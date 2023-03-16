https://ria.ru/20230316/wildberries-1858249411.html

Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023

Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:54

2023-03-16T11:54

2023-03-16T17:45

wildberries

общество

антон котяков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852586416_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4b01b5728b842b2a06eaea79eabbd32d.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, заявил министр труда Антон Котяков журналистам.Он отметил, что, согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там" традиционные трудовые отношения". "Поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства", — добавил Котяков.Во вторник владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100-процентным штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи закроют в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о "забастовках" и закрытии ПВЗ не соответствует действительности.Затем в Wildberries заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, "которые выбирают нецивилизованные формы диалога". В итоге несколько ПВЗ закрыли в целях безопасности, из них вывозят товары.Пресс-служба Генеральной прокуратуры накануне сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries" из-за размещенных в СМИ сведений.

https://ria.ru/20230315/wildberries-1857966814.html

https://ria.ru/20230315/wildberries-1858033546.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

wildberries, общество, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд)