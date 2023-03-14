Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы"
Певец Дима Билан почтил память Юрия Шатунова исполнением хита "Белые розы"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Дима Билан выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан почтил память покойного экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Он исполнил композицию коллеги "Белые розы". Музыкант поделился кадрами своего выступления на премии "Виктория".
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"Посвящается моему другу Юрию Шатунову. После моего творческого вечера на "Новой волне" ты исполнял мою песню "Про белые розы" и на каждом концерте говорил много приятных слов в мой адрес. Я не мог поверить, что это все про меня! А сейчас я исполнил твои "Белые розы", которые отзываются в каждом благодаря тебе", – подписал кадры артист в своем Telegram-канале.
Дима Билан также поблагодарил солиста группы "Ласковый май" за поддержку и пообещал посетить его могилу.
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"Спасибо тебе, Юра, за наследие! Помним и любим! Я никогда не забуду твою поддержку, наши многочасовые звонки по ночам и разговоры. Ты настоящий друг! Весной обязательно навещу тебя и скажу то, что не успел сказать", – заключил Билан.
Юрия Шатунова не стало летом прошлого года. Ему было 48 лет. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее продюсер Андрей Разин пригрозил вдове артиста Светлане Шатуновой передать права на песни "Ласкового мая" народу. Также он призвал женщину заключить с ним договор.