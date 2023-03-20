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Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом

Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом - РИА Новости, 20.03.2023

Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправляется в Россию с государственным визитом, который продлится с 20 по 22 марта и станет его первой заграничной... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T00:10

2023-03-20T00:10

2023-03-20T00:28

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправляется в Россию с государственным визитом, который продлится с 20 по 22 марта и станет его первой заграничной поездкой после избрания на пост главы государства на третий пятилетний срок. Ровно 10 лет назад, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, он также совершил свой первый государственный визит именно в Россию. Опрошенные РИА Новости российские и китайские эксперты сходятся во мнении, что предстоящий визит благотворно скажется на двусторонних отношениях, в частности ожидается достижение большего консенсуса по международным и региональным проблемам, углубление взаимного доверия и стратегического взаимодействия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что в ходе визита Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, что будет способствовать укреплению двустороннего стратегического взаимодействия и делового сотрудничества, а также придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Дипломат также подчеркнул, что в последние годы Си Цзиньпин поддерживает тесные контакты с Путиным, и под их руководством китайско-российские отношения развиваются в устойчивом, здоровом и стабильном русле, Москва и Пекин на своем примере "показали всему миру, как выстроить стратегические, доверительные и добрососедские связи между державами, предложив новый тип международных отношений". Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сяо Бинь заявил РИА Новости, что "менее чем через месяц после начала третьего срока на посту председателя КНР Си Цзиньпин выбрал Россию для своего первого зарубежного визита, это отражает важное место китайско-российских отношений в китайской дипломатии, а также большое значение, которое председатель Си Цзиньпин и его дипломатическая команда придают развитию всестороннего стратегического партнерства РФ и КНР". "Нынешний визит председателя Си Цзиньпина заложит основу для развития китайско-российских отношений на ближайшие пять лет, что имеет большое значение для двух стран", - указал он. Визит мира, дружбы и сотрудничества Визит китайского лидера пройдет на фоне сложной международной обстановки, продолжающегося украинского кризиса, санкционного давления на Россию, а также регулярно высказываемых западными странами опасений относительно укрепления отношений Пекина и Москвы. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что это визит Си Цзиньпина в Россию станет "поездкой дружбы, сотрудничества и мира". Китайский МИД уверен, что визит углубит взаимное доверие и взаимопонимание между Китаем и Россией, укрепит политическую основу и передающуюся из поколения в поколение дружбу между народами двух стран, посодействует продвижению взаимовыгодного сотрудничества и достижению целей развития РФ и КНР, а также поспособствует демократизации международных отношений, формированию многополярного мира, а также совершенствованию глобального управления с целью обеспечения мира и прогресса во всем мире. Ван Вэньбинь также отметил, что в условиях потрясений и кардинальных перемен, с которыми сегодня сталкивается мир, значение и влияние отношений России и Китая - крупных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, - "выходят далеко за пределы двусторонних отношений". "Сотрудничество между Китаем и Россией носит открытый и искренний характер. Оно приносит пользу двум народам и идет на благо развития всего мира, а также не подвержено стороннему вмешательству и принуждению", - указал он. Деловой визит и переговоры "без протокольных штучек" Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что особенность этого государственного визита заключается в том, что никаких дополнительных отягощающих "протокольных штучек" не будет, главное - это переговоры, переговоры и переговоры. Он также уточнил, что Си Цзиньпин посетит только Москву, а не несколько российских городов, как это традиционно бывает при госвизитах, и что это "специально было оговорено заранее", поскольку "визит осуществляется непосредственно сразу же после проведения массы мероприятий внутреннего характера в Пекине". При этом, по его словам, подарки ко встрече Путина и Си Цзиньпина готовятся, они не очень дорогостоящие, но символические. Ушаков указал на доверительный характер в личных отношениях Владимира Путина и Си Цзиньпина, они встречались в разных форматах около 40 раз, и их контакты всегда носят плодотворный характер для обеих стран. Программа председателя КНР в Москве будет довольно насыщенной, во второй половине дня в понедельник лидеры двух стран проведут двустороннюю встречу тет-а-тет и поужинают вместе, в ходе беседы будут обсуждаться самые чувствительные вопросы, в том числе ситуация на международной арене. Во вторник, 21 марта, лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и в расширенном составе, затем сделают заявления для прессы и проследуют на торжественный обед, который пройдет в Грановитой палате, куда также приглашены руководители крупнейших компаний РФ. По словам Ушакова, в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты все основные темы сотрудничества двух стран, в том числе и энергетика, также будет обсуждаться проблематика военно-технического сотрудничества. Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров подпишут два важных документа - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в наступающую новую эпоху и заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сяо Бинь заявил РИА Новости, что совместное заявление РФ и КНР "будет важным для международного сообщества документом с изложением позиции Китая и России по поддержанию международной стабильности". В тот же день Си Цзиньпин проведет переговоры с премьером России Михаилом Мишустиным. Ушаков также заявил, что китайский лидер из Москвы направится в Пекин. "Я знаю, что Си Цзиньпин приезжает в Москву и после Москвы улетает в Пекин", - сказал Ушаков в ответ на вопрос, известно ли в Кремле о том, что Си Цзиньпин якобы намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским. По случаю госвизита президент России Владимир Путин опубликует статью в китайском издании "Жэньминь Жибао", а Си Цзиньпин – в "Российской газете", обе статьи, где лидеры выскажут свои оценки состояния отношений двух стран, выйдут 20 марта. Украинский вопрос Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Кремле будут обсуждать в том числе и конфликт на Украине, и, по словам помощника президента Юрия Ушакова, Россия ценит сдержанную и выверенную позицию Китая по конфликту на Украине. Он отметил, что "большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации", и подчеркнул, что КНР демонстрирует "понимание истинных причин возникшего кризиса". В свою очередь официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по украинскому кризису китайская сторона будет придерживаться объективной и справедливой позиции и готова играть конструктивную роль в содействии примирению и проведению переговоров. По мнению эксперта Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимира Нежданова, визит Си Цзиньпина в Россию может активизировать посредническую роль Китая по урегулированию украинского кризиса. "Визит Си Цзиньпина может стать следующим шагом по формированию китайской системы посредничества по разрешению украинского кризиса. Определенным маркером здесь выступают заявления об успехе китайского посредничества на Ближнем Востоке. Пекин активно выступает медиатором международных отношений, демонстрирует готовность способствовать мирным процессам в разных регионах", - заявил Нежданов в интервью РИА Новости. Ожидания Российские и китайские эксперты сходятся во мнении, что предстоящий визит поспособствует развитию двусторонних отношений и укреплению сотрудничества. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сяо Бинь считает, что основные ожидания от визита можно рассматривать в трех аспектах. Во-вторых, по его словам, ожидается продвижение сотрудничества на региональном уровне, включая процесс стыковки инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза, а в-третьих, "ожидается достижение большего консенсуса по международным и региональным проблемам". В свою очередь приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь заявил РИА Новости, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию привлек внимание всего мира, многие гадают, принесет ли встреча лидеров Китая и России больше уверенности в сегодняшний неспокойный мир, но эта поездка однозначно "будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений". При этом председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил агентству, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию – позитивный сигнал для российского бизнеса. По его словам, визит Си Цзиньпина сразу после переизбрания означает, что все прежние стратегические договоренности в силе, а партнерство между РФ и КНР выдержало проверку внешним давлением. Он подчеркнул, что роль Китая как торгового партнера России за последний год значительно выросла с учетом усиления санкционного режима, в связи с чем возникла потребность усилить координацию сотрудничества. Манкевич указал, что на государственном уровне нужно решить ряд ключевых вопросов, включая торговлю в условиях санкций, инвестиционное сотрудничество в новых условиях, научно-техническое сотрудничество и совершенствование трансфера технологий в интересах промышленности и торговли, совершенствование механизма платежей во взаимной торговле, создание совместных производств, особенно в сферах, где Россию покинули западные и японские бренды, к примеру, в автомобильной отрасли. Эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов полагает, что Россия и Китай в ходе визита Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую "новую планку уровня двусторонней торговли, возможно, это приведет к подписанию новых договоренностей". Он напомнил, что в 2022 году товарооборот России и Китая превысил 190 миллиардов долларов, что говорит о выходе сторон на уровень торгового оборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году. В свою очередь заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Сергей Уянаев в комментарии РИА Новости указал, что визит Си Цзиньпина в Россию после переизбрания является "большим событием для двусторонних отношений", в РФ он будет обсуждать экономический блок и научно-технические связи, гуманитарное сотрудничество, международную повестку и украинский кризис, "совместное противодействие вызовам Запада", политике изоляции России и политике сдерживания Китая. Спина к спине Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию заявил в интервью РИА Новости о готовности Пекина стоять с Москвой "спина к спине", продвигать принципы многополярности в мире и тесное партнерство в сфере энергетики. По его словам, "Китай будет и впредь выстраивать стратегическое взаимодействие "спиной к спине" с Россией, вместе с ней продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надёжные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности".

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