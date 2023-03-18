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"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 18.03.2023 (обновлено: 08:11 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению
"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению - РИА Новости, 18.03.2023
"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению
"У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую", — заявил на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин. Американцы фактически гонят ВСУ в наступление. О том, на... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T08:00
2023-03-18T08:11
специальная военная операция на украине
сша
украина
германия
ллойд остин
алексей резников
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую", — заявил на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин. Американцы фактически гонят ВСУ в наступление. О том, на что способны вооруженные Западом украинские войска, — в материале РИА Новости.Вперед на восток"Мы должны выполнить взятые на себя обязательства быстро и в полном объеме, — приводит слова министра обороны США журнал Politico. — Речь в том числе о доставке нашей бронетехники на поле боя и скорейшем обучении украинских солдат и ремонтников".На Западе ждут от Украины "решительных действий". И практически открыто требуют оставить Артемовск: тот же Остин неоднократно подчеркивал, что этот город имеет скорее символическое значение, нежели стратегическое.В Киеве также говорят, что взятие "фортецi (по-украински — "крепости". — Прим. ред.) Бахмут" не даст российским войскам решающего преимущества.Однако Зеленский регулярно проводит заседания ставки, где все в один голос твердят о необходимости продолжения битвы за город.Западные СМИ не раз указывали, что это вредит предстоящему контрнаступлению: ВСУ теряют в Артемовске наиболее боеспособные части."Не думаю, что их операция будет успешной. Да, они могут добиться каких-то локальных побед, но переломить ситуацию не удастся. Тем не менее Киев попытается это сделать, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то достижения", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Возможные направленияВ Пентагоне же полны оптимизма. Как сообщают американские СМИ, Вашингтон и Киев рассматривают два варианта контрудара.Первый — форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до Перекопа. Это позволит перерезать сухопутное сообщение с Крымом.Второй — на восток, в том числе через Артемовск. Если там отбросить российские войска, можно повернуть на юг. Это тоже усложнит логистику для крымской группировки.Командование ВСУ планирует операцию с конца февраля на американской базе в Висбадене. Помогают высшие чины армии США.Проблемы окопной войныПри этом за закрытыми дверями Вашингтон настаивает на том, чтобы ВСУ экономили снаряды и вели более прицельный огонь.С нехваткой боеприпасов, отмечают журналисты, сталкиваются обе стороны конфликта, однако у Украины пока нет способов решить эту проблему. "Ежедневно Россия выстреливает столько снарядов, сколько Европа способна производить за месяц", — цитирует Financial Times одного из европейских дипломатов.Американцы тоже не выручат: в январе, по данным Business Insider, в США выпускали всего 14 тысяч снарядов в месяц. К весне планировали нарастить до 20 тысяч, к 2025-му — до 90 тысяч.Но в наступление ВСУ гонят уже сейчас. И возникают сложности: даже только обороняясь, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, армия ежемесячно тратила около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. В шесть-семь раз больше, чем производят США, — притом что киевскому режиму отправляют не все."Если бы мы не были ограничены в снарядах, то использовали бы полный боекомплект — 594 тысячи в месяц, — объяснял Резников. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60 процентов от этого — 356 400".И это лишь один тип снарядов. А нужны разные.Из чего стреляютКак заявляют в Госдепартаменте, США уже отправили на Украину:Первые три — натовского образца, два последних — для бывших советских пушек. И это еще одна проблема, ведь артиллерийского наследия СССР у Украины гораздо больше: около 750 орудий калибра 152 миллиметра и 350 "стволов" для 122-миллиметровых снарядов.По словам Резникова, выпуск боеприпасов к ним удалось наладить лишь в ноябре.Поэтому приходится полагаться на старые запасы и западные вооружения. По данным The New York Times, к концу осени у ВСУ было примерно 350 гаубиц западного производства. В основном это M777 калибра 155 миллиметров и М119 калибра 105 миллиметров."Контактный зоопарк"Еще для наступления нужны танки. Ожидается, что ВСУ в общей сложности получат около 700 машин от Европы и США. Большую часть техники уже привезли — более трех с половиной сотен Т-72, польские PT-91 и почти три десятка словенских M-55.Новые партии натовских танков уже скромнее:Широкий ассортимент в данном случае — недостаток. "Обслуживать трудно: понадобятся ремонтные подразделения, промежуточные звенья и склады, связанные с ними сложные системы материально-технического обеспечения для машин четырех различных типов", — отмечают эксперты Фонда защиты демократий (FDD) Брэдли Боумен и подполковник Джеймс Хессон.К тому же боеприпасы для Challenger не годятся для "Леопардов" и "Абрамсов". Более того, у Leopard 1 орудие калибра 105 миллиметров, а у Leopard 2 — 120 миллиметров.Запчасти для новых немецких танков делают только в Германии. Также отдельно надо готовить механиков и экипажи.Человеческий факторОбучают и пехоту. Костяком ударной группировки должна стать "Гвардiя наступу" — восемь бригад из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. В их числе те, кого тренировали за границей, — таких порядка 20 тысяч.Большинство проходило ускоренные программы. По данным Financial Times, в Великобритании украинцев натаскивали пять недель. Для британцев аналогичный курс — три с половиной месяца.И далеко не все по возвращении оправдывают ожидания. Например, попавший в плен в декабре военнослужащий ВСУ, тренировавшийся на базе Воркоп в Соединенном Королевстве, сдался через 20 минут своего первого боя. Натовские инструкторы готовили его лишь три недели.Еще один пленный украинский солдат, прошедший такую же программу, пожаловался на нехватку вооружения и боеприпасов: "Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "мотолыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела".Сроки и качество зарубежной подготовки вызывают вопросы. Однако украинские власти намерены компенсировать эти недостатки численностью солдат. Объявленную еще 24 февраля прошлого года всеобщую мобилизацию и военное положение продлевают регулярно.Исход конфликта во многом зависит от предстоящего контрнаступления. Запад нарастил поставки оружия, лишь получив от украинцев твердое обещание перейти в атаку, сообщает Politico со ссылкой на анонимного чиновника. И результаты операции ВСУ напрямую скажутся на дальнейшей поддержке Киева.
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сша, украина, германия, ллойд остин, алексей резников, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Германия, Ллойд Остин, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Россия

"Одна деталь изменит все". Что может помешать украинскому контрнаступлению

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева нет времени, чтобы тратить его впустую", — заявил на этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин. Американцы фактически гонят ВСУ в наступление. О том, на что способны вооруженные Западом украинские войска, — в материале РИА Новости.

Вперед на восток

"Мы должны выполнить взятые на себя обязательства быстро и в полном объеме, — приводит слова министра обороны США журнал Politico. — Речь в том числе о доставке нашей бронетехники на поле боя и скорейшем обучении украинских солдат и ремонтников".
На Западе ждут от Украины "решительных действий". И практически открыто требуют оставить Артемовск: тот же Остин неоднократно подчеркивал, что этот город имеет скорее символическое значение, нежели стратегическое.
В Киеве также говорят, что взятие "фортецi (по-украински — "крепости". — Прим. ред.) Бахмут" не даст российским войскам решающего преимущества.
© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты в Артемовске
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты в Артемовске
Однако Зеленский регулярно проводит заседания ставки, где все в один голос твердят о необходимости продолжения битвы за город.
Западные СМИ не раз указывали, что это вредит предстоящему контрнаступлению: ВСУ теряют в Артемовске наиболее боеспособные части.
"Не думаю, что их операция будет успешной. Да, они могут добиться каких-то локальных побед, но переломить ситуацию не удастся. Тем не менее Киев попытается это сделать, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то достижения", — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.

Возможные направления

В Пентагоне же полны оптимизма. Как сообщают американские СМИ, Вашингтон и Киев рассматривают два варианта контрудара.
Первый — форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до Перекопа. Это позволит перерезать сухопутное сообщение с Крымом.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Второй — на восток, в том числе через Артемовск. Если там отбросить российские войска, можно повернуть на юг. Это тоже усложнит логистику для крымской группировки.
Командование ВСУ планирует операцию с конца февраля на американской базе в Висбадене. Помогают высшие чины армии США.

Проблемы окопной войны

При этом за закрытыми дверями Вашингтон настаивает на том, чтобы ВСУ экономили снаряды и вели более прицельный огонь.
С нехваткой боеприпасов, отмечают журналисты, сталкиваются обе стороны конфликта, однако у Украины пока нет способов решить эту проблему. "Ежедневно Россия выстреливает столько снарядов, сколько Европа способна производить за месяц", — цитирует Financial Times одного из европейских дипломатов.
Американцы тоже не выручат: в январе, по данным Business Insider, в США выпускали всего 14 тысяч снарядов в месяц. К весне планировали нарастить до 20 тысяч, к 2025-му — до 90 тысяч.
© Фото : Министерство обороны УкраиныАртиллерия ВСУ
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Министерство обороны Украины
Артиллерия ВСУ
Но в наступление ВСУ гонят уже сейчас. И возникают сложности: даже только обороняясь, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, армия ежемесячно тратила около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. В шесть-семь раз больше, чем производят США, — притом что киевскому режиму отправляют не все.
"Если бы мы не были ограничены в снарядах, то использовали бы полный боекомплект — 594 тысячи в месяц, — объяснял Резников. — По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач нужно как минимум 60 процентов от этого — 356 400".
И это лишь один тип снарядов. А нужны разные.

Из чего стреляют

Как заявляют в Госдепартаменте, США уже отправили на Украину:
  • более миллиона обычных снарядов калибра 155 миллиметров;
  • более шести тысяч высокоточных боеприпасов — такого же калибра;
  • 400 тысяч — калибра 105 миллиметров;
  • 45 тысяч — калибра 152 миллиметра;
  • 20 тысяч — 122-миллиметрового калибра.
Первые три — натовского образца, два последних — для бывших советских пушек. И это еще одна проблема, ведь артиллерийского наследия СССР у Украины гораздо больше: около 750 орудий калибра 152 миллиметра и 350 "стволов" для 122-миллиметровых снарядов.
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой Народной Республике
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой Народной Республике
По словам Резникова, выпуск боеприпасов к ним удалось наладить лишь в ноябре.
Поэтому приходится полагаться на старые запасы и западные вооружения. По данным The New York Times, к концу осени у ВСУ было примерно 350 гаубиц западного производства. В основном это M777 калибра 155 миллиметров и М119 калибра 105 миллиметров.

"Контактный зоопарк"

Еще для наступления нужны танки. Ожидается, что ВСУ в общей сложности получат около 700 машин от Европы и США. Большую часть техники уже привезли — более трех с половиной сотен Т-72, польские PT-91 и почти три десятка словенских M-55.
Новые партии натовских танков уже скромнее:
© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2
Широкий ассортимент в данном случае — недостаток. "Обслуживать трудно: понадобятся ремонтные подразделения, промежуточные звенья и склады, связанные с ними сложные системы материально-технического обеспечения для машин четырех различных типов", — отмечают эксперты Фонда защиты демократий (FDD) Брэдли Боумен и подполковник Джеймс Хессон.
К тому же боеприпасы для Challenger не годятся для "Леопардов" и "Абрамсов". Более того, у Leopard 1 орудие калибра 105 миллиметров, а у Leopard 2 — 120 миллиметров.
Запчасти для новых немецких танков делают только в Германии. Также отдельно надо готовить механиков и экипажи.

Человеческий фактор

Обучают и пехоту. Костяком ударной группировки должна стать "Гвардiя наступу" — восемь бригад из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. В их числе те, кого тренировали за границей, — таких порядка 20 тысяч.
Большинство проходило ускоренные программы. По данным Financial Times, в Великобритании украинцев натаскивали пять недель. Для британцев аналогичный курс — три с половиной месяца.
И далеко не все по возвращении оправдывают ожидания. Например, попавший в плен в декабре военнослужащий ВСУ, тренировавшийся на базе Воркоп в Соединенном Королевстве, сдался через 20 минут своего первого боя. Натовские инструкторы готовили его лишь три недели.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске
Еще один пленный украинский солдат, прошедший такую же программу, пожаловался на нехватку вооружения и боеприпасов: "Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "мотолыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела".
Сроки и качество зарубежной подготовки вызывают вопросы. Однако украинские власти намерены компенсировать эти недостатки численностью солдат. Объявленную еще 24 февраля прошлого года всеобщую мобилизацию и военное положение продлевают регулярно.
Исход конфликта во многом зависит от предстоящего контрнаступления. Запад нарастил поставки оружия, лишь получив от украинцев твердое обещание перейти в атаку, сообщает Politico со ссылкой на анонимного чиновника. И результаты операции ВСУ напрямую скажутся на дальнейшей поддержке Киева.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине
13 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаГерманияЛлойд ОстинАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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