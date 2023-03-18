"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую", — заявил на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин. Американцы фактически гонят ВСУ в наступление. О том, на что способны вооруженные Западом украинские войска, — в материале РИА Новости.
Вперед на восток
В Киеве также говорят, что взятие "фортецi (по-украински — "крепости". — Прим. ред.) Бахмут" не даст российским войскам решающего преимущества.
© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске
Однако Зеленский регулярно проводит заседания ставки, где все в один голос твердят о необходимости продолжения битвы за город.
Западные СМИ не раз указывали, что это вредит предстоящему контрнаступлению: ВСУ теряют в Артемовске наиболее боеспособные части.
"Не думаю, что их операция будет успешной. Да, они могут добиться каких-то локальных побед, но переломить ситуацию не удастся. Тем не менее Киев попытается это сделать, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то достижения", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.
Возможные направления
В Пентагоне же полны оптимизма. Как сообщают американские СМИ, Вашингтон и Киев рассматривают два варианта контрудара.
Первый — форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до Перекопа. Это позволит перерезать сухопутное сообщение с Крымом.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Второй — на восток, в том числе через Артемовск. Если там отбросить российские войска, можно повернуть на юг. Это тоже усложнит логистику для крымской группировки.
Командование ВСУ планирует операцию с конца февраля на американской базе в Висбадене. Помогают высшие чины армии США.
Проблемы окопной войны
При этом за закрытыми дверями Вашингтон настаивает на том, чтобы ВСУ экономили снаряды и вели более прицельный огонь.
С нехваткой боеприпасов, отмечают журналисты, сталкиваются обе стороны конфликта, однако у Украины пока нет способов решить эту проблему. "Ежедневно Россия выстреливает столько снарядов, сколько Европа способна производить за месяц", — цитирует Financial Times одного из европейских дипломатов.
Американцы тоже не выручат: в январе, по данным Business Insider, в США выпускали всего 14 тысяч снарядов в месяц. К весне планировали нарастить до 20 тысяч, к 2025-му — до 90 тысяч.
© Фото : Министерство обороны УкраиныАртиллерия ВСУ
© Фото : Министерство обороны Украины
Артиллерия ВСУ
Но в наступление ВСУ гонят уже сейчас. И возникают сложности: даже только обороняясь, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, армия ежемесячно тратила около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. В шесть-семь раз больше, чем производят США, — притом что киевскому режиму отправляют не все.
"Если бы мы не были ограничены в снарядах, то использовали бы полный боекомплект — 594 тысячи в месяц, — объяснял Резников. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60 процентов от этого — 356 400".
И это лишь один тип снарядов. А нужны разные.
Из чего стреляют
Как заявляют в Госдепартаменте, США уже отправили на Украину:
- более миллиона обычных снарядов калибра 155 миллиметров;
- более шести тысяч высокоточных боеприпасов — такого же калибра;
- 400 тысяч — калибра 105 миллиметров;
- 45 тысяч — калибра 152 миллиметра;
- 20 тысяч — 122-миллиметрового калибра.
Первые три — натовского образца, два последних — для бывших советских пушек. И это еще одна проблема, ведь артиллерийского наследия СССР у Украины гораздо больше: около 750 орудий калибра 152 миллиметра и 350 "стволов" для 122-миллиметровых снарядов.
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой Народной Республике
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой Народной Республике
По словам Резникова, выпуск боеприпасов к ним удалось наладить лишь в ноябре.
Поэтому приходится полагаться на старые запасы и западные вооружения. По данным The New York Times, к концу осени у ВСУ было примерно 350 гаубиц западного производства. В основном это M777 калибра 155 миллиметров и М119 калибра 105 миллиметров.
"Контактный зоопарк"
Еще для наступления нужны танки. Ожидается, что ВСУ в общей сложности получат около 700 машин от Европы и США. Большую часть техники уже привезли — более трех с половиной сотен Т-72, польские PT-91 и почти три десятка словенских M-55.
Новые партии натовских танков уже скромнее:
- 14 Challenger 2 из Великобритании;
- 14 Leopard 2A4 из Польши;
- более сотни Leopard 1A5 из Германии, Дании и Нидерландов;
- восемь Leopard 2A4 из Канады и столько же из Норвегии;
- шесть Leopard 2A4 из Испании;
- 18 Leopard 2A6 из Германии и три — из Португалии;
- десять Strv 122 из Швеции (модернизация лицензированного Leopard 2A5);
- 31 M1 Abrams из США.
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2
Широкий ассортимент в данном случае — недостаток. "Обслуживать трудно: понадобятся ремонтные подразделения, промежуточные звенья и склады, связанные с ними сложные системы материально-технического обеспечения для машин четырех различных типов", — отмечают эксперты Фонда защиты демократий (FDD) Брэдли Боумен и подполковник Джеймс Хессон.
К тому же боеприпасы для Challenger не годятся для "Леопардов" и "Абрамсов". Более того, у Leopard 1 орудие калибра 105 миллиметров, а у Leopard 2 — 120 миллиметров.
Запчасти для новых немецких танков делают только в Германии. Также отдельно надо готовить механиков и экипажи.
Человеческий фактор
Обучают и пехоту. Костяком ударной группировки должна стать "Гвардiя наступу" — восемь бригад из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. В их числе те, кого тренировали за границей, — таких порядка 20 тысяч.
Большинство проходило ускоренные программы. По данным Financial Times, в Великобритании украинцев натаскивали пять недель. Для британцев аналогичный курс — три с половиной месяца.
И далеко не все по возвращении оправдывают ожидания. Например, попавший в плен в декабре военнослужащий ВСУ, тренировавшийся на базе Воркоп в Соединенном Королевстве, сдался через 20 минут своего первого боя. Натовские инструкторы готовили его лишь три недели.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске
Еще один пленный украинский солдат, прошедший такую же программу, пожаловался на нехватку вооружения и боеприпасов: "Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "мотолыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела".
Сроки и качество зарубежной подготовки вызывают вопросы. Однако украинские власти намерены компенсировать эти недостатки численностью солдат. Объявленную еще 24 февраля прошлого года всеобщую мобилизацию и военное положение продлевают регулярно.
Исход конфликта во многом зависит от предстоящего контрнаступления. Запад нарастил поставки оружия, лишь получив от украинцев твердое обещание перейти в атаку, сообщает Politico со ссылкой на анонимного чиновника. И результаты операции ВСУ напрямую скажутся на дальнейшей поддержке Киева.