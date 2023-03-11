Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред
Постпред Ульянов: сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие
© AP Photo / Heinz-Peter BaderУчастники перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Участники перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прошедшая сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной для России и всего международного сообщества, как предыдущие, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ходе данной сессии Совет директоров МАГАТЭ существенно расширил поддержку инициативы гендиректора агентства Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.
"Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой. Предыдущие были гораздо более спорными", - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.