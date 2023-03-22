Рейтинг@Mail.ru
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 22.03.2023 (обновлено: 11:16 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прямо назвала силы, ответственные за планы поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, указав,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:47
2023-03-22T11:16
аналитика
украина
вооруженные силы украины
мария захарова
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859701478_0:94:3071:1822_1920x0_80_0_0_25a8c243eb3d58599d347a78754b4fdf.jpg
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прямо назвала силы, ответственные за планы поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, указав, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта в первую очередь — Лондона и Вашингтона".Применение коллективным Западом оружия с ядерным компонентом — а именно так охарактеризовал озвученные Лондоном намерения Владимир Путин — обеспечивает очередной виток эскалации, причем не только на Украине, но даже в большей степени в глобальном геополитическом противостоянии.Примечательно, что в заглавном материале сегодняшнего дня — "Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды" — британская Times без экивоков назвала данные вооружения токсичными. Вред, наносимый ими, огромен, причем прежде всего для территорий, где они используются, и для населения, которое на них проживает, а также для военнослужащих, которые их применяют. Среди американских солдат, непосредственно взаимодействовавших со снарядами с обедненным ураном в ходе боевых действий в Ираке и Югославии, наблюдался всплеск онкологических заболеваний и рождения детей с генетическими патологиями.Применение снарядов с обедненным ураном на Украине означает тяжелое токсическое заражение ее территории, фактическое уничтожение лучших в мире черноземов, мощный долгосрочный удар по здоровью как живущих там сейчас людей, так и будущих поколений. Ну а про солдат ВСУ и говорить не приходится — они и так смертники и расходный материал для трансатлантических партнеров.Причина, по которым Запад решил прибегнуть к этой мере, вполне очевидна: он терпит поражение в геополитическом противостоянии. Не только на Украине, а вообще. Процесс будет идти еще достаточно долгое время, но тренд вырисовался уже вполне однозначно, все попытки его переломить проваливаются. Система глобального политико-экономического доминирования США и Европы сыплется с ускорением — будучи неспособными добиться своего, они готовы оставить после себя выжженное поле. И все более активно и откровенно работают в этом направлении.Атлантисты всю прошедшую осень сладострастно камлали на применение Россией тактического ядерного оружия на Украине, чтобы наша страна собственными руками сделала то, что им надо. Не удалось, так что они вынуждены самостоятельно раскручивать ядерный маховик — вернее, пока маховичок.Причем в изобретательности и иезуитстве Лондону с Вашингтоном не откажешь. Прямое военное столкновение России и Запада означает мировой ядерный апокалипсис, и, разумеется, заинтересованных в таком исходе нет. Соответственно, каждой своей провокацией они заступают за опасную черту, но недостаточно далеко, чтобы радикальный ответ Москвы выглядел бы соразмерной реакцией. Поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном органично продолжают данную политику: при всей вопиющести данного решения запуск мировой ядерной войны и превращение планеты в радиоактивный пепел не выглядит адекватным ответом на него — на что британцы и рассчитывают.Именно тут самый большой вызов и самая сложная проблема для России — найти такой ответ на англосаксонские провокации, который оказался бы достаточно болезненным для Запада, чтобы отрезвить и заставить осознать, что на кону стоит не только его гегемония, но и существование как таковое.Это задача не только для российского МИД, но также для Генштаба и наших спецслужб.
https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859667757.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859669120.html
https://ria.ru/20230322/terrorist-1859661362.html
https://ria.ru/20230321/uran-1859573881.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859701478_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_00072f2fe8f3d56c3d44091d4bb05bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, владимир путин, россия
Аналитика, Украина, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Владимир Путин, Россия

"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном

© AFP 2023 / BEN BIRCHALL/POOLУкраинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / BEN BIRCHALL/POOL
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прямо назвала силы, ответственные за планы поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, указав, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта в первую очередь — Лондона и Вашингтона".
Применение коллективным Западом оружия с ядерным компонентом — а именно так охарактеризовал озвученные Лондоном намерения Владимир Путин — обеспечивает очередной виток эскалации, причем не только на Украине, но даже в большей степени в глобальном геополитическом противостоянии.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Володин рассказал о последствиях поставок боеприпасов с ураном Киеву
Вчера, 08:12
Примечательно, что в заглавном материале сегодняшнего дня — "Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды" — британская Times без экивоков назвала данные вооружения токсичными. Вред, наносимый ими, огромен, причем прежде всего для территорий, где они используются, и для населения, которое на них проживает, а также для военнослужащих, которые их применяют. Среди американских солдат, непосредственно взаимодействовавших со снарядами с обедненным ураном в ходе боевых действий в Ираке и Югославии, наблюдался всплеск онкологических заболеваний и рождения детей с генетическими патологиями.
Применение снарядов с обедненным ураном на Украине означает тяжелое токсическое заражение ее территории, фактическое уничтожение лучших в мире черноземов, мощный долгосрочный удар по здоровью как живущих там сейчас людей, так и будущих поколений. Ну а про солдат ВСУ и говорить не приходится — они и так смертники и расходный материал для трансатлантических партнеров.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В МИД назвали применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида
Вчера, 08:17
Причина, по которым Запад решил прибегнуть к этой мере, вполне очевидна: он терпит поражение в геополитическом противостоянии. Не только на Украине, а вообще. Процесс будет идти еще достаточно долгое время, но тренд вырисовался уже вполне однозначно, все попытки его переломить проваливаются. Система глобального политико-экономического доминирования США и Европы сыплется с ускорением — будучи неспособными добиться своего, они готовы оставить после себя выжженное поле. И все более активно и откровенно работают в этом направлении.
Атлантисты всю прошедшую осень сладострастно камлали на применение Россией тактического ядерного оружия на Украине, чтобы наша страна собственными руками сделала то, что им надо. Не удалось, так что они вынуждены самостоятельно раскручивать ядерный маховик — вернее, пока маховичок.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Следите внимательно": Зеленскому предрекли незавидное положение
Вчера, 05:50
Причем в изобретательности и иезуитстве Лондону с Вашингтоном не откажешь. Прямое военное столкновение России и Запада означает мировой ядерный апокалипсис, и, разумеется, заинтересованных в таком исходе нет. Соответственно, каждой своей провокацией они заступают за опасную черту, но недостаточно далеко, чтобы радикальный ответ Москвы выглядел бы соразмерной реакцией. Поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном органично продолжают данную политику: при всей вопиющести данного решения запуск мировой ядерной войны и превращение планеты в радиоактивный пепел не выглядит адекватным ответом на него — на что британцы и рассчитывают.
Именно тут самый большой вызов и самая сложная проблема для России — найти такой ответ на англосаксонские провокации, который оказался бы достаточно болезненным для Запада, чтобы отрезвить и заставить осознать, что на кону стоит не только его гегемония, но и существование как таковое.
Это задача не только для российского МИД, но также для Генштаба и наших спецслужб.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Применение Киевом урановых бомб грозит катастрофой, заявил экс-замглавы МЧС
21 марта, 18:27
 
АналитикаУкраинаВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала