https://ria.ru/20230316/wildberries-1858249411.html
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:54
2023-03-16T11:54
2023-03-16T17:45
wildberries
общество
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам.Он отметил, что, согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там" традиционные трудовые отношения". "Поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства", — добавил Котяков.Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html
https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, общество, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Wildberries, Общество, Антон Котяков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
Министр труда Котяков сообщил, что Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам.
«
"Сейчас к Wildberries приковано много внимания и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга", — сказал Котяков в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что, согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там" традиционные трудовые отношения".
"Поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства", — добавил Котяков.
Пункты выдачи заказов Wildberries в Москве продолжают работу
Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве
из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.
Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области
"проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
В Госдуме подготовят поправки, чтобы избежать ситуаций как в Wildberries