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МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии - РИА Новости, 22.03.2023
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08:10 22.03.2023 (обновлено: 14:48 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/snaryady-1859667632.html
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии - РИА Новости, 22.03.2023
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии
Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:10
2023-03-22T14:48
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова отметила, что использование боеприпасов с обедненным ураном — это проявление геноцида как в отношении того населения, против которого они применяются, так и тех, кто их использует.Последствия использования таких снарядов будут ощущать и новые поколения, указала она.Захарова назвала ложью, фальшью и обманом все заявления США, Великобритании и других стран НАТО о стремлении к благополучию украинского народа и мирному будущему Украины.О том, что Лондон планирует вместе с танками Challenger 2 передать Киеву бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, накануне сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.Как указал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва в январе уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут использоваться подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Решение передать их Киеву говорит о том, что в НАТО полностью утратили связь с реальностью, указал дипломат.
https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859581976.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, мария захарова, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Великобритания, Мария Захарова, Украина
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии

Захарова назвала планы Лондона по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном провокацией

© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«
"Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта в первую очередь — Лондона и Вашингтона, в международных делах. <...> Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение", — подчеркнула дипломат.
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При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году.

Захарова отметила, что использование боеприпасов с обедненным ураном — это проявление геноцида как в отношении того населения, против которого они применяются, так и тех, кто их использует.
«

"Все, кто живет на этой территории, <...> кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь — те, кто это применял", — указала представитель МИД.

Последствия использования таких снарядов будут ощущать и новые поколения, указала она.
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Захарова назвала ложью, фальшью и обманом все заявления США, Великобритании и других стран НАТО о стремлении к благополучию украинского народа и мирному будущему Украины.
«

"Нет никаких сомнений, что речь идет о так или иначе явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину. Все разговоры — после заявлений о намерении поставить снаряды с обедненным ураном — о том, что они видят благополучие Украины в будущем, заканчиваются".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
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Как указал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва в январе уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут использоваться подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Решение передать их Киеву говорит о том, что в НАТО полностью утратили связь с реальностью, указал дипломат.
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