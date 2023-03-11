Рейтинг@Mail.ru
Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 11.03.2023 (обновлено: 10:30 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/magate-1857169615.html
Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред
Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред - РИА Новости, 11.03.2023
Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред
Прошедшая сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной для России и всего международного сообщества, как предыдущие, заявил постпред России при... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T04:38
2023-03-11T10:30
россия
энергодар
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857193884_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_94eabfa8c1248ac17ec53f76c3ab952b.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прошедшая сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной для России и всего международного сообщества, как предыдущие, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В ходе данной сессии Совет директоров МАГАТЭ существенно расширил поддержку инициативы гендиректора агентства Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС. "Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой. Предыдущие были гораздо более спорными", - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230310/magate-1856967492.html
https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html
россия
энергодар
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857193884_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_2be4ee81a391b4ec07683c8baad6ec30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, энергодар, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, в мире
Россия, Энергодар, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
Сессия МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие, заявил постпред

Постпред Ульянов: сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной, как предыдущие

© AP Photo / Heinz-Peter BaderУчастники перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене
Участники перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Участники перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прошедшая сессия Совета управляющих МАГАТЭ была не такой спорной для России и всего международного сообщества, как предыдущие, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ходе данной сессии Совет директоров МАГАТЭ существенно расширил поддержку инициативы гендиректора агентства Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ на второй срок
Вчера, 12:21
"Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой. Предыдущие были гораздо более спорными", - написал Ульянов в своем аккаунте в Twitter.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Вчера, 10:30
 
РоссияЭнергодарВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала