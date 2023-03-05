https://ria.ru/20230305/voennoplennyy-1855914002.html

Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам

Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам - РИА Новости, 05.03.2023

Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам

Попавший в плен украинский солдат, прошедший обучение в Великобритании, в беседе с РИА Новости пожаловался на наплевательское отношение командования и нехватку... РИА Новости, 05.03.2023

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар — РИА Новости. Попавший в плен украинский солдат, прошедший обучение в Великобритании, в беседе с РИА Новости пожаловался на наплевательское отношение командования и нехватку вооружения."В Англии мы проходили 21 день обучения: медицина, инженерка, бои в городе, штурмы, бои в лесу. <…> Вернулись мы в Житомир. <…> Нам сказали, что приедут "покупатели" с бригад, сегодня приедет 25-я бригада, завтра — 80-я бригада. Нас было 162 человека, практически все мы пошли в 25-ю бригаду. <…> Я записался гранатометчиком с товарищем. Учили нас приблизительно полтора месяца", — сказал пленный по имени Евгений Крикливый. После этого, по его словам, группу вывезли в село в Житомирской области, где поселили в доме, не поставив никаких задач. Наконец, добавил он, группе сообщили, что она отправится в зону боевых действий, но не уточнили, куда именно. "Завезли нас в сектор, сказали окопаться. Мы взяли окопались, но нам сказали, что мы здесь не остаемся, идем на ту точку, которая стоит у нас по плану. Ночью передвигались, сбросили на одном из холмов половину боекомплекта, потому что там работал пулеметчик и нам надо было поле перебегать, и сказали облегчить как можно свои портфели. Мы перебежали этого пулеметчика и забежали в посадку, там заночевали", — рассказал пленный. Затем они вернулись в точку высадки, продолжил собеседник агентства."Нас обстреливали, танки работали по нам, в основном минометка работала. <…> Нашего ротного и замротного на второй день затрехсотили, мы остались без командования", — уточнил боец. На 16-й день пребывания на передовой группу на полтора дня вывезли в село Терны, чтобы помыться, переодеться и просушить вещи. Затем они снова вернулись на позиции. По словам Крикливого, новый командир роты с позывным Апостол просил солдат "потерпеть еще немного", но личный состав каждый день нес потери из-за ранений. Командир обещал перевести их на другую позицию и приказал вынести на командно-наблюдательный пункт роты большую часть боекомплекта. Но решения о переводе так и не поступило. Он отметил, что из военной техники на батальон у них был лишь один транспортер-тягач МТ-ЛБ. "Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела", — заключил украинский солдат.Солдаты ВСУ проходят подготовку на базе Воркоп в Великобритании. По информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских военных, а в этом планируется обучить еще 40 тысяч.

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html

https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855891376.html

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Украинский солдат рассказал, почему сдался в плен российским военным Киев отправляет военных на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Великобритании, рассказал сдавшийся в плен солдат ВСУ в беседе с РИА Новости. 2023-03-05T03:10 true PT2M33S

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