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В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным - РИА Новости, 21.03.2023
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08:36 21.03.2023 (обновлено: 08:37 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/iran-1859357676.html
В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным
В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным - РИА Новости, 21.03.2023
В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным
Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:36
2023-03-21T08:37
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, иран, китай, индия, брикс, шос
В мире, Иран, Китай, Индия, БРИКС, ШОС
В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным

Министр Хандузи назвал важным развитие сотрудничества Ирана с ШОС и БРИКС, за ними будущее

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.
«
"Региональные соглашения, особенно с важными региональными партнерами, такими как ШОС и БРИКС, - это то, что мировая экономика будет продвигать вперед на плечах этих экономических гигантов в ближайшие десятилетия", - сказал Хандузи.
Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Глава МИД Ирана подтвердил решимость Тегерана вступить в ШОС
7 марта, 04:10
 
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