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Шольц заявил, что сложно предсказать направление переговоров России и Китая - РИА Новости, 18.03.2023
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19:03 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/peregovory-1858827276.html
Шольц заявил, что сложно предсказать направление переговоров России и Китая
Шольц заявил, что сложно предсказать направление переговоров России и Китая - РИА Новости, 18.03.2023
Шольц заявил, что сложно предсказать направление переговоров России и Китая
Сложно предсказать, в каком направлении пойдут переговоры Москвы и Пекина в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, сказал находящийся с... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T19:03
2023-03-18T19:03
в мире
россия
китай
япония
си цзиньпин
олаф шольц
фумио кисида
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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Сложно предсказать, в каком направлении пойдут переговоры Москвы и Пекина в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, сказал находящийся с визитом в Токио канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе итоговой пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. "Трудно предсказать, в каком направлении пойдет обсуждение (Китая и России)", - сказал Шольц о визите. "Хотелось бы, чтобы (Си Цзиньпин - ред.) продемонстрировал позицию ответственного отношения к региону и миру", - сказал в свою очередь премьер-министр Японии Кисида. Пресс-служба Кремля объявила, что Си посетит Россию 20-22 марта по по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что в рамках данного визита лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Путина и Си. Он добавил, что все основные темы сотрудничества двух стран в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты, в том числе и энергетика. Кроме того, по его словам, представители крупнейших компаний РФ пообщаются с китайскими коллегами.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html
https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html
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в мире, россия, китай, япония, си цзиньпин, олаф шольц, фумио кисида
В мире, Россия, Китай, Япония, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Фумио Кисида
Шольц заявил, что сложно предсказать направление переговоров России и Китая

Шольц: сложно предсказать направление переговоров России и КНР в ходе визита Си Цзиньпина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Сложно предсказать, в каком направлении пойдут переговоры Москвы и Пекина в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, сказал находящийся с визитом в Токио канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе итоговой пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
"Трудно предсказать, в каком направлении пойдет обсуждение (Китая и России)", - сказал Шольц о визите.
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"Хотелось бы, чтобы (Си Цзиньпин - ред.) продемонстрировал позицию ответственного отношения к региону и миру", - сказал в свою очередь премьер-министр Японии Кисида.
Пресс-служба Кремля объявила, что Си посетит Россию 20-22 марта по по приглашению Владимира Путина. Ожидается, что в рамках данного визита лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что проблематика военного сотрудничества России и Китая будет подниматься в ходе переговоров Путина и Си. Он добавил, что все основные темы сотрудничества двух стран в ходе российско-китайских переговоров будут затронуты, в том числе и энергетика. Кроме того, по его словам, представители крупнейших компаний РФ пообщаются с китайскими коллегами.
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В миреРоссияКитайЯпонияСи ЦзиньпинОлаф ШольцФумио Кисида
 
 
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