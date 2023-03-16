https://ria.ru/20230316/krym-1858334620.html

"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией

"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией - РИА Новости, 16.03.2023

"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией

В России отмечают девятую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой. Праздничные акции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:26

2023-03-16T16:26

2023-03-16T16:26

фото

республика крым

россия

крымская весна

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

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В России отмечают девятую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой. Праздничные акции — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, республика крым, россия, крымская весна, сергей аксенов (политик), владимир константинов