд ROSKINO Academy и реализована программа семинаров для российских кинематографистов.
На днях по собственному желанию должность директора Пушкинского музея покинула Марина Лошак. На ее место назначили Елизавету Лихачеву, возглавлявшую Музей архитектуры имени Щусева.
Лошак была директором Пушкинского музея в течение десяти лет. По ее словам, это "достойный срок".
"Музей стоит на верных рельсах, у меня есть проекты и идеи, которые я хочу реализовать в новых условиях, с новой динамикой, но с теми же целями: искусство для всех, новые смыслы, надежды на будущее", — комментировала Марина Девовна.
В Музее архитектуры Елизавета Лихачева пришла в 2006. Пост его директора она заняла в 2017 году. Ранее она высказалась о своем уходе из институции.
Встреча нового директора музея Елизаветы Лихачевой с коллективом ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Коллективу Пушкинского музея представили нового директора
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