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Самый популярный курорт Египта у россиян: главное об отдыхе в Шарме

Самый популярный курорт Египта у россиян: главное об отдыхе в Шарме - РИА Новости, 12.03.2023

Самый популярный курорт Египта у россиян: главное об отдыхе в Шарме

Весной Египет — главное туристическое направление для россиян, а из курортов на первом месте — растянувшийся на 30 километров по берегу Красного моря... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:03

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Весной Египет — главное туристическое направление для россиян, а из курортов на первом месте — растянувшийся на 30 километров по берегу Красного моря Шарм-эш-Шейх. Превосходный дайвинг, множество развлечений. Восточный колорит и строгие мусульманские правила сочетаются с бурной ночной жизнью и лояльным отношением к туристам. Как выбрать бухту и определиться, нужен ли вам риф у отеля, а также про запреты и местные особенности — в материале РИА Новости.Бонус — риф у отеля"В Египет туристы едут за красотами Красного моря. Лучшее место, где можно сочетать дайвинг и традиционный пляжный отдых, — это Шарм-эш-Шейх", — считает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Небольшая рыбацкая деревушка за несколько десятков лет превратилась в самый популярный курорт Египта. Сюда планирует отправиться каждый второй турист, выбирающий для отдыха Страну пирамид, рассказали в пресс-службе "Слетать.ру".Отели в Шарме в среднем на 15 процентов дороже, чем в Хургаде, но номера распродаются быстрее, отмечают в "Интуристе".У многих гостиниц рядом с берегом есть свой риф. Туристам не нужно отдельно выезжать на экскурсию, чтобы рассматривать кораллы или знакомиться с морскими обитателями — скатами, муренами, барракудами, крылатками, крупными цветными рыбами-попугаями."Если гости хотят активный отдых (снорклинг, дайвинг) и их не пугает вход в воду по понтону и лестнице, стоит выбрать Шарм-эш-Шейх. Для семей с детьми, которым нужен широкий песчаный пляж, больше подойдет Хургада", — поясняет Домостроева.Стоимость недельного тура в Шарм-эш-Шейх на двоих с заездом в конце марта и проживанием в отеле категории "три звезды" с системой "все включено" начинается от 233 тысяч рублей. За "четверку" придется отдать как минимум 238 тысяч, а за "пятерку", которую предпочитают 70 процентов туристов, — 241 тысячу, уточнили в "Слетать.ру".Про "безвиз", скромность и кораллыЕсли туристы в течение 14 дней не собираются покидать Синайский полуостров, то есть остаются отдыхать в районе Шарм-эш-Шейха, — виза им не нужна. Пограничник поставит в паспорт так называемый синайский штамп. Это позволит сэкономить 25 долларов, которые необходимо отдать за разрешение на въезд, например, в Хургаде. Визу придется получать, если есть планы отправиться в другой регион — в Каир, Луксор.Одеваться в мусульманской стране лучше скромно, но в туристических зонах отдыхающие носят шорты и футболки. Купальники — только на пляже. Для захода в воду стоит купить специальные резиновые тапочки, чтобы не пораниться о кораллы или морских ежей.Под водой нужно соблюдать простое правило: ни к чему не прикасаться. Можно "обжечься" о коралл — получить болезненное покраснение кожи. А яд бело-красной рыбы крылатки даже более опасен, чем змеиный. Кормить рыб нельзя. Вывоз любых объектов флоры и фауны — кораллов, поделок из них, ракушек — запрещен. Если таможенник найдет такой сувенир, выпишут штраф в тысячу долларов, предупреждают гиды.Не следует брать в Египет квадрокоптеры — для их использования требуется специальное разрешение, рассказывает руководитель местного турагентства Cleotours Наталья Наги. Воду, добавляет она, лучше пить бутилированную, ею же мыть фрукты.И о приятном: купаться на курорте можно круглый год. Температура воздуха зимой — около 25 градусов, воды — больше 20. Заходить в море в темное время суток не стоит: его обитатели выходят на охоту.Где гулять, есть и покупать сувенирыС одной стороны Шарм-эш-Шейх ограничен национальным парком Рас-Мохаммед, подводным миром которого восторгался Жак-Ив Кусто, а с другой — заповедником Набк. Между ними — множество бухт.Центр курортной жизни города — Наама-Бей. Дискотеки, бары, кальянные и магазины сосредоточены именно там. "Город живет ночной жизнью. Поэтому на прогулку рекомендую выходить ближе к вечеру", — говорит Наталья Наги. Вдоль всей бухты — променад.Шарм-эль-Майя — один из старых районов. Там порт со стоянкой для яхт и Old Market — восточный базар, куда стоит поехать за сувенирами и подарками. Наталья советует торговаться: цену можно сбить в два раза."Туристы предпочитают гастрономические сувениры: кофе с кардамоном, чай, кунжутную халву, финики, манго, клубнику", — перечисляет Наги. По ее словам, стоит обратить внимание и на текстильные изделия. Также россияне покупают лекарства: в стране внимательно относятся к фармацевтике и строго карают за поддельные препараты, добавляет управляющий компанией Albatross Travel Egypt Андрей Наумов.В районе Шарм-эль-Майя можно осмотреть красивейшую мечеть Аль-Сахаба и поужинать в прекрасных ресторанах с морепродуктами. Любителям рыбы точно понравится Mahony, что в районе Наама-Бей. В заведении красивая подача блюд. А еще — это единственный гастробар, где разрешено приносить с собой алкоголь, говорит Наги.Лучший кафе-бар — Hard Rock Cafe, а заведение национальной кухни — Farsha в районе Хадаба, похожее на музей под открытым небом. Зал украшен вещами бедуинов: посуда, лампы, ковры.Рядом — кафе El Fanar, откуда наблюдают лучшие закаты. А одноименный пляж — отличное место для снорклинга. Также прекрасный риф в бухте Шаркс-Бей. Неподалеку площадь Сохо, где рестораны с открытыми террасами, бары, магазины, боулинг. Там же — поющий фонтан с цветной подсветкой: струи поднимаются вверх на 15 метров.В Египте стоит попробовать фаршированного голубя, молохию (зеленый суп), махши (голубцы), шашлык из козлятины и традиционный десерт "Ом Али" — пудинг из слоеного теста с орехами и изюмом.Из Шарм-эш-Шейха можно поехать в Каир, Луксор, на гору Моисея и в монастырь Святой Екатерины — вариантов много. "В местных фирмах цены на экскурсии заметно ниже туроператорских", — отмечает Андрей Наумов.

https://ria.ru/20230307/egipet-1856151282.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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