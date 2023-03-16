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Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023
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11:54 16.03.2023 (обновлено: 17:45 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858249411.html
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries
Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:54
2023-03-16T17:45
wildberries
общество
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам.Он отметил, что, согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там" традиционные трудовые отношения". "Поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства", — добавил Котяков.Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html
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wildberries, общество, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Wildberries, Общество, Антон Котяков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Министр труда Котяков сообщил, что Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта выдачи заказов Wildberries
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам.
«

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга", — сказал Котяков в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что, согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там" традиционные трудовые отношения".
"Поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства", — добавил Котяков.
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Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.
Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.
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WildberriesОбществоАнтон КотяковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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