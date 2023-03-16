https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html

Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов

Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов - РИА Новости, 17.03.2023

Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов

Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-16T12:45

2023-03-16T12:45

2023-03-17T00:41

wildberries

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, сообщили РИА Новости в компании.В компании также сообщили, что онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов."В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям", — добавили в маркетплейсе.При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов."С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — заключили в Wildberries.Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.Также в ситуации разбирается Минтруд.

https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858249411.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

wildberries, экономика, россия