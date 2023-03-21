https://ria.ru/20230321/avianapravleniya-1859340120.html

Стали известны самые популярные авианаправления россиян в апреле

Стали известны самые популярные авианаправления россиян в апреле - РИА Новости, 21.03.2023

Стали известны самые популярные авианаправления россиян в апреле

Россияне для путешествий в середине весны чаще всего ищут авиабилеты в Сочи (22,5%), а из зарубежных направлений самым популярным оказался Стамбул (13%),... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T04:31

2023-03-21T04:31

2023-03-21T10:35

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россияне для путешествий в середине весны чаще всего ищут авиабилеты в Сочи (22,5%), а из зарубежных направлений самым популярным оказался Стамбул (13%), говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. "На апрель путешественники чаще всего ищут перелёты в Сочи: отправиться к морю хотели бы 22,5% россиян, которые уже начали выбирать варианты для отдыха. На втором месте оказалась Москва, доля которой составила 13,8%, и почти столько же пришлось на Санкт-Петербург, занявший третью строчку (13,2% поисковых запросов)", - рассказали в сервисе. Кроме того, в список российских городов, которыми интересуются путешественники, вошли Калининград (8,5%), Минеральные Воды (6,8%), Махачкала (3,9%), Казань (3,4%), Владикавказ (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Новосибирск (1,4%). "Самым популярным зарубежным городом для апрельских путешествий оказался Стамбул: на него приходится 13,0% поисковых запросов. Второе место занял Ереван: доля столицы Армении составила 7,9%. Пользуются спросом и морские направления: Дубай хотят посетить 6,9% туристов, Анталью - 6,4%, Пхукет - 5,4%, а Бангкок - 3,8%. Также в топ-10 вошли Ташкент (3,2%), Тель-Авив (3,1%), Баку (2,2%) и Минск (2,1%)", - добавили аналитики. В сервисе уточнили, что интересуют путешественников и другие города, где в апреле уже будет тепло и даже жарко: часто ищут перелеты в Тбилиси, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Белград, Коломбо, Алматы, Мале, Денпасар, Астану и Сеул.

https://ria.ru/20230321/goroda-1859226642.html

https://ria.ru/20230321/gostinitsy-1859270827.html

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сочи, стамбул, москва, общество, новости - туризм