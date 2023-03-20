https://ria.ru/20230320/vizit-1859161243.html
Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу
Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу - РИА Новости, 20.03.2023
Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу
Визит председателя КНР Си Цзиньпина показывает особые отношение с Россией и является серьезным посылом западным странам, заявил РИА Новости сенатор РФ от... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:12
россия
китай
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си цзиньпин
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина показывает особые отношение с Россией и является серьезным посылом западным странам, заявил РИА Новости сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта. Он стал первой заграничной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок. "Этот визит показывает особое отношение Китая к России и особые отношения вообще между двумя странами в современном мире. Я думаю, что это также серьезный посыл западным странам, прежде всего, американцам и европейцам, что не они сегодня в мире самые главные, что не они будут диктовать всему миру международную повестку дня. Международную повестку дня определять будут, в том числе, такие влиятельные страны, как Россия и Китайская Народная Республика. Именно они способны защитить и отстоять свободу слабых государств, которые подвергаются экспансии и порабощению со стороны США", - сказал Цеков. По его мнению, визит лидера КНР в Россию станет крайне важным в целом для всего мирового сообщества. "Сегодня именно Россия и Китай являются одними из самых влиятельных стран мира в вопросах обеспечения мировой стабильности и равноправного отношения со всеми странами без исключения", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20230320/bayden-1859159092.html
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россия, китай, пекин, си цзиньпин, сергей цеков, совет федерации рф, в мире
Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, В мире
Сенатор Цеков назвал визит Си Цзиньпина в Россию серьезным посылом Западу
Сенатор Цеков: визит Си Цзиньпина в Россию показывает особые отношения Пекина и Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина показывает особые отношение с Россией и является серьезным посылом западным странам, заявил РИА Новости сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин
и Москва
являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта. Он стал первой заграничной поездкой Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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"Этот визит показывает особое отношение Китая к России и особые отношения вообще между двумя странами в современном мире. Я думаю, что это также серьезный посыл западным странам, прежде всего, американцам и европейцам, что не они сегодня в мире самые главные, что не они будут диктовать всему миру международную повестку дня. Международную повестку дня определять будут, в том числе, такие влиятельные страны, как Россия и Китайская Народная Республика. Именно они способны защитить и отстоять свободу слабых государств, которые подвергаются экспансии и порабощению со стороны США", - сказал Цеков.
По его мнению, визит лидера КНР в Россию станет крайне важным в целом для всего мирового сообщества.
"Сегодня именно Россия и Китай являются одними из самых влиятельных стран мира в вопросах обеспечения мировой стабильности и равноправного отношения со всеми странами без исключения", - подчеркнул сенатор.
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