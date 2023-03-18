https://ria.ru/20230318/krym-1858767680.html

В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией

В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023

В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:03

2023-03-18T11:03

2023-03-18T11:03

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что праздник стал символом сплоченности и единства народа. "Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря которым жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности. По итогам общекрымского референдума абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики на историческую родину, твердо обозначив свою позицию и готовность вместе со всеми гражданами России неуклонно двигаться к лучшему будущему", - говорится в поздравительной телеграмме спикера в адрес руководства региона. По ее словам, за прошедшее с того знакового события время многое сделано для интеграции Республики Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство Российской Федерации. Предприняты важные шаги по укреплению инвестиционного, инновационного, транспортно-логистического и туристско-рекреационного потенциала региона, созданию комфортных условий для разностороннего развития людей. Большие усилия приложены для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности республики. "Уверена, что и в дальнейшем жители субъекта Российской Федерации будут способствовать процветанию своей малой родины, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - отметила Матвиенко. Парламентарий также подчеркнула, что Севастополь активно идет по пути позитивных перемен и масштабных социально-экономических преобразований. "Большое внимание уделяется укреплению индустриального и инвестиционного потенциала, модернизации инфраструктурных объектов, созданию необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности", - отметила она. Поздравила своих земляков с Днём воссоединения Крыма с Россией и сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. "Это важнейшее событие в Новейшей Мировой истории, которое характеризуется объединением земель русских, возрождением Великой России, усилением Русского Мира и наступлением нового периода в Мировой истории", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, геополитическая и историческая значимость воссоединения Крыма с Россией колоссальная, "осознание ее масштабов придёт намного позже, когда закончится период формирования новой системы мироустройства". Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что 18 марта 2014 года случилось историческое событие - Крым снова стал частью России. "Это знаковое событие для всей страны и, конечно, судьбоносное для жителей полуострова. Вхождение Крыма стало символом объединения нашего народа", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, крымчане стали первыми, кто прошел этот путь домой. "Жители Луганской и Донецкой республик радовались российскому флагу над Крымом и Севастополем. Радовались и верили, что настанет день, когда и они станут частью большой великой страны. Путь ЛНР и ДНР оказался более сложным и долгим. Все это время именно крымчане поддерживали и давали надежду. Надежду на воссоединение", - отметила Лантратова.

https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858756468.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858760523.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, севастополь, республика крым