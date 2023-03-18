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В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
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11:03 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/krym-1858767680.html
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией - РИА Новости, 18.03.2023
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:03
2023-03-18T11:03
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
севастополь
республика крым
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что праздник стал символом сплоченности и единства народа. "Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря которым жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности. По итогам общекрымского референдума абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики на историческую родину, твердо обозначив свою позицию и готовность вместе со всеми гражданами России неуклонно двигаться к лучшему будущему", - говорится в поздравительной телеграмме спикера в адрес руководства региона. По ее словам, за прошедшее с того знакового события время многое сделано для интеграции Республики Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство Российской Федерации. Предприняты важные шаги по укреплению инвестиционного, инновационного, транспортно-логистического и туристско-рекреационного потенциала региона, созданию комфортных условий для разностороннего развития людей. Большие усилия приложены для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности республики. "Уверена, что и в дальнейшем жители субъекта Российской Федерации будут способствовать процветанию своей малой родины, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - отметила Матвиенко. Парламентарий также подчеркнула, что Севастополь активно идет по пути позитивных перемен и масштабных социально-экономических преобразований. "Большое внимание уделяется укреплению индустриального и инвестиционного потенциала, модернизации инфраструктурных объектов, созданию необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности", - отметила она. Поздравила своих земляков с Днём воссоединения Крыма с Россией и сенатор от полуострова Ольга Ковитиди. "Это важнейшее событие в Новейшей Мировой истории, которое характеризуется объединением земель русских, возрождением Великой России, усилением Русского Мира и наступлением нового периода в Мировой истории", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, геополитическая и историческая значимость воссоединения Крыма с Россией колоссальная, "осознание ее масштабов придёт намного позже, когда закончится период формирования новой системы мироустройства". Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что 18 марта 2014 года случилось историческое событие - Крым снова стал частью России. "Это знаковое событие для всей страны и, конечно, судьбоносное для жителей полуострова. Вхождение Крыма стало символом объединения нашего народа", - написала политик в своем телеграм-канале. По ее словам, крымчане стали первыми, кто прошел этот путь домой. "Жители Луганской и Донецкой республик радовались российскому флагу над Крымом и Севастополем. Радовались и верили, что настанет день, когда и они станут частью большой великой страны. Путь ЛНР и ДНР оказался более сложным и долгим. Все это время именно крымчане поддерживали и давали надежду. Надежду на воссоединение", - отметила Лантратова.
https://ria.ru/20230318/krym-1858754967.html
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, севастополь, республика крым
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Севастополь, Республика Крым
В Совфеде поздравили жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией

Матвиенко поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России, отметив, что праздник стал символом сплоченности и единства народа.
"Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря которым жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности. По итогам общекрымского референдума абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики на историческую родину, твердо обозначив свою позицию и готовность вместе со всеми гражданами России неуклонно двигаться к лучшему будущему", - говорится в поздравительной телеграмме спикера в адрес руководства региона.
Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Аксенов рассказал о значении воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 08:41
По ее словам, за прошедшее с того знакового события время многое сделано для интеграции Республики Крым в социально-экономическое, гуманитарное и правовое пространство Российской Федерации. Предприняты важные шаги по укреплению инвестиционного, инновационного, транспортно-логистического и туристско-рекреационного потенциала региона, созданию комфортных условий для разностороннего развития людей. Большие усилия приложены для повышения обороноспособности и обеспечения безопасности республики.
"Уверена, что и в дальнейшем жители субъекта Российской Федерации будут способствовать процветанию своей малой родины, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - отметила Матвиенко.
Парламентарий также подчеркнула, что Севастополь активно идет по пути позитивных перемен и масштабных социально-экономических преобразований. "Большое внимание уделяется укреплению индустриального и инвестиционного потенциала, модернизации инфраструктурных объектов, созданию необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности", - отметила она.
Флаг России на вершине Ак-Кая в годовщину вхождения Крыма в состав страны
На горе в Крыму развернули большой триколор в честь воссоединения с Россией
Вчера, 09:06
Поздравила своих земляков с Днём воссоединения Крыма с Россией и сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.
"Это важнейшее событие в Новейшей Мировой истории, которое характеризуется объединением земель русских, возрождением Великой России, усилением Русского Мира и наступлением нового периода в Мировой истории", - написала политик в своем телеграм-канале.
По ее словам, геополитическая и историческая значимость воссоединения Крыма с Россией колоссальная, "осознание ее масштабов придёт намного позже, когда закончится период формирования новой системы мироустройства".
Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Балицкий назвал Крымскую весну точкой отсчета для изменений на карте мира
Вчера, 09:35
Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что 18 марта 2014 года случилось историческое событие - Крым снова стал частью России. "Это знаковое событие для всей страны и, конечно, судьбоносное для жителей полуострова. Вхождение Крыма стало символом объединения нашего народа", - написала политик в своем телеграм-канале.
По ее словам, крымчане стали первыми, кто прошел этот путь домой. "Жители Луганской и Донецкой республик радовались российскому флагу над Крымом и Севастополем. Радовались и верили, что настанет день, когда и они станут частью большой великой страны. Путь ЛНР и ДНР оказался более сложным и долгим. Все это время именно крымчане поддерживали и давали надежду. Надежду на воссоединение", - отметила Лантратова.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 8
 
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