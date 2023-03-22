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МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии - РИА Новости, 22.03.2023
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии
Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:10
2023-03-22T08:10
2023-03-22T14:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
великобритания
мария захарова
украина
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания собирается передать Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Захарова отметила, что использование боеприпасов с обедненным ураном — это проявление геноцида как в отношении того населения, против которого они применяются, так и тех, кто их использует.Последствия использования таких снарядов будут ощущать и новые поколения, указала она.Захарова назвала ложью, фальшью и обманом все заявления США, Великобритании и других стран НАТО о стремлении к благополучию украинского народа и мирному будущему Украины.О том, что Лондон планирует вместе с танками Challenger 2 передать Киеву бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, накануне сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.Как указал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва в январе уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут использоваться подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Решение передать их Киеву говорит о том, что в НАТО полностью утратили связь с реальностью, указал дипломат.
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https://ria.ru/20230321/uran-1859573881.html
https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html
https://ria.ru/20230322/terrorist-1859661362.html
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РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, мария захарова, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Великобритания, Мария Захарова, Украина
МИД: передача Британией снарядов с ураном ВСУ станет новым витком агрессии
Захарова назвала планы Лондона по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном провокацией