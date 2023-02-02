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Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя - РИА Новости, 02.02.2023
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Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя - РИА Новости, 02.02.2023
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя
Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T04:40
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специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко."Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами. В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий", — сказал пленный.Коваленко уточнил, что его призвали по повестке из военкомата, 22 июня он попал в 199-й учебный центр украинских войск в Житомире, а спустя неделю после пребывания там его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.После завершения курса группа украинских военных, в которой находился Коваленко, вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, добавил собеседник агентства.Как писала газета Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году.Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Киеву, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров за рубежом подтверждает факт прямого участия США и НАТО в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230202/vsu-1849227609.html
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Украинский солдат о сдаче в плен через 20 минут боя в ДНР
Украинский солдат, прошедший подготовку на базе Воркоп в Британии, рассказал РИА Новости, как вместе с сослуживцами сдался в плен после 20 минут первого боя в ДНР.
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безопасность, великобритания, украина, святогорск, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Великобритания, Украина, Святогорск, НАТО
04:40 02.02.2023 (обновлено: 13:50 02.02.2023)
 
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя

Пленный Коваленко: обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 фев — РИА Новости. Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил РИА Новости участник этих событий, попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
"Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами. В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий", — сказал пленный.
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Коваленко уточнил, что его призвали по повестке из военкомата, 22 июня он попал в 199-й учебный центр украинских войск в Житомире, а спустя неделю после пребывания там его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.
После завершения курса группа украинских военных, в которой находился Коваленко, вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, добавил собеседник агентства.

"После этого мы ездили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье. <…> Затем поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение четырех дней, и после этого выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались", — заключил Коваленко.

Как писала газета Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, Великобритания уже обучила десять тысяч украинских военных и намерена обучить еще 40 тысяч в этом году.
Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Киеву, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров за рубежом подтверждает факт прямого участия США и НАТО в конфликте на Украине.
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