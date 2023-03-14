Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы"

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"Посвящается моему другу Юрию Шатунову. После моего творческого вечера на "Новой волне" ты исполнял мою песню "Про белые розы" и на каждом концерте говорил много приятных слов в мой адрес. Я не мог поверить, что это все про меня! А сейчас я исполнил твои "Белые розы", которые отзываются в каждом благодаря тебе", – подписал кадры артист в своем Telegram-канале.