https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов - РИА Новости, 17.03.2023
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-16T12:45
2023-03-16T12:45
2023-03-17T00:41
wildberries
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, сообщили РИА Новости в компании.В компании также сообщили, что онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов."В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям", — добавили в маркетплейсе.При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов."С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — заключили в Wildberries.Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.Также в ситуации разбирается Минтруд.
https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858249411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, экономика, россия
Wildberries, Экономика, Россия
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов
Wildberries приостановил списания с партнерских пунктов выдачи из-за подмены товаров
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Ежедневно компания рассматривает порядка трех тысяч тикетов по проблемным ситуациям", — рассказали в организации.
В компании также сообщили, что онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов.
"В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям", — добавили в маркетплейсе.
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При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов.
"С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — заключили в Wildberries.
Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве
из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.
Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области
"проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
Также в ситуации разбирается Минтруд.
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries