В Тегеране назвали развитие сотрудничества с ШОС и БРИКС важным
Министр Хандузи назвал важным развитие сотрудничества Ирана с ШОС и БРИКС, за ними будущее
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран считает важным развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, именно они будут играть важную роль в мировой экономике в ближайшем будущем, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.
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"Региональные соглашения, особенно с важными региональными партнерами, такими как ШОС и БРИКС, - это то, что мировая экономика будет продвигать вперед на плечах этих экономических гигантов в ближайшие десятилетия", - сказал Хандузи.
Иранская сторона 15 сентября 2022 года в Самарканде подписала меморандум о своих обязательствах в целях получения статуса государства-члена ШОС, а 27 ноября национальный парламент принял законопроект о вступлении Ирана в организацию. Принятие законопроекта о меморандуме об обязательствах состоялось 25 января 2023 года. В соответствии с процедурами ШОС, меморандум также должны утвердить страны-члены организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.