https://ria.ru/20230318/krym-1858755184.html

Словацкий политик рассказал о планах США на Крым

Словацкий политик рассказал о планах США на Крым - РИА Новости, 18.03.2023

Словацкий политик рассказал о планах США на Крым

США толкают Украину на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы получить контроль над Черным морем, заявил РИА Новости председатель координационного... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:50

2023-03-18T08:50

2023-03-18T13:13

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. США толкают Украину на провокации в отношении Крыма, так как хотели бы получить контроль над Черным морем, заявил РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. "Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотели бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и для контроля акватории Черного моря. Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию", — сказал он.Политик добавил, что Запад использует киевский режим в этих целях, но, потерпев поражение на Украине, прекратит попытки отобрать Крым у России. Экс-премьер отметил также, что в западных странах все чаще слышны голоса экспертов, которые говорят о том, что Крым всегда был российским и российским останется. "Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять", — заключил собеседник агентства. Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, в этом ее поддерживают многие страны Запада. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20230317/krym-1858574644.html

россия

украина

сша

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, республика крым