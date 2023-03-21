https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859581976.html

Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом

Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом - РИА Новости, 21.03.2023

Путин: Россия вынуждена будет реагировать на оружие с ядерным компонентом

Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:45

2023-03-21T18:45

2023-03-21T22:42

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы украины

украина

константин сивков

си цзиньпин

константин гаврилов

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.О том, что такая вероятность существует, глава государства заговорил после появления информации о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном, — токсичным компонентом, представляющим угрозу для здоровья людей."Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", — отметил Путин.По словам президента, если все это окажется правдой, то Россия будет вынуждена отреагировать соответствующе. Во вторник днем заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Как отметил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, в январе Москва уже предупреждала, что на поставляемых ВСУ танках Leopard 2, БМП Bradley и Marder могут быть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что России "есть чем ответить".

https://ria.ru/20230321/snaryady-1859566726.html

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812434797.html

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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы украины, украина, константин сивков, си цзиньпин, константин гаврилов