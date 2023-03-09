https://ria.ru/20230309/tury-1856672984.html

Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной

Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной - РИА Новости, 09.03.2023

Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной

Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:00

2023-03-09T11:00

2023-03-09T11:00

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

юго-восточная азия

таиланд

египет

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846049026_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_246dd481825f17e37c58d0727a66b55f.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Страна Юго-Восточной Азии заняла пятую строчку в рейтинге с результатом 15 процентов. Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений – более 204 тысяч рублей", – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. Он указал, что самым востребованным направлением на весну оказался Египет, который набрал 21 процент. Средний чек туда за год вырос на 24 процента и составил 151,5 тысячи рублей. Российским курортам досталось второе место и 20 процентов от общего числа покупок. Средний чек в этом случае составил 47,8 тысячи рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. При этом в сервисе отметили, что наибольшим спросом у отдыхающих по России весной этого года пользуется курортный район Большой Сочи. "Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей", – отметили в компании, уточнив, что путевки выросли в цене почти на 13 процентов. Там добавили, что среди отпускников также популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с шести до десяти процентов, а вот средний чек фактически остался неизменным – около 30 тысяч рублей. Аналитики также изучили спрос россиян на поездки в Крым. В Travelata.ru отметили, что в текущем весеннем сезоне там забронировали проживание всего около одного процента туристов.

https://ria.ru/20230307/tailand-1856317923.html

юго-восточная азия

таиланд

египет

оаэ

турция

сочи

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, юго-восточная азия, таиланд, египет, отдых в россии, оаэ, турция, сочи, санкт-петербург, куда можно лететь, отдых на море