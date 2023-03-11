https://ria.ru/20230311/magate-1857169615.html

Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред

Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред - РИА Новости, 11.03.2023

Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред

Прошедшая сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной для России и всего международного сообщества, как предыдущие, заявил постпред России при... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T04:38

2023-03-11T04:38

2023-03-11T10:30

россия

энергодар

вена

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

сергей шойгу

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прошедшая сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной для России и всего международного сообщества, как предыдущие, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В ходе данной сессии Совет директоров МАГАТЭ существенно расширил поддержку инициативы гендиректора агентства Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС. "Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой. Предыдущие были гораздо более спорными", - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230310/magate-1856967492.html

https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html

россия

энергодар

вена

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россия, энергодар, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, в мире