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Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной - РИА Новости, 09.03.2023
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Туризм
 
11:00 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/tury-1856672984.html
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной - РИА Новости, 09.03.2023
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной
Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:00
2023-03-09T11:00
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
юго-восточная азия
таиланд
египет
отдых в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Страна Юго-Восточной Азии заняла пятую строчку в рейтинге с результатом 15 процентов. Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений – более 204 тысяч рублей", – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев. Он указал, что самым востребованным направлением на весну оказался Египет, который набрал 21 процент. Средний чек туда за год вырос на 24 процента и составил 151,5 тысячи рублей. Российским курортам досталось второе место и 20 процентов от общего числа покупок. Средний чек в этом случае составил 47,8 тысячи рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. При этом в сервисе отметили, что наибольшим спросом у отдыхающих по России весной этого года пользуется курортный район Большой Сочи. "Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей", – отметили в компании, уточнив, что путевки выросли в цене почти на 13 процентов. Там добавили, что среди отпускников также популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с шести до десяти процентов, а вот средний чек фактически остался неизменным – около 30 тысяч рублей. Аналитики также изучили спрос россиян на поездки в Крым. В Travelata.ru отметили, что в текущем весеннем сезоне там забронировали проживание всего около одного процента туристов.
https://ria.ru/20230307/tailand-1856317923.html
юго-восточная азия
таиланд
египет
оаэ
турция
сочи
санкт-петербург
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новости - туризм, туризм, туристы, юго-восточная азия, таиланд, египет, отдых в россии, оаэ, турция, сочи, санкт-петербург, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Юго-Восточная Азия, Таиланд, Египет, отдых в России, ОАЭ, Турция, Сочи, Санкт-Петербург, куда можно лететь, Отдых на море
Названы самые популярные у россиян страны для путешествий весной

Таиланд впервые с 2020 года вошел в число популярных стран у россиян для поездок весной

© iStock.com / itsskinТуристы катаются на слоне в Таиланде
Туристы катаются на слоне в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© iStock.com / itsskin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Страна Юго-Восточной Азии заняла пятую строчку в рейтинге с результатом 15 процентов. Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений – более 204 тысяч рублей", – рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.
Он указал, что самым востребованным направлением на весну оказался Египет, который набрал 21 процент. Средний чек туда за год вырос на 24 процента и составил 151,5 тысячи рублей. Российским курортам досталось второе место и 20 процентов от общего числа покупок. Средний чек в этом случае составил 47,8 тысячи рублей, что на восемь процентов больше, чем годом ранее.
При этом в сервисе отметили, что наибольшим спросом у отдыхающих по России весной этого года пользуется курортный район Большой Сочи. "Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей", – отметили в компании, уточнив, что путевки выросли в цене почти на 13 процентов.
Там добавили, что среди отпускников также популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с шести до десяти процентов, а вот средний чек фактически остался неизменным – около 30 тысяч рублей.
Аналитики также изучили спрос россиян на поездки в Крым. В Travelata.ru отметили, что в текущем весеннем сезоне там забронировали проживание всего около одного процента туристов.
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7 марта, 15:05
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЮго-Восточная АзияТаиландЕгипетотдых в РоссииОАЭТурцияСочиСанкт-Петербургкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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