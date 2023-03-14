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Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха - РИА Новости, 14.03.2023
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14:57 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха - РИА Новости, 14.03.2023
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:57
2023-03-14T14:57
в мире
нагорный карабах
армения
россия
совет федерации рф
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия. В ходе пресс-конференции во вторник армянский премьер заявил, что подписал трехстороннее заявление, так как понял, что в сложившейся тогда ситуации Армения не могла быть полноценным гарантом безопасности Нагорного Карабаха и было необходимо создать систему гарантий. "Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета Федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах…Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация", - заявил Пашинян. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, нагорный карабах, армения, россия, совет федерации рф, никол пашинян
В мире, Нагорный Карабах, Армения, Россия, Совет Федерации РФ, Никол Пашинян
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

Премьер Армении Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия.
В ходе пресс-конференции во вторник армянский премьер заявил, что подписал трехстороннее заявление, так как понял, что в сложившейся тогда ситуации Армения не могла быть полноценным гарантом безопасности Нагорного Карабаха и было необходимо создать систему гарантий.
"Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета Федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах…Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация", - заявил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Военнослужащий Азербайджана на КПП в Лачинском районе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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В миреНагорный КарабахАрменияРоссияСовет Федерации РФНикол Пашинян
 
 
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