https://ria.ru/20230321/iran-1859357676.html

В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным

В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным - РИА Новости, 21.03.2023

В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным

Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:36

2023-03-21T08:36

2023-03-21T08:37

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китай

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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230307/shos-1856263875.html

иран

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, китай, индия, брикс, шос