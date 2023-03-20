https://ria.ru/20230320/vizit-1859161243.html

Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу

Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу - РИА Новости, 20.03.2023

Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу

Визит председателя КНР Си Цзиньпина показывает особые отношение с Россией и является серьезным посылом западным странам, заявил РИА Новости сенатор РФ от... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:12

2023-03-20T15:12

2023-03-20T15:12

россия

китай

пекин

си цзиньпин

сергей цеков

совет федерации рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина показывает особые отношение с Россией и является серьезным посылом западным странам, заявил РИА Новости сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта. Он стал первой заграничной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. "Этот визит показывает особое отношение Китая к России и особые отношения вообще между двумя странами в современном мире. Я думаю, что это также серьезный посыл западным странам, прежде всего, американцам и европейцам, что не они сегодня в мире самые главные, что не они будут диктовать всему миру международную повестку дня. Международную повестку дня определять будут, в том числе, такие влиятельные страны, как Россия и Китайская Народная Республика. Именно они способны защитить и отстоять свободу слабых государств, которые подвергаются экспансии и порабощению со стороны США", - сказал Цеков. По его мнению, визит лидера КНР в Россию станет крайне важным в целом для всего мирового сообщества. "Сегодня именно Россия и Китай являются одними из самых влиятельных стран мира в вопросах обеспечения мировой стабильности и равноправного отношения со всеми странами без исключения", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20230320/bayden-1859159092.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, си цзиньпин, сергей цеков, совет федерации рф, в мире