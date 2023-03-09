Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной
Таиланд впервые с 2020 года вошел в число популярных стран у россиян для поездок весной
© iStock.com / itsskinТуристы катаются на слоне в Таиланде
© iStock.com / itsskin
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Страна Юго-Восточной Азии заняла пятую строчку в рейтинге с результатом 15 процентов. Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений – более 204 тысяч рублей", – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.
Он указал, что самым востребованным направлением на весну оказался Египет, который набрал 21 процент. Средний чек туда за год вырос на 24 процента и составил 151,5 тысячи рублей. Российским курортам досталось второе место и 20 процентов от общего числа покупок. Средний чек в этом случае составил 47,8 тысячи рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее.
При этом в сервисе отметили, что наибольшим спросом у отдыхающих по России весной этого года пользуется курортный район Большой Сочи. "Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей", – отметили в компании, уточнив, что путевки выросли в цене почти на 13 процентов.
Там добавили, что среди отпускников также популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с шести до десяти процентов, а вот средний чек фактически остался неизменным – около 30 тысяч рублей.
Аналитики также изучили спрос россиян на поездки в Крым. В Travelata.ru отметили, что в текущем весеннем сезоне там забронировали проживание всего около одного процента туристов.