"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую", — заявил на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин. Американцы фактически гонят ВСУ в наступление. О том, на что способны вооруженные Западом украинские войска, — в материале РИА Новости.Вперед на восток"Мы должны выполнить взятые на себя обязательства быстро и в полном объеме, — приводит слова министра обороны США журнал Politico. — Речь в том числе о доставке нашей бронетехники на поле боя и скорейшем обучении украинских солдат и ремонтников".На Западе ждут от Украины "решительных действий". И практически открыто требуют оставить Артемовск: тот же Остин неоднократно подчеркивал, что этот город имеет скорее символическое значение, нежели стратегическое.В Киеве также говорят, что взятие "фортецi (по-украински — "крепости". — Прим. ред.) Бахмут" не даст российским войскам решающего преимущества.Однако Зеленский регулярно проводит заседания ставки, где все в один голос твердят о необходимости продолжения битвы за город.Западные СМИ не раз указывали, что это вредит предстоящему контрнаступлению: ВСУ теряют в Артемовске наиболее боеспособные части."Не думаю, что их операция будет успешной. Да, они могут добиться каких-то локальных побед, но переломить ситуацию не удастся. Тем не менее Киев попытается это сделать, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то достижения", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Возможные направленияВ Пентагоне же полны оптимизма. Как сообщают американские СМИ, Вашингтон и Киев рассматривают два варианта контрудара.Первый — форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до Перекопа. Это позволит перерезать сухопутное сообщение с Крымом.Второй — на восток, в том числе через Артемовск. Если там отбросить российские войска, можно повернуть на юг. Это тоже усложнит логистику для крымской группировки.Командование ВСУ планирует операцию с конца февраля на американской базе в Висбадене. Помогают высшие чины армии США.Проблемы окопной войныПри этом за закрытыми дверями Вашингтон настаивает на том, чтобы ВСУ экономили снаряды и вели более прицельный огонь.С нехваткой боеприпасов, отмечают журналисты, сталкиваются обе стороны конфликта, однако у Украины пока нет способов решить эту проблему. "Ежедневно Россия выстреливает столько снарядов, сколько Европа способна производить за месяц", — цитирует Financial Times одного из европейских дипломатов.Американцы тоже не выручат: в январе, по данным Business Insider, в США выпускали всего 14 тысяч снарядов в месяц. К весне планировали нарастить до 20 тысяч, к 2025-му — до 90 тысяч.Но в наступление ВСУ гонят уже сейчас. И возникают сложности: даже только обороняясь, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, армия ежемесячно тратила около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. В шесть-семь раз больше, чем производят США, — притом что киевскому режиму отправляют не все."Если бы мы не были ограничены в снарядах, то использовали бы полный боекомплект — 594 тысячи в месяц, — объяснял Резников. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60 процентов от этого — 356 400".И это лишь один тип снарядов. А нужны разные.Из чего стреляютКак заявляют в Госдепартаменте, США уже отправили на Украину:Первые три — натовского образца, два последних — для бывших советских пушек. И это еще одна проблема, ведь артиллерийского наследия СССР у Украины гораздо больше: около 750 орудий калибра 152 миллиметра и 350 "стволов" для 122-миллиметровых снарядов.По словам Резникова, выпуск боеприпасов к ним удалось наладить лишь в ноябре.Поэтому приходится полагаться на старые запасы и западные вооружения. По данным The New York Times, к концу осени у ВСУ было примерно 350 гаубиц западного производства. В основном это M777 калибра 155 миллиметров и М119 калибра 105 миллиметров."Контактный зоопарк"Еще для наступления нужны танки. Ожидается, что ВСУ в общей сложности получат около 700 машин от Европы и США. Большую часть техники уже привезли — более трех с половиной сотен Т-72, польские PT-91 и почти три десятка словенских M-55.Новые партии натовских танков уже скромнее:Широкий ассортимент в данном случае — недостаток. "Обслуживать трудно: понадобятся ремонтные подразделения, промежуточные звенья и склады, связанные с ними сложные системы материально-технического обеспечения для машин четырех различных типов", — отмечают эксперты Фонда защиты демократий (FDD) Брэдли Боумен и подполковник Джеймс Хессон.К тому же боеприпасы для Challenger не годятся для "Леопардов" и "Абрамсов". Более того, у Leopard 1 орудие калибра 105 миллиметров, а у Leopard 2 — 120 миллиметров.Запчасти для новых немецких танков делают только в Германии. Также отдельно надо готовить механиков и экипажи.Человеческий факторОбучают и пехоту. Костяком ударной группировки должна стать "Гвардiя наступу" — восемь бригад из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. В их числе те, кого тренировали за границей, — таких порядка 20 тысяч.Большинство проходило ускоренные программы. По данным Financial Times, в Великобритании украинцев натаскивали пять недель. Для британцев аналогичный курс — три с половиной месяца.И далеко не все по возвращении оправдывают ожидания. Например, попавший в плен в декабре военнослужащий ВСУ, тренировавшийся на базе Воркоп в Соединенном Королевстве, сдался через 20 минут своего первого боя. Натовские инструкторы готовили его лишь три недели.Еще один пленный украинский солдат, прошедший такую же программу, пожаловался на нехватку вооружения и боеприпасов: "Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "мотолыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела".Сроки и качество зарубежной подготовки вызывают вопросы. Однако украинские власти намерены компенсировать эти недостатки численностью солдат. Объявленную еще 24 февраля прошлого года всеобщую мобилизацию и военное положение продлевают регулярно.Исход конфликта во многом зависит от предстоящего контрнаступления. Запад нарастил поставки оружия, лишь получив от украинцев твердое обещание перейти в атаку, сообщает Politico со ссылкой на анонимного чиновника. И результаты операции ВСУ напрямую скажутся на дальнейшей поддержке Киева.

