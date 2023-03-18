https://ria.ru/20230318/china-1858754052.html

Китайские СМИ отметили значимость дружбы между Москвой и Пекином

Китайские СМИ отметили значимость дружбы между Москвой и Пекином - РИА Новости, 18.03.2023

Китайские СМИ отметили значимость дружбы между Москвой и Пекином

Значимость дружбы между Китаем и Россией в нынешней сложной и неспокойной международной обстановке становится еще более заметной, у двух стран есть еще больше... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T08:31

2023-03-18T08:31

2023-03-18T08:31

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Значимость дружбы между Китаем и Россией в нынешней сложной и неспокойной международной обстановке становится еще более заметной, у двух стран есть еще больше возможностей для углубления сотрудничества, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Газета отмечает, что Си Цзиньпин, как и после избрания на пост председателя КНР в 2013 году, выбрал Россию местом своего первого государственного визита. "Визит в Россию еще больше укрепит стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Пекином и Москвой, что принесет пользу не только двум странам и их народам, но и привнесет больше уверенности международному сообществу в условиях многочисленных рисков. Это будет визит мира, дружбы и сотрудничества", - указали авторы статьи. Отмечается, что на фоне эскалации украинского кризиса и усиления геополитической напряженности во всем мире визит привлек особое внимание международного сообщества. Подчеркивается, что особое внимание в ходе этого визита будет уделяется дальнейшему продвижению постоянного развития двусторонних отношений на высоком уровне. "Другими словами, с украинским кризисом или без него лидеры Китая и России будут поддерживать нормальные обмены и взаимодействие. По сути, это связано с тем, что две страны создали прочную политическую, экономическую и культурную основу, а укрепление и углубление китайско-российских отношений отвечает основным интересам двух народов", - добавили в газете. В то же время, указали авторы статьи, "Китай и Россия поддерживают многополярность и демократизацию международных отношений, что также является стремлением, разделяемым международным сообществом". "В нынешней сложной и неспокойной международной обстановке у Китая и России есть еще больше возможностей для углубления сотрудничества, а значимость дружбы между Китаем и Россией становится еще более заметной. Сильная взаимодополняемость экономических структур двух стран создает огромный потенциал для сотрудничества в области энергетики, промышленности, технологий и кадровых ресурсов", - добавили в газете. Вместе с тем указано, что стратегическое сотрудничество двух стран продолжает расширяться, создавая модель нового типа отношений крупных стран. Также отмечается, что в последние годы, когда речь идет о китайско-российских отношениях, обычно используется выражение: неприсоединение к блокам, отказ от конфронтации и отказ от нацеливания на третьи стороны, теперь же добавилась еще и фраза о том, что отношения двух стран не терпят внешнего вмешательства или принуждения третьих сторон. "Новый тип отношений между крупными странами, развивающийся между Китаем и Россией, просветил мир, резко контрастируя с поведением некоторых стран, увлеченных созданием различных "узких кругов", формированием клик и ведением блоковой политики. Во-первых, интересы крупных стран не обязательно должны сводиться к "игре с нулевой суммой", пока они придерживаются принципа взаимного уважения и взаимной выгоды и проявляют дружескую искренность, крупные страны могут реализовать свои общие интересы", - подчеркнули в газете. Помимо этого, указано, что координация и доброжелательное взаимодействие между крупными странами очень полезны для регионального и глобального мира и стабильности, "мир может стать лучше только тогда, когда улучшатся отношения между крупными странами". "Китайско-российские отношения выдержали испытание международной нестабильностью, оставались спокойными и здравыми, всегда последовательно развивались в направлении, выгодном народам обеих стран и всего мира. Эти отношения выдержали испытание временем и напишут весомую главу нового типа отношений между крупными державами, основанных на честности и прозрачности", - подчеркнули в Global Times.

https://ria.ru/20230317/vizit-1858536355.html

https://ria.ru/20230317/stati-1858613931.html

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857190546.html

https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, си цзиньпин