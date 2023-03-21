https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859637588.html

Спецоперация, 21 марта: Британия передаст Украине снаряды с ураном

Спецоперация, 21 марта: Британия передаст Украине снаряды с ураном - РИА Новости, 21.03.2023

Спецоперация, 21 марта: Британия передаст Украине снаряды с ураном

Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил во вторник президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:37

2023-03-21T22:37

2023-03-21T22:37

специальная военная операция на украине

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владимир путин

си цзиньпин

мария захарова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, заявил во вторник президент России Владимир Путин. Лидер страны, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном отметил, что Запад похоже решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования, но тогда, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Лидеры стран по итогам встречи заявили, что РФ и КНР призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий на Украине. Ход спецоперацииВ Министерстве обороны России заявили, что "Южная" группировка российских войск уничтожила за сутки до 160 украинских военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20 на донецком направлении. В оборонном ведомстве добавили, что истребители ВКС РФ сбили в небе населенного пункта Никаноровка ДНР украинский самолет Су-25. В МО РФ отметили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка ЛНР, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка ДНР, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области и три снаряда РСЗО HIMARS. В Минобороны России подчеркнули, что "Западная" группировка войск ВС РФ на купянском направлении уничтожила до 80-ти украинских боевиков, три боевые бронированные машины и гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. По данным ведомства, российские военные уничтожили еще три украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово ДНР, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области. В МО РФ заявили, что Киев за сутки потерял более 30 боевиков в результате ударов российской группировки "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях, а группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на красно-лиманском направлении, уничтожив за сутки до 95 боевиков и 4 единицы техники. По данным МО России, российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении свыше 40 украинских боевиков, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийскую систему М777 производства США. Международная обстановкаЗамминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Англия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что США не планируют вслед за Великобританией передавать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Он добавил, что США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставки. Посол РФ в США Анатолий Антонов сказал журналистам, что Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на "черный рынок". Он добавил, что поставки оружия США усиливают в Киеве ощущение безнаказанности и "провоцируют расширение географии украинского кризиса". Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса. Он подчеркнул, что большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем аккаунте в Twitter о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО полагает, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель - отрезать России наземное сообщение с Крымом. Отмечается, что чиновник поведал эту информацию Bild и другим иностранным журналистам. Британское издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны сообщило, что на Украине назвали "черной магией" то, как ВС РФ удается сбивать беспилотники. Согласно источнику, украинские войска в ближайшие месяцы получат "значительные и высокотехнологические мощности". Однако, по его словам, им все равно будет нелегко бороться с РФ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем аккаунте в Twitter, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать незаконченную войну в Европе. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в эфире телеканала MSNBC, что Пентагон может вскоре сообщить о мерах для возможной поставки танков Abrams Украине раньше, чем ожидалось. Он добавил, что в Белом доме по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего. Сербский президент Александр Вучич в ходе пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Белграду немедленно нужен мир на Украине, он не ждёт чьей-либо победы. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона в ходе исполнительного совета ОЗХО призвала страны-участницы серьезно отнестись к предоставленной ранее информации о готовящихся украинцами провокациях в районе города Краматорск. Он добавил, что угроза химической провокации Киева реальна, Запад закрывает на все глаза. Обстановка в новых регионахНачальник пресс-центра группировки "Центр" российских войск Александр Савчук сообщил РИА Новости, что российские военные отбили попытки украинских националистов вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что на купянском направлении отмечено прибытие гаубичной батареи украинских войск с орудиями советского образца. Собеседник агентства уточнил, что по внешним признакам артиллерийские орудия калибром 152 миллиметра прошли капитальный ремонт или сняты с консервации. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА новости, что киевские власти бросают своих солдат на верную смерть, чтобы прощупать линию обороны войск РФ на запорожском фронте. Заявления МИД РоссииВ МИД РФ заявили РИА Новости, что США, Великобритания, Франция и ФРГ не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они – участники конфликта с РФ на территории Украины. В министерстве отметили, что эти страны поставляют украинским войскам вооружения, снабжают их разведданными и целеуказаниями, обучают украинских военных, направляют на Украину наемников. В ведомстве отметили, что ранее эти страны "дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на Майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "югославским сценарием" планы Великобритании по передаче Украине снарядов с обедненным ураном. По словам Захаровой, "наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено". Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы Великобритании о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, заявил, что это плохо кончится для самого Лондона. Он добавил, что Британия уже потеряла ориентиры в том, как ее действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. По его словам, Лондон готов идти не только на риски, но и на военные преступления.

https://ria.ru/20230321/uran-1859610059.html

https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859390578.html

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https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

https://ria.ru/20230321/putin-1859626892.html

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https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html

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https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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