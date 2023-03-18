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Словацкий политик рассказал о планах США на Крым - РИА Новости, 18.03.2023
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08:50 18.03.2023 (обновлено: 13:13 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html
Словацкий политик рассказал о планах США на Крым
Словацкий политик рассказал о планах США на Крым - РИА Новости, 18.03.2023
Словацкий политик рассказал о планах США на Крым
США толкают Украину на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы получить контроль над Черным морем, заявил РИА Новости председатель координационного... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T08:50
2023-03-18T13:13
в мире
россия
украина
сша
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. США толкают Украину на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы получить контроль над Черным морем, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. "Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и для контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию", — сказал он.Политик добавил, что Запад использует киевский режим в этих целях, но, потерпев поражение на Украине, прекратит попытки отобрать Крым у России. Экс-премьер отметил также, что в западных странах все чаще слышны голоса экспертов, которые говорят о том, что Крым всегда был российским и российским останется. "Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять", — заключил собеседник агентства. Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, в этом ее поддерживают многие страны Запада. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20230317/krym-1858574644.html
россия
украина
сша
республика крым
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в мире, россия, украина, сша, республика крым
В мире, Россия, Украина, США, Республика Крым
Словацкий политик рассказал о планах США на Крым

Экс-премьер Словакии Чарногурский: США нужен был Крым для контроля над Черным морем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. США толкают Украину на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы получить контроль над Черным морем, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
"Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и для контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию", — сказал он.
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Аксенов назвал создание фортификаций в Крыму гарантией безопасности
17 марта, 13:30
Политик добавил, что Запад использует киевский режим в этих целях, но, потерпев поражение на Украине, прекратит попытки отобрать Крым у России.
Экс-премьер отметил также, что в западных странах все чаще слышны голоса экспертов, которые говорят о том, что Крым всегда был российским и российским останется.
"Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять", — заключил собеседник агентства.
Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, в этом ее поддерживают многие страны Запада. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
"Крымская весна — девять лет мы вместе": годовщина воссоединения с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

Участники праздничного митинга в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Крымская весна - 9 лет вместе в Международном детском центре Артек в Ялте

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на церемонии возложения цветов к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

Дети возлагают цветы к Памятнику вежливым людям в Симферополе

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

Глава Крыма Сергей Аксенов возлагает цветы к памятнику Народному ополчению всех времён в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Шестнадцатого марта исполнилось девять лет со дня проведения в Крыму и Севастополе всенародного референдума, на котором избиратели высказались за воссоединение с Россией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Празднование годовщины воссоединения проходит под девизом "Крымская весна — девять лет мы вместе".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

В разных городах организовали торжества, посвященные историческому событию.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники массовой акции в Геленджике в знак поддержки полуострова выстроились в слово Крым и фигуру в виде сердца в окружении флагов Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Акция, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади у Собора Андрея Первозданного в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

Сразу несколько праздничных мероприятий состоялось в Симферополе. К памятникам "Вежливым людям" и "Народному ополчению всех времен" возложили цветы, а в здании парламента открылась тематическая фотовыставка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дети несут цветы к "Памятнику вежливым людям" в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов возагает цветы к памятнику "Народному ополчению всех времен".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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