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Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
10:19 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/balans-1859503142.html
Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой
Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой - РИА Новости, 22.03.2023
Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой
Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился с приветствием к участникам Научно-практической конференции по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:19
2023-03-22T10:19
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
россия
якутск
дальний восток
юрий трутнев
арктический совет
фонд "росконгресс"
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился с приветствием к участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске."2021-2023 гг. - период председательства России в Арктическом совете. Для нас это в первую очередь возможность для международного сотрудничества в высоких широтах, выработки общих позиций, поиска решений по самым актуальным вопросам. Одной из ключевых тем нашего председательства является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока или России, но и ситуация на планете в целом, то, каким мы передадим будущим поколениям наш общий дом - нашу планету Земля", - сказал он.Трутнев отметил важность изучения криолитозоны.Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет 22-24 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.Планируется, что в конференции примут участие не менее 500 человек в очно-заочном формате, из них 276 примут участие очно, остальные - заочно. Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Автономного Округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии.Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата.
https://ria.ru/20230315/konferentsiii-1858030050.html
https://ria.ru/20230315/rosgidromet-1858053630.html
россия
якутск
дальний восток
республика саха (якутия)
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россия, якутск, дальний восток, юрий трутнев, арктический совет, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Россия, Якутск, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Арктический совет, Фонд "Росконгресс", Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота

Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился с приветствием к участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске.
"2021-2023 гг. - период председательства России в Арктическом совете. Для нас это в первую очередь возможность для международного сотрудничества в высоких широтах, выработки общих позиций, поиска решений по самым актуальным вопросам. Одной из ключевых тем нашего председательства является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока или России, но и ситуация на планете в целом, то, каким мы передадим будущим поколениям наш общий дом - нашу планету Земля", - сказал он.
Представитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов на презентации экстрим–тура в Якутию Покорители холода - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Федотов: на конференции по климату в Якутии ожидают около 500 участников
15 марта, 14:08
Трутнев отметил важность изучения криолитозоны.
«
"Сегодняшняя конференция посвящена вопросам изучения криолитозоны. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к увеличению температур, повышению уровня мирового океана. Меняется состояние почв, что влияет на хозяйственную деятельность в ряде северных регионов. И нам важно понимать, как эта ситуация развивается, к чему готовиться, а главное - как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой. Уверен, научно-практическая конференция станет площадкой для выработки новых, интересных решений и концепций в этой области. Желаю всем участникам плодотворной работы!”, - заявил вице-премьер.
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет 22-24 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
Планируется, что в конференции примут участие не менее 500 человек в очно-заочном формате, из них 276 примут участие очно, остальные - заочно. Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Автономного Округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии.
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата.
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Росгидромет создает базу для всеобъемлющего изучения многолетней мерзлоты
15 марта, 15:12
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыРоссияЯкутскДальний ВостокЮрий ТрутневАрктический советФонд "Росконгресс"Республика Саха (Якутия)Климатмерзлота
 
 
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