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Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха - РИА Новости, 14.03.2023
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:57
2023-03-14T14:57
2023-03-14T14:57
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, является Россия. В ходе пресс-конференции во вторник армянский премьер заявил, что подписал трехстороннее заявление, так как понял, что в сложившейся тогда ситуации Армения не могла быть полноценным гарантом безопасности Нагорного Карабаха и было необходимо создать систему гарантий. "Согласно трехстороннему заявлению и последующему решению Совета Федерации, президент Российской Федерации получил возможность ввести миротворцев в Нагорный Карабах…Все это зафиксировано, гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация", - заявил Пашинян. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В мире, Нагорный Карабах, Армения, Россия, Совет Федерации РФ, Никол Пашинян
Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха
Премьер Армении Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха