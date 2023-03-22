Трутнев: важно понимать, как сохранить баланс между человеком и природой
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился с приветствием к участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске.
"2021-2023 гг. - период председательства России в Арктическом совете. Для нас это в первую очередь возможность для международного сотрудничества в высоких широтах, выработки общих позиций, поиска решений по самым актуальным вопросам. Одной из ключевых тем нашего председательства является климатическая повестка. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, о состоянии климата, озонового слоя, вечной мерзлоты мы не имеем права забывать. Это глобальные, надполитические вопросы, от решения которых зависит не только экономическое развитие Якутии, Дальнего Востока или России, но и ситуация на планете в целом, то, каким мы передадим будущим поколениям наш общий дом - нашу планету Земля", - сказал он.
Трутнев отметил важность изучения криолитозоны.
«
"Сегодняшняя конференция посвящена вопросам изучения криолитозоны. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к увеличению температур, повышению уровня мирового океана. Меняется состояние почв, что влияет на хозяйственную деятельность в ряде северных регионов. И нам важно понимать, как эта ситуация развивается, к чему готовиться, а главное - как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой. Уверен, научно-практическая конференция станет площадкой для выработки новых, интересных решений и концепций в этой области. Желаю всем участникам плодотворной работы!”, - заявил вице-премьер.
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет 22-24 марта в Якутске в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
Планируется, что в конференции примут участие не менее 500 человек в очно-заочном формате, из них 276 примут участие очно, остальные - заочно. Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого Автономного Округа, Ненецкого Автономного Округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии.
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты направлена на поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата.