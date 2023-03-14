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Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы" - РИА Новости, 14.03.2023
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Шоубиз
 
05:06 14.03.2023 (обновлено: 05:07 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bilan-1857620756.html
Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы"
Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы" - РИА Новости, 14.03.2023
Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы"
Певец Дима Билан почтил память покойного экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Он исполнил композицию коллеги "Белые розы". Музыкант поделился... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:06
2023-03-14T05:07
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
дима билан (виктор белан)
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан почтил память покойного экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Он исполнил композицию коллеги "Белые розы". Музыкант поделился кадрами своего выступления на премии "Виктория". Дима Билан также поблагодарил солиста группы "Ласковый май" за поддержку и пообещал посетить его могилу. Юрия Шатунова не стало летом прошлого года. Ему было 48 лет. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее продюсер Андрей Разин пригрозил вдове артиста Светлане Шатуновой передать права на песни "Ласкового мая" народу. Также он призвал женщину заключить с ним договор.
https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html
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юрий шатунов, ласковый май, дима билан (виктор белан), знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Юрий Шатунов, Ласковый май, Дима Билан (Виктор Белан), Знаменитости, Шоу-бизнес
Билан почтил память Шатунова исполнением хита "Белые розы"

Певец Дима Билан почтил память Юрия Шатунова исполнением хита "Белые розы"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Дима Билан выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория"
Певец Дима Билан выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан почтил память покойного экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Он исполнил композицию коллеги "Белые розы". Музыкант поделился кадрами своего выступления на премии "Виктория".
«

"Посвящается моему другу Юрию Шатунову. После моего творческого вечера на "Новой волне" ты исполнял мою песню "Про белые розы" и на каждом концерте говорил много приятных слов в мой адрес. Я не мог поверить, что это все про меня! А сейчас я исполнил твои "Белые розы", которые отзываются в каждом благодаря тебе", – подписал кадры артист в своем Telegram-канале.

Дима Билан также поблагодарил солиста группы "Ласковый май" за поддержку и пообещал посетить его могилу.
«
"Спасибо тебе, Юра, за наследие! Помним и любим! Я никогда не забуду твою поддержку, наши многочасовые звонки по ночам и разговоры. Ты настоящий друг! Весной обязательно навещу тебя и скажу то, что не успел сказать", – заключил Билан.
Юрия Шатунова не стало летом прошлого года. Ему было 48 лет. Музыканта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее продюсер Андрей Разин пригрозил вдове артиста Светлане Шатуновой передать права на песни "Ласкового мая" народу. Также он призвал женщину заключить с ним договор.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню
30 июня 2022, 10:40
 
ШоубизЮрий ШатуновЛасковый майДима Билан (Виктор Белан)ЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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