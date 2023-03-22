https://ria.ru/20230322/balans-1859503142.html

Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой

Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой - РИА Новости, 22.03.2023

Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой

Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился с приветствием к участникам Научно-практической конференции по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:19

2023-03-22T10:19

2023-03-22T10:19

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

якутск

дальний восток

юрий трутнев

арктический совет

фонд "росконгресс"

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился с приветствием к участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске."2021-2023 гг. - период председательства России в Арктическом совете. Для нас это в первую очередь возможность для международного сотрудничества в высоких широтах, выработки общих позиций, поиска решений по самым актуальным вопросам. Одной из ключевых тем нашего председательства является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока или России, но и ситуация на планете в целом, то, каким мы передадим будущим поколениям наш общий дом - нашу планету Земля", - сказал он.Трутнев отметил важность изучения криолитозоны.Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет 22-24 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.Планируется, что в конференции примут участие не менее 500 человек в очно-заочном формате, из них 276 примут участие очно, остальные - заочно. Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Автономного Округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии.Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата.

https://ria.ru/20230315/konferentsiii-1858030050.html

https://ria.ru/20230315/rosgidromet-1858053630.html

россия

якутск

дальний восток

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, якутск, дальний восток, юрий трутнев, арктический совет, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота