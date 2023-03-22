https://ria.ru/20230322/snaryady-1859667632.html

МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии

МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии - РИА Новости, 22.03.2023

МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии

Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:10

2023-03-22T08:10

2023-03-22T14:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

великобритания

мария захарова

украина

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова отметила, что использование боеприпасов с обедненным ураном — это проявление геноцида как в отношении того населения, против которого они применяются, так и тех, кто их использует.Последствия использования таких снарядов будут ощущать и новые поколения, указала она.Захарова назвала ложью, фальшью и обманом все заявления США, Великобритании и других стран НАТО о стремлении к благополучию украинского народа и мирному будущему Украины.О том, что Лондон планирует вместе с танками Challenger 2 передать Киеву бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, накануне сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.Как указал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва в январе уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут использоваться подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Решение передать их Киеву говорит о том, что в НАТО полностью утратили связь с реальностью, указал дипломат.

https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859581976.html

https://ria.ru/20230321/uran-1859573881.html

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

https://ria.ru/20230322/terrorist-1859661362.html

россия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, мария захарова, украина