https://ria.ru/20230318/krym-1858767680.html
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:03
2023-03-18T11:03
2023-03-18T11:03
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
севастополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffac286af907b62139df32d249321cf3.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что праздник стал символом сплоченности и единства народа. "Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря которым жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности. По итогам общекрымского референдума абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики на историческую родину, твердо обозначив свою позицию и готовность вместе со всеми гражданами России неуклонно двигаться к лучшему будущему", - говорится в поздравительной телеграмме спикера в адрес руководства региона. По ее словам, за прошедшее с того знакового события время многое сделано для интеграции Республики Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство Российской Федерации. Предприняты важные шаги по укреплению инвестиционного, инновационного, транспортно-логистического и туристско-рекреационного потенциала региона, созданию комфортных условий для разностороннего развития людей. Большие усилия приложены для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности республики. "Уверена, что и в дальнейшем жители субъекта Российской Федерации будут способствовать процветанию своей малой родины, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - отметила Матвиенко. Парламентарий также подчеркнула, что Севастополь активно идет по пути позитивных перемен и масштабных социально-экономических преобразований. "Большое внимание уделяется укреплению индустриального и инвестиционного потенциала, модернизации инфраструктурных объектов, созданию необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности", - отметила она. Поздравила своих земляков с Днём воссоединения Крыма с Россией и сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. "Это важнейшее событие в Новейшей Мировой истории, которое характеризуется объединением земель русских, возрождением Великой России, усилением Русского Мира и наступлением нового периода в Мировой истории", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, геополитическая и историческая значимость воссоединения Крыма с Россией колоссальная, "осознание ее масштабов придёт намного позже, когда закончится период формирования новой системы мироустройства". Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что 18 марта 2014 года случилось историческое событие - Крым снова стал частью России. "Это знаковое событие для всей страны и, конечно, судьбоносное для жителей полуострова. Вхождение Крыма стало символом объединения нашего народа", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, крымчане стали первыми, кто прошел этот путь домой. "Жители Луганской и Донецкой республик радовались российскому флагу над Крымом и Севастополем. Радовались и верили, что настанет день, когда и они станут частью большой великой страны. Путь ЛНР и ДНР оказался более сложным и долгим. Все это время именно крымчане поддерживали и давали надежду. Надежду на воссоединение", - отметила Лантратова.
https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html
https://ria.ru/20230318/krym-1858756468.html
https://ria.ru/20230318/krym-1858760523.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac5b716e0000a334db82e3922c53aa05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, севастополь, республика крым
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Севастополь, Республика Крым
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму
, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что праздник стал символом сплоченности и единства народа.
"Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря которым жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности. По итогам общекрымского референдума абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики на историческую родину, твердо обозначив свою позицию и готовность вместе со всеми гражданами России неуклонно двигаться к лучшему будущему", - говорится в поздравительной телеграмме спикера в адрес руководства региона.
Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией
По ее словам, за прошедшее с того знакового события время многое сделано для интеграции Республики Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство Российской Федерации. Предприняты важные шаги по укреплению инвестиционного, инновационного, транспортно-логистического и туристско-рекреационного потенциала региона, созданию комфортных условий для разностороннего развития людей. Большие усилия приложены для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности республики.
"Уверена, что и в дальнейшем жители субъекта Российской Федерации будут способствовать процветанию своей малой родины, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - отметила Матвиенко.
Парламентарий также подчеркнула, что Севастополь активно идет по пути позитивных перемен и масштабных социально-экономических преобразований. "Большое внимание уделяется укреплению индустриального и инвестиционного потенциала, модернизации инфраструктурных объектов, созданию необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности", - отметила она.
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией
Поздравила своих земляков с Днём воссоединения Крыма с Россией и сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.
"Это важнейшее событие в Новейшей Мировой истории, которое характеризуется объединением земель русских, возрождением Великой России, усилением Русского Мира и наступлением нового периода в Мировой истории", - написала политик в своем телеграм-канале.
По ее словам, геополитическая и историческая значимость воссоединения Крыма с Россией колоссальная, "осознание ее масштабов придёт намного позже, когда закончится период формирования новой системы мироустройства".
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что 18 марта 2014 года случилось историческое событие - Крым снова стал частью России. "Это знаковое событие для всей страны и, конечно, судьбоносное для жителей полуострова. Вхождение Крыма стало символом объединения нашего народа", - написала политик в своем телеграм-канале.
По ее словам, крымчане стали первыми, кто прошел этот путь домой. "Жители Луганской и Донецкой республик радовались российскому флагу над Крымом и Севастополем. Радовались и верили, что настанет день, когда и они станут частью большой великой страны. Путь ЛНР и ДНР оказался более сложным и долгим. Все это время именно крымчане поддерживали и давали надежду. Надежду на воссоединение", - отметила Лантратова.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8
Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.
1 из 8
Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".
2 из 8
В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.
3 из 8
Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.
4 из 8
Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.
5 из 8
Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.
6 из 8
Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.
7 из 8
Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".
8 из 8