https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html

За скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема

За скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема - РИА Новости, 17.03.2023

За скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема

Оперативное вмешательство государственных органов в конфликтную ситуацию вокруг Wildberries начало давать свои результаты: маркетплейс отменил свыше десяти... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:00

2023-03-17T11:18

аналитика

россия

технологии

wildberries

генеральная прокуратура рф

законодательство

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Оперативное вмешательство государственных органов в конфликтную ситуацию вокруг Wildberries начало давать свои результаты: маркетплейс отменил свыше десяти тысяч начисленных штрафов и обещает обновить систему обратной связи с партнерами.Но возникший скандал высветил куда более масштабную и давно назревшую на фоне активно растущих "нетрадиционных" сфер бизнеса проблему — устаревшее трудовое законодательство, в связи с чем миллионы людей находятся в серой зоне. С одной стороны, они работают в рамках закона, не только зарабатывая себе на жизнь, но и обеспечивая грандиозный успех торговых онлайн-площадок и сервисных агрегаторов. А с другой, эти люди не могут эффективно защитить свои права.На этот раз причиной конфликта стала обновленная оферта Wildberries с работниками и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чьи условия — в том числе в сфере наложения штрафных санкций — ужесточились. Новшество вызвало резкую реакцию среди ряда партнеров Wildberries, которые самоорганизовались и объявили забастовку.В связи с масштабом скандала к ситуации подключилась прокуратура, инициировавшая проверку, в рамках которой "будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций". Проверка будет проводиться под контролем Генпрокуратуры России. Одновременно с этим в ситуации начали срочно разбираться Минтруд и Минпромторг.Первые результаты их работы уже можно наблюдать.На самом деле проблемы и трения между партнерами Wildberries и головной компанией — отнюдь не новое явление.Желание владельцев бизнеса снизить издержки и увеличить прибыль совершенно понятно. Однако, помимо естественного стремления предпринимателей заработать как можно больше, необходимо учитывать тот факт, что в новой — платформенной — экономике трудятся миллионы, десятки миллионов человек, интересы и права которых должны быть надежно защищены.По словам министра труда Антона Котякова, согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там "традиционные трудовые отношения". Поэтому они "должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства". При этом эксперты по трудовому праву отмечают, что Wildberries, Ozon, экосистемы "Яндекса", "Сбера" и так далее по факту практикуют самозанятость и платформенную занятость, включающие работу как по трудовому договору, так и по договорам гражданско-правового характера, а также иным соглашениям, что делает ситуацию непрозрачной и оставляет поле для постоянных конфликтов.Пример тому — волна забастовок водителей "Яндекс.Такси" ("Яндекс.Go"), которая прокатилась по многим городам России в декабре 2021 года. Как и в случае с Wildberries, водители жаловались на все более ухудшающиеся условия труда и ужесточающиеся системы штрафов, а главное — на правовую неопределенность, незащищенность и непрозрачность отношений с головной компанией.Очевидно, что для недопущения ситуаций, подобных забастовкам работников Wildberries и "Яндекс", необходимо четкое законодательное регулирование деятельности компаний со стороны государства с акцентом на повышение социальных и трудовых гарантий, что возможно только через корректировки существующего законодательства под новую реальность.В среду в Госдуме прошли первое чтение давно ожидаемые поправки в закон "О занятости населения", направленные на профилактику безработицы, поддержку самозанятых, индивидуальных предпринимателей, молодежи и инвалидов. Предполагается, что впервые в российском законодательстве будут закреплены такие категории, как самозанятые и платформенно занятые (например, курьеры и таксисты). Ко второму чтению планируется также подготовить законопроект, который будет регулировать самозанятость и платформенную занятость.Принятие соответствующих законов — давно назревший и даже перезревший шаг, от которого зависит благополучие и социальная защищенность десятков миллионов российских граждан, которые своим трудом строят не только богатство отдельных талантливых предпринимателей, но и новую экономику страны.В тот же день, 15 марта, на коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин отметил, что "надежная защита прав и свобод наших граждан, укрепление законности и правопорядка — это принципиальные, базовые условия развития России как правового суверенного государства", и призвал незамедлительно реагировать на нарушения трудовых и социальных прав граждан.Хочется верить, что призывы президента России будут услышаны всеми.

https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html

https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html

https://ria.ru/20230217/wildberries-1852438148.html

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аналитика, россия, технологии, wildberries, генеральная прокуратура рф, законодательство