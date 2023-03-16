Рейтинг@Mail.ru
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 16.03.2023 (обновлено: 00:41 17.03.2023)
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов - РИА Новости, 17.03.2023
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-16T12:45
2023-03-17T00:41
wildberries
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857994628_0:95:2986:1775_1920x0_80_0_0_234ccf8dd87e991dc19163e232fee713.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, сообщили РИА Новости в компании.В компании также сообщили, что онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов."В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям", — добавили в маркетплейсе.При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов."С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — заключили в Wildberries.Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.Также в ситуации разбирается Минтруд.
https://ria.ru/20230315/ozon-1858039478.html
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858249411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857994628_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_c4d0686b3a84041d9595bcbb13023439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, экономика, россия
Wildberries, Экономика, Россия
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов

Wildberries приостановил списания с партнерских пунктов выдачи из-за подмены товаров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Ежедневно компания рассматривает порядка трех тысяч тикетов по проблемным ситуациям", — рассказали в организации.
В компании также сообщили, что онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов.
"В ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки тикетов по проблемным ситуациям", — добавили в маркетплейсе.
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Ozon создал крупнейший логистический комплекс в Казахстане
15 марта, 14:38
При этом в Wildberries назвали проблему подмены товаров крайне чувствительной для продавцов.
"С одной стороны, мы уже несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — заключили в Wildberries.
Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.
Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
Также в ситуации разбирается Минтруд.
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
Вчера, 11:54
 
WildberriesЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала