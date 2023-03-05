https://ria.ru/20230305/voennoplennyy-1855914002.html
Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам
Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам - РИА Новости, 05.03.2023
Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам
Попавший в плен украинский солдат, прошедший обучение в Великобритании, в беседе с РИА Новости пожаловался на наплевательское отношение командования и нехватку... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T03:10
2023-03-05T03:10
2023-03-05T10:07
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житомир
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ксп
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар — РИА Новости. Попавший в плен украинский солдат, прошедший обучение в Великобритании, в беседе с РИА Новости пожаловался на наплевательское отношение командования и нехватку вооружения."В Англии мы проходили 21 день обучения: медицина, инженерка, бои в городе, штурмы, бои в лесу. <…> Вернулись мы в Житомир. <…> Нам сказали, что приедут "покупатели" с бригад, сегодня приедет 25-я бригада, завтра — 80-я бригада. Нас было 162 человека, практически все мы пошли в 25-ю бригаду. <…> Я записался гранатометчиком с товарищем. Учили нас приблизительно полтора месяца", — сказал пленный по имени Евгений Крикливый. После этого, по его словам, группу вывезли в село в Житомирской области, где поселили в доме, не поставив никаких задач. Наконец, добавил он, группе сообщили, что она отправится в зону боевых действий, но не уточнили, куда именно. "Завезли нас в сектор, сказали окопаться. Мы взяли окопались, но нам сказали, что мы здесь не остаемся, идем на ту точку, которая стоит у нас по плану. Ночью передвигались, сбросили на одном из холмов половину боекомплекта, потому что там работал пулеметчик и нам надо было поле перебегать, и сказали облегчить как можно свои портфели. Мы перебежали этого пулеметчика и забежали в посадку, там заночевали", — рассказал пленный. Затем они вернулись в точку высадки, продолжил собеседник агентства."Нас обстреливали, танки работали по нам, в основном минометка работала. <…> Нашего ротного и замротного на второй день затрехсотили, мы остались без командования", — уточнил боец. На 16-й день пребывания на передовой группу на полтора дня вывезли в село Терны, чтобы помыться, переодеться и просушить вещи. Затем они снова вернулись на позиции. По словам Крикливого, новый командир роты с позывным Апостол просил солдат "потерпеть еще немного", но личный состав каждый день нес потери из-за ранений. Командир обещал перевести их на другую позицию и приказал вынести на командно-наблюдательный пункт роты большую часть боекомплекта. Но решения о переводе так и не поступило. Он отметил, что из военной техники на батальон у них был лишь один транспортер-тягач МТ-ЛБ. "Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела", — заключил украинский солдат.Солдаты ВСУ проходят подготовку на базе Воркоп в Великобритании. По информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских военных, а в этом планируется обучить еще 40 тысяч.
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html
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Украинский солдат рассказал, почему сдался в плен российским военным
Киев отправляет военных на фронт без достаточного количества оружия после обучения в Великобритании, рассказал сдавшийся в плен солдат ВСУ в беседе с РИА Новости.
2023-03-05T03:10
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в мире, великобритания, житомир, англия, ксп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Житомир, Англия, КСП
Украинский военнопленный рассказал о "наплевательском отношении" к солдатам
Украинский военнопленный Крикливый заявил о нехватке вооружения после обучения в Британии
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 мар — РИА Новости. Попавший в плен украинский солдат, прошедший обучение в Великобритании, в беседе с РИА Новости пожаловался на наплевательское отношение командования и нехватку вооружения.
"В Англии
мы проходили 21 день обучения: медицина, инженерка, бои в городе, штурмы, бои в лесу. <…> Вернулись мы в Житомир. <…> Нам сказали, что приедут "покупатели" с бригад, сегодня приедет 25-я бригада, завтра — 80-я бригада. Нас было 162 человека, практически все мы пошли в 25-ю бригаду. <…> Я записался гранатометчиком с товарищем. Учили нас приблизительно полтора месяца", — сказал пленный по имени Евгений Крикливый.
После этого, по его словам, группу вывезли в село в Житомирской области
, где поселили в доме, не поставив никаких задач.
«
"Там мы вообще не понимали, зачем мы там были. <…> Хата у нас была, вахту мы несли, как будто в какую-то игрушку играли. Там у нас был свой повар, подвозили провизию. Мы там просидели также около полутора месяцев", — сказал Крикливый.
Наконец, добавил он, группе сообщили, что она отправится в зону боевых действий, но не уточнили, куда именно.
"Завезли нас в сектор, сказали окопаться. Мы взяли окопались, но нам сказали, что мы здесь не остаемся, идем на ту точку, которая стоит у нас по плану. Ночью передвигались, сбросили на одном из холмов половину боекомплекта, потому что там работал пулеметчик и нам надо было поле перебегать, и сказали облегчить как можно свои портфели. Мы перебежали этого пулеметчика и забежали в посадку, там заночевали", — рассказал пленный.
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске
Затем они вернулись в точку высадки, продолжил собеседник агентства.
"Нас обстреливали, танки работали по нам, в основном минометка работала. <…> Нашего ротного и замротного на второй день затрехсотили, мы остались без командования", — уточнил боец.
На 16-й день пребывания на передовой группу на полтора дня вывезли в село Терны, чтобы помыться, переодеться и просушить вещи. Затем они снова вернулись на позиции.
По словам Крикливого, новый командир роты с позывным Апостол просил солдат "потерпеть еще немного", но личный состав каждый день нес потери из-за ранений. Командир обещал перевести их на другую позицию и приказал вынести на командно-наблюдательный пункт роты большую часть боекомплекта. Но решения о переводе так и не поступило.
«
"Апостол не мог нам конкретно рассказать, что мы здесь делаем, для чего мы здесь. Мы три раза собирались просто уходить с позиций. <…> Первого декабря мы еще раз сходили на КСП роты, спросили, когда вы нас отсюда выведете, он точного ответа не дал — сказал, в 20-х числах декабря. Мы вернулись с провизией, и около половины четвертого нас стали обстреливать ваши ребята, мы немного с ним сцепились. <…> Восемь человек в первом блиндаже они положили, нас осталось пять человек во втором. Мы подняли руки, сняли броники и каски и сдались ребятам", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из военной техники на батальон у них был лишь один транспортер-тягач МТ-ЛБ.
"Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга", и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела", — заключил украинский солдат.
Солдаты ВСУ проходят подготовку на базе Воркоп в Великобритании. По информации британских СМИ, в прошлом году там обучили десять тысяч украинских военных, а в этом планируется обучить еще 40 тысяч.
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